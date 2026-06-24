Ethereum sotto pressione: ETF in uscita mentre i validatori aumentano lo staking

Ethereum vede deflussi continuativi dai fondi spot ma i validatori aumentano gli ingressi per lo staking; contemporaneamente XRP, Solana e nuovi prodotti attirano capitale e Strategy compra ancora Bitcoin

Il mercato delle criptovalute mostra segnali contrastanti: da un lato i fondi ETF spot su Ethereum accumulano settimane di riscatti, dall’altro la rete continua ad attirare validatori e lo staking rimane robusto. Parallelamente, alcune alternative come XRP e Solana registrano flussi in ingresso, mentre grandi tesorerie aziendali muovono ancora posizioni in Bitcoin e Ethereum.

Deflussi dagli ETF su Ethereum e Bitcoin: entità e impatto

Negli ultimi periodi i prodotti ETF che replicano Ether (ETH) hanno subito una sequenza di riscatti settimanali, con perdite nette rilevanti a livello aggregato. Anche i fondi su Bitcoin (BTC) hanno mostrato deflussi significativi, contribuendo a una contrazione complessiva degli asset gestiti da questi fondi rispetto ai livelli di metà primavera. Sebbene gli ultimi riscatti settimanali per Ether siano inferiori rispetto a quelli più intensi registrati durante la svendita di metà maggio, la serie negativa perdura e mette pressione sui prezzi.

Questo movimento ha due effetti concreti: da un lato riduce il capitale gestito pubblicamente in prodotti passivi, dall’altro amplifica la narrazione di mercato su possibili prese di profitto o riallocazione del rischio. Tuttavia, i numeri dei fondi non raccontano tutta la storia, poiché i segnali on-chain e le attività di tesoreria istituzionale mostrano dinamiche differenti.

Segnali on-chain: più ingressi per lo staking e resilienza del peg di stETH

I dati della rete indicano una robusta domanda per lo staking di Ethereum: la coda di deposito per entrare come validatore supera nettamente quella per uscire. In termini pratici, ci sono ordini di ingresso nell’ordine di grandezza molte volte superiori rispetto alle richieste di unstake, suggerendo che molti operatori preferiscono bloccare ETH per ottenere ricompense di validazione. Questo comportamento è l’opposto di quanto ci si aspetterebbe se fosse in corso una fuga massiccia dall’asset.

Un punto chiave è il comportamento del peg di stETH il token che rappresenta ETH in staking presso alcuni servizi: durante la correzione che ha affossato i prezzi di Ether di circa il 20% in un determinato periodo, il peg è rimasto vicino a 1,0 indicando che la liquidità e la fiducia nei servizi di staking hanno retto nonostante la volatilità. Inoltre, i depositi giornalieri dei validatori sono tornati positivi dopo un breve periodo di prevalenza delle uscite.

Implicazioni pratiche degli indicatori on-chain

La combinazione di coda di ingresso più ampia e peg stabile rafforza l’ipotesi che esista ancora una base di domanda orientata al lungo termine. Questo non elimina il rischio di ulteriori correzioni ma mostra come la rete mantenga elementi di supporto strutturali: staking continuo, partecipazione istituzionale e mercati di prodotti derivati che non hanno provocato una fuga massiccia di capitali dalla rete.

Rotazione dei capitali: afflussi su XRP, Solana e nuovi prodotti

Nel frattempo, alcune alternative ad Ether hanno attratto nuovi flussi. I fondi esposti a XRP e Solana hanno registrato afflussi settimanali rilevanti, mentre prodotti più recenti come quelli legati a entità emergenti hanno raccolto capitale in modo consistente fin dal lancio. Questi movimenti sono visti dagli analisti come una possibile rotazione interna del capitale all’interno dell’universo crypto, più che come un abbandono complessivo dell’ecosistema.

Va comunque sottolineato che, in termini assoluti, gli afflussi verso gli altcoin rimangono molto inferiori ai volumi che muovono Bitcoin ed Ether.

Movimenti delle grandi tesorerie: acquisti di Bitcoin e accumuli di ETH

Grandi entità aziendali e fondi hanno continuato a operare su entrambe le blockchain principali. Alcune società hanno annunciato o mostrato acquisizioni incrementali di Bitcoin per la propria tesoreria, mentre altri gruppi hanno aumentato significativamente la loro esposizione in Ether, arrivando a detenere percentuali rilevanti dell’offerta circolante. Alcune di queste tesorerie hanno scelto strumenti come le azioni preferred per raccogliere capitale, replicando modelli che hanno generato attenzione mediatica nei mesi precedenti.

Questa attività istituzionale introduce due effetti: da un lato fornisce una domanda potenziale di lungo termine; dall’altro rende le strategie di gestione della tesoreria più complesse, con vendite, riacquisti e allocazioni dinamiche che possono influenzare la percezione del mercato anche quando i volumi relativi sono contenuti.

La rotazione verso altcoin aggiunge un ulteriore livello di complessità, lasciando aperta la domanda se questi movimenti siano ciclici o l’inizio di una riallocazione strutturale del capitale.