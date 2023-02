Ethereum riduce il consumo di energia del 99%

La tanto attesa fusione di Ethereum è completa e, oltre ad essere una testimonianza della dedizione e dell’ingegno dei suoi sviluppatori, rappresenta anche un enorme balzo in avanti per l’impatto ambientale del settore delle criptovalute. Prima della fusione, Ethereum consumava circa 83,89 TWh di elettricità ogni anno, equivalente al consumo di un paese di medie dimensioni come la Finlandia.

Ora, il suo passaggio a un meccanismo di consenso proof-of-stake ha ridotto questa impronta del 99,95%, a 0,01 TWh.

Questo è un enorme cambiamento per Ethereum e le criptovalute in generale, per una serie di motivi importanti. Non solo rende la convalida della blockchain di Ethereum più accessibile a più partecipanti, ma ridurrà la sua impronta di carbonio in un momento di aumento delle temperature globali, contribuendo a migliorare la reputazione della crittografia agli occhi del pubblico in generale.

Inutile dire che questo potrebbe essere un fattore importante nella graduale accettazione delle criptovalute nel tempo e potrebbe aiutare a rimuovere molte delle resistenze normative e governative che attualmente affrontano la tecnologia blockchain. In quanto tale, la fusione di Ethereum potrebbe essere un passo molto importante sulla strada per la crittografia che diventa mainstream.

La fusione di Ethereum e perché la proof-of-stake richiede meno energia

La Fondazione Ethereum ha pianificato di spostare Ethereum verso un meccanismo di consenso proof-of-stake almeno dal 2016, e i progetti dei suoi sviluppatori sono cambiati e si sono evoluti nel tempo, il che significa che Ethereum PoS come concepito nel 2016 (e anche prima) è diverso da come è stato ora implementato.

Tuttavia, le basi sono abbastanza facili da afferrare. In passato, Ethereum ha convalidato transazioni e nuovi blocchi attraverso minatori che utilizzavano attrezzature minerarie che scricchiolavano grandi serie di numeri. Ora, la rete utilizzerà validatori che semplicemente puntano ethereum (ETH) a favore dei blocchi che scelgono di convalidare. Tutto ciò di cui hanno bisogno per eseguire questo sono computer convenzionali che eseguono l’ultimo software Ethereum, ed è qui che entrano in scena le riduzioni di energia.

Convalidare i blocchi sulla base di quali ricevono l’ETH più puntato potrebbe inizialmente sembrare rischioso, ma commettere denaro scoraggia comportamenti disonesti. Questo perché Ethereum 2.0 (come era noto il nuovo nuovo proof-of-stake Ethereum) richiede una puntata minima di almeno 32 ETH, il che significa che i validatori rischiano di perdere una considerevole somma di denaro se si scopre che stanno puntando disonestamente. Ed è esattamente ciò che accade ai validatori disonesti, con il loro ETH in palio che viene distrutto.

Vale anche la pena sottolineare che una volta che ti sbarazzi della prova di lavoro e delle costose attrezzature minerarie ad alta intensità energetica, ti sbarazzi anche dell’incentivo finanziario a investire in attrezzature minerarie ancora più potenti e così via. Come il settore ha visto con Bitcoin e altre monete proof-of-work, una corsa agli armamenti tende a svilupparsi tra i minatori per vedere chi può procurarsi i chip minerari più potenti e, per estensione, ricevere le ricompense più importanti. Questa è una ricetta per il disastro ambientale, con il consumo di energia di Bitcoin in aumento di conseguenza.

Con la fusione, Ethereum ha eliminato Antminers, Whatsminers e altri potenti chip di mining, con le uniche cose che ora consumano energia sono il suo algoritmo di mining e i computer (ordinari) che lo gestiscono. Di conseguenza, Ethereum non è solo meno energivoro di Bitcoin e del suo ex PoW, ma anche meno dispendioso di Netflix e PayPal.

A livello pratico, questo incentiverà una maggiore partecipazione alla rete di Ethereum. Questo perché, in passato, chiunque volesse convalidare i blocchi e ricevere ricompense minerarie doveva investire in attrezzature e strutture minerarie sempre più costose, qualcosa che poteva essere un deterrente.

Ad esempio, il costo di produzione di un singolo bitcoin è attualmente di poco inferiore a $ 27.000, secondo i dati di Capriole Investments, il che implica che i minatori stanno attualmente perdendo denaro rispetto al prezzo del bitcoin in questo momento. Questo non è qualcosa di cui i validatori di Ethereum dovranno preoccuparsi, dal momento che il costo della convalida delle transazioni per loro sarà ora estremamente basso e probabilmente sarà più redditizio.

Cosa significano credenziali verdi migliorate per Ethereum e Crypto

Probabilmente non sorprende che le persone all’interno e all’esterno della comunità Ethereum siano molto entusiaste del calo del 99,9% del consumo di energia. In effetti, le vanterie relative al passaggio di Ethereum alla proof-of-stake sono diventate un appuntamento semi-regolare su Crypto Twitter.

In effetti, non è solo su Twitter che puoi trovare commenti sulla storica fusione di Ethereum. Anche i media mainstream stanno prestando sempre più attenzione al passaggio alla proof-of-stake, con un numero crescente di media seri che pubblicano pezzi che sembrano tutti concordare sul fatto che tale mossa è di enorme importanza per le criptovalute.

Ad esempio, The Economist ha pubblicato un articolo il 6 settembre intitolato “Il futuro delle criptovalute è in gioco nel passaggio di Ethereum”. In particolare, la pubblicazione ha convenuto che la fusione renderà Ethereum più efficiente dal punto di vista energetico e lo metterà sulla strada per diventare più utile e scalabile.

Un passaggio significativo di questo articolo ha dichiarato che “l’effetto sulle emissioni [di carbonio] sarà come se, da un giorno all’altro, i Paesi Bassi fossero stati spenti … Ancora più importante, la fusione, in caso di successo, suggerirà che Ethereum ha la capacità di auto-miglioramento, aprendo la porta a cambiamenti più radicali.

Più avanti nell’articolo, l’autore dell’Economist continua a riconoscere che “la fusione sarà un passo verso una tecnologia molto più utile” e che gli aggiornamenti successivi al cambiamento saranno “volti a migliorare la scala e l’efficienza”, compresa la successiva introduzione dello sharding.

Cosa farà il mondo del nuovo design ad alta efficienza energetica di Ethereum?

Non sono solo i punti vendita finanziari a pesare sul nuovo Ethereum più efficiente dal punto di vista energetico. Il Guardian di sinistra ha pubblicato un articolo simile alla fine di agosto, in cui (ancora una volta) la riduzione del 99% del consumo di energia è il titolo principale. Include l’approvazione delle dichiarazioni dell’economista Alex de Vries, che pubblica stime del consumo energetico per Bitcoin ed Ethereum sotto il nome di “Digiconomist” e che è diventato uno dei critici pubblici più accesi di Bitcoin.

Ha detto al giornale: “Potrebbero tagliare una grossa fetta della loro domanda di energia. Lavorerò per quantificarlo in modo più accurato, ma almeno il 99% (probabilmente anche il 99,9%) di riduzione dovrebbe essere raggiungibile”.

Tali media non sono stati sostenitori espliciti della crittografia fino ad ora, quindi i loro rapporti positivi sulla fusione rappresentano un cambiamento molto significativo nell’atteggiamento. Ciò che è anche significativo è che questa segnalazione è accoppiata con le continue critiche a Bitcoin e la sua continua dipendenza dal meccanismo di consenso proof-of-work più energivoro.

Come ha concluso l’articolo del Guardian, “La rete bitcoin utilizza 130TWh di elettricità all’anno, stima De Vries, una somma che sarà sempre più difficile da difendere se la blockchain [E]thereum dimostra che le stesse capacità possono essere raggiunte in modo ecologico”.

Oltre alla migrazione di Ethereum al proof-of-stake, la continua dipendenza di Bitcoin da PoW arriva in un momento di bollette energetiche esorbitanti per gran parte del mondo sviluppato. Questo fatto non è stato trascurato dai commentatori che lavorano all’interno delle criptovalute.

In realtà sembra che il passaggio di Ethereum a PoS contribuirà a fornire impulso per un attacco di sorta su Bitcoin e proof-of-work. Ciò non è evidente solo negli articoli di ricercatori universitari che dichiarano che “è necessario un giro di vite normativo globale sul mining proof-of-work”, ma anche sui passi preliminari dei governi (incluso il governo degli Stati Uniti) per regolare il consumo di energia e le emissioni di carbonio della criptovaluta.

Tuttavia, è altamente speculativo sul fatto che la mossa di Ethereum avrà l’effetto finale di forzare un cambiamento simile su Bitcoin. Ciò potrebbe potenzialmente accadere, soprattutto se accoppiato con mosse normative e governative che rendono la PoW sgradita nella maggior parte delle principali nazioni, e senza dubbio renderebbe la crittografia ancora più verde di quanto non sarà ora dopo la fusione. Tuttavia, dato quanto siano protettivi la maggior parte dei sostenitori e dei massimalisti di Bitcoin nei confronti della prova del lavoro, sembra improbabile al momento.

D’altra parte, ciò che è più probabile è che la crescente pressione su Bitcoin incoraggerà i suoi minatori ad appoggiarsi maggiormente alle energie rinnovabili come fonte di energia. Questo processo è già in corso negli ultimi anni, con l’ultimo e più autorevole studio sull’uso dell’energia nel mining di Bitcoin – il Global Cryptoasset Benchmarking Study dell’Università di Cambridge – che mostra che il 76% dei minatori di Bitcoin ha utilizzato energia rinnovabile (a vari livelli) come parte del proprio mix energetico nel 2020, rispetto al 56% nel 2019..

L’ultima versione di questo studio ha rilevato che il 39% di tutto il mining di bitcoin è alimentato da energia verde, quindi c’è sicuramente spazio per miglioramenti qui. Detto questo, i dati più recenti del (certamente interessato) Bitcoin Mining Council hanno rivelato che questo era salito al 58,5% entro il Q4 2021. Ma con l’abbraccio di Ethereum al proof-of-stake che mette ulteriore pressione su Bitcoin, questa percentuale potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi anni, aggiungendo alla narrativa che la crittografia sta alimentando gli investimenti in fonti di energia rinnovabili..

La fusione potrebbe spostare il sentimento che circonda la crittografia

Alla fine della giornata la transizione di Ethereum a PoS è una grande vittoria per Ethereum e il più ampio settore delle criptovalute. Cambiando l’atteggiamento pubblico nei confronti delle criptovalute, incoraggerà potenzialmente più persone a interagire con lo spazio.

Ciò è suggerito dalle percezioni di NFT, Web3 e metaverso. Quando questi hanno guadagnato importanza per la prima volta nel 2021, sono stati accolti da un’ondata di negatività che circondava il loro potenziale impatto ambientale, visto che la maggior parte delle piattaforme NFT e Web3 / metaverse erano in esecuzione su Ethereum.

Basta guardare i pezzi pubblicati nel 2021 in luoghi importanti come Wired, The New York Times, The Verge, Time, CBS, The Independent, The Guardian e CNN, che si sono disperati a scapito degli NFT in termini di consumo energetico ed emissioni di carbonio. Visto che Ethereum – e le sue soluzioni di secondo livello – rappresentano circa il 63% dell’intero ecosistema crittografico in termini di valore totale bloccato, tali critiche non saranno più valide. Non da ultimo quando l’altro 37% è per lo più coperto da piattaforme rivali (ad esempio Avalanche, Tron e Solana) che erano già proof-of-stake.

Mentre l’effetto non sarà immediato, è già evidente che un cambiamento negli atteggiamenti e nelle percezioni è già iniziato. I media mainstream diventeranno meno critici nei confronti delle criptovalute e più favorevoli nel tempo, e il risultato di ciò è che più individui e aziende potrebbero sentirsi inclini a entrare nella crittografia in un modo o nell’altro.

Che le preoccupazioni climatiche abbiano scoraggiato il coinvolgimento nelle criptovalute è evidenziato in un piccolo numero di sondaggi che sono stati condotti sull’argomento fino ad oggi. Ad esempio, un sondaggio dell’ottobre 2021 condotto nel Regno Unito da YouGov ha rilevato che i britannici hanno sostenuto il divieto di criptovaluta per combattere i cambiamenti climatici, con una maggioranza del 43% contro il 18%.

Ciò dimostra che le preoccupazioni climatiche hanno avuto un impatto sugli investimenti in criptovaluta tra il pubblico in generale, mentre è stata senza dubbio una preoccupazione per gli investitori istituzionali. Questo perché gli investimenti ESG (ambientali, sociali e di governance) sono diventati sempre più comuni negli ultimi anni, il che significa che molti investitori aziendali e istituzionali che seguono le linee guida ESG (e questa è la maggior parte di loro) sono probabilmente stati allontanati da Bitcoin (ed Ethereum) dall’impatto ambientale di PoW. Secondo un sondaggio di EY del novembre 2021, circa il 74% degli investitori istituzionali ha riferito che disinvestirà dalle società che falliscono sulle misure ESG.

Allo stesso modo, la Banca centrale europea ha pubblicato un rapporto nel luglio di quest’anno avvertendo che “il funzionamento di alcuni cripto-asset (come bitcoin) utilizza una quantità sproporzionata di energia che si scontra con le politiche ambientali pubbliche e private e gli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG)”.

In altre parole, PoW è stato probabilmente un ostacolo a maggiori investimenti istituzionali in Ethereum nel recente passato. Questo non è più il caso, con gli investitori istituzionali che hanno già aumentato i loro investimenti in Ethereum nelle settimane precedenti la fusione.

Secondo un rapporto di agosto di CoinShares, le istituzioni si sono ammucchiate in Ethereum in un momento in cui stavano lasciando bitcoin, con la criptovaluta che ha goduto di sette settimane di afflussi consecutivi (per un totale di $ 159 milioni all’epoca). Naturalmente, bitcoin rimane la più grande criptovaluta in termini di attività associate gestite dalle istituzioni, ma questa recente differenza di fortune negli ultimi due mesi indica un futuro molto diverso.

Come alcuni sostenitori di Ethereum hanno suggerito per un po ‘, la fusione potrebbe aiutare a realizzare il tanto sbandierato “flippening”, in base al quale Ethereum diventa una criptovaluta più grande di bitcoin in termini di capitalizzazione di mercato e altre metriche. Se ciò dovesse accadere, potenzialmente migliorerebbe ancora di più l’immagine pubblica della crittografia, nella misura in cui la moneta più grande nello spazio sarebbe molto più verde della precedente più grande.

Il posto di Ethereum nella storia

Vale la pena sottolineare che ciò che Ethereum ha raggiunto con la fusione è più o meno senza precedenti nella storia. Questa può sembrare un’affermazione eccessivamente grandiosa, ma è raro che una grande piattaforma – che rappresenta $ 35,26 miliardi di valore totale (con un massimo record di oltre $ 110 miliardi) – si riveda al punto in cui il suo consumo energetico diminuisce di uno sconcertante 99%.

Ovviamente, la natura specifica della tecnologia blockchain – e l’approccio alternativo offerto dal consenso proof-of-stake – rende più gestibile una riduzione così drastica, ma sembra ancora impressionante se confrontata con altri tentativi di green-ification in altre parti del mondo. Per fare forse l’esempio più crudo, le emissioni globali di carbonio continuano a battere nuovi record ogni anno (con l’eccezione non sorprendente del 2020), nonostante il consenso scientifico che circonda il riscaldamento globale e l’ondata pubblica di sostegno per intraprendere un qualche tipo di azione significativa..

Guardando a nazioni specifiche, molte economie avanzate si sono poste il compito di diventare “carbon neutral” entro il 2050, ma rimangono ancora lontane dal raggiungere questo obiettivo. Il Regno Unito non raggiungerà l’obiettivo di ridurre le sue emissioni di CO2 del 57% (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2030, con il paese che ha bisogno di un’altra riduzione del 32% prima della fine di questo decennio, anche se il governo prevede solo una riduzione del 10%.

Molte grandi aziende hanno anche fissato obiettivi di zero emissioni nette per la fine di questo decennio (ad esempio Apple, Microsoft), mentre alcune hanno già raggiunto tale obiettivo (ad esempio Facebook, Salesforce). Indipendentemente da ciò, non ridurranno il loro consumo totale di energia del 99%, qualcosa che rende il risultato di Ethereum ancora più impressionante e singolare (anche se altre monete sono già PoS).

La fusione di Ethereum è un evento così importante in termini ambientali che, non solo farà pressione su Bitcoin per utilizzare più energie rinnovabili (e possibilmente contemplare il proprio meccanismo di cambiamento del consenso), ma potrebbe anche mettere pressione su altre aree dell’economia negli anni a venire. Ciò include il sistema bancario globale, che secondo un rapporto del 2021 di Galaxy Digital, consuma circa 263,72 TWh di elettricità all’anno. Questo è più del doppio del consumo di Bitcoin e più del triplo del consumo energetico pre-Merge di Ethereum.

Il punto interessante qui è che, utilizzando la proof-of-stake, Ethereum potrebbe in definitiva aiutare a esercitare pressioni sul settore finanziario (e altri settori) per adottare tecnologie più efficienti.

Ciò include blockchain come Ethereum. A questo proposito, è significativo notare che un rapporto del FMI pubblicato ad aprile ha concluso che “la DeFi ha il potenziale per offrire servizi finanziari con un’efficienza ancora maggiore […] La DeFi ha il costo marginale più basso rispetto agli operatori storici sia nelle economie di mercato avanzate che in quelle emergenti, indicando la massima efficienza in termini di costi”.

E visto che Ethereum è la più grande piattaforma per le app DeFi, sembra che la sua storica mossa verso la proof-of-stake ponga una base importantissima per l’ulteriore infiltrazione della crittografia nel mainstream. Sì, il Merge è solo l’inizio di un lungo processo per rendere Ethereum più scalabile ed efficiente. Tuttavia, è probabilmente il passo più importante di tutti, poiché dimostra che possono e devono essere fatti importanti miglioramenti a una grande piattaforma blockchain.