Come trarre vantaggio dal debito

Il debito è un po’ come giocare con il fuoco. Se non stai attento, puoi scottarti e finire con cicatrici che rimangono in giro per tutta la vita. D’altra parte, fuoco e debito sono entrambi strumenti. Se sfruttati correttamente e utilizzati in modo sicuro, possono consentire una migliore qualità della vita.

Tutto ciò che è necessario è seguire alcune semplici regole. Con queste regole in mente, puoi diventare un maestro del denaro e imparare a sfruttare il debito, invece del contrario.

Si dà il caso che il debito svolga un ruolo importante nell’ecosistema crittografico, quindi vale la pena comprendere i fondamenti del debito e come può essere utilizzato nel bene o nel male.

Stabilisci un punteggio di credito

Un aspetto importante del debito è stabilire e mantenere il tuo punteggio di credito.

In parole povere, il tuo punteggio di credito è l’intera storia creditizia condensata in un singolo numero. Il numero varia tra 300 e 900 e misura la tua capacità di rimborsare i prestiti.

Dal punto di vista di un prestatore, dice loro quanto potrebbe essere rischioso prestarti denaro. Se hai meno di 18 anni, non hai un punteggio di credito, in quanto non sei legalmente idoneo a contrarre debiti. Prima inizi a costruire una solida storia creditizia, più forte sarà il tuo punteggio di credito in futuro.

Ciò presuppone che tu agisca in modo responsabile con il tuo debito.

Non è necessario assumere una linea di credito o un mutuo per costruire un buon punteggio di credito. Una semplice carta di credito che paga la bolletta mensile del cellulare è sufficiente per stabilire una linea di base per la tua storia creditizia. Ricorda solo di effettuare sempre i pagamenti in tempo.

Perdere un pagamento e consentire alla tua carta di credito di maturare interessi è sia un male per il tuo punteggio di credito che un male per il tuo portafoglio.

Una volta che hai assunto e pagato le bollette con la tua carta di credito per alcuni anni, il tuo istituto finanziario potrebbe offrirti una linea di credito di buone dimensioni. È qui che inizia il vero divertimento.

Arbitraggio del debito

Un modo per mettere il debito al lavoro è trovare un altro posto dove prestarlo. L’arbitraggio del debito è meglio illustrato con un esempio. Immagina che ti siano stati appena offerti $ 10.000 a un tasso di interesse del 5%.

Ciò significa che se hai ritirato tutti i $ 10k, alla fine dell’anno, dovrai pagare al prestatore $ 500. Se trovi qualcun altro che prende in prestito questo denaro a un tasso di interesse più elevato, puoi intascare la differenza.

Crypto.com, ad esempio, storicamente offriva tra l’8% e il 12% di APY sulle stablecoin. Se hai prestato quei $ 10k che hai preso in prestito a Crypto.com e hai guadagnato il 10% APY, finisci con $ 1.000 alla fine dell’anno e devi $ 500 al tuo prestatore originale. Alla fine della giornata, puoi intascare e trarre profitto dai restanti $ 500.

Questa strategia di prendere denaro da un posto e metterlo in un altro comporta dei rischi. Devi avere fiducia che chiunque tu stia prestando i soldi sarà in grado di ripagarti quando vuoi i soldi.

Nell’esempio precedente, se per qualche motivo Crypto.com è andato in bancarotta e hai perso quei $ 10k, devi ancora alla persona che ti ha prestato $ 10k in primo luogo. Sarai bloccato a pagare un prestito più gli interessi. C’è poco ricorso per te per recuperare i tuoi soldi da una società in bancarotta. Ed è esattamente quello che è successo l’anno scorso con istituti di credito come Celsius Network, Voyager Invest e BlockFi.

Questo ci porta al modo più comune in cui le persone approfittano del debito. Questo metodo successivo ti consente di mantenere una certa quantità di controllo sul denaro.

Acquista un asset che genera flussi di cassa

Forse uno dei modi più comuni in cui viene utilizzato il debito è quello di acquistare un asset che genera flusso di cassa. Questo può essere qualsiasi cosa, da una casa o un condominio, a un’impresa commerciale o imprenditoriale.

La linea di fondo è che questo asset dovrebbe essere in grado di generare un flusso di cassa ricorrente. L’idea è che il flusso di cassa dell’attività sia sufficiente per pagare gli interessi sul prestito. Quindi, idealmente, quando si desidera vendere l’attività, si è apprezzato in valore. Ecco da dove proviene il tuo profitto.

Se il flusso di cassa dell’attività è maggiore dell’interesse che stai pagando sul debito, allora questo è un bonus in qualche modo. Alcune persone scelgono di reinvestire il flusso di cassa extra nell’asset.

Un esempio dal settore immobiliare potrebbe essere la ristrutturazione della cucina o del bagno, aumentando così il valore complessivo della casa. Questo non è solo un buon modo per aumentare le possibilità di vendere il tuo asset per di più in futuro, è anche etico. Prendersi cura dei beni significa che saranno in buona forma quando la prossima persona arriverà per acquistarli. Che si tratti di un’auto, di una casa, di un terreno o di un’azienda, è nel tuo interesse e negli altri prenderti cura, mantenere e persino migliorare lo stato del bene.

Se hai fatto un buon lavoro e sei paziente, allora la tua ricompensa è una bella somma di denaro dalla vendita del bene in futuro.

Debito e criptovaluta

Anche se non abbiamo parlato molto di criptovaluta in questo articolo, i due sono più strettamente collegati di quanto si possa pensare inizialmente. Abbiamo scritto altri articoli su come indebitarsi con la criptovaluta e se dovresti o meno. È anche importante riconoscere che il debito è molto più costoso di quanto non fosse un anno fa grazie ai governi di tutto il mondo che hanno inasprito le loro politiche fiscali. Crypto è un contrappunto interessante, tuttavia.

In poche parole, non ci sono punteggi di credito nel regno crittografico. Tutti i prestiti sono garantiti da garanzie, il che significa che è necessario bloccare e rischiare i fondi per assumere debiti. In un certo senso questa è una buona cosa in quanto significa che non andrai mai in default sul tuo debito. Dall’altro, stai mettendo a rischio la tua criptovaluta duramente guadagnata per assumere un debito.

Indipendentemente da come o se si assume un debito, è bene essere consapevoli che si tratta di un possibile strumento nella propria cintura degli attrezzi. Molte persone si sono arricchite giocando con i debiti. Molti altri ancora si sono bruciati. Ricordate, il debito sta giocando con il fuoco.