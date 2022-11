Etherscan: cos’è e come funziona

Blockchain in genere coinvolge un libro mastro distribuito pubblicamente. Chiunque può cercare l’attività che si svolge su qualsiasi rete blockchain.

Esistono reti di privacy come Monero (XMR), in cui non è possibile vedere gli importi inviati ma è comunque possibile vedere il mittente e il destinatario.

Nel frattempo con le reti pubbliche come Ethereum, puoi vedere tutto: il mittente, il destinatario, l’importo e ciò che è stato inviato, l’hash della transazione, la commissione del gas e la commissione di transazione totale. Tuttavia, ci deve ancora essere un’interfaccia utente che le persone possano facilmente guardare per trovare tutte queste informazioni, ed è qui che entra in gioco Etherscan.

Etherscan è un esploratore blockchain sviluppato pubblicamente per navigare in tutti i dati blockchain che ci sono su Ethereum, che è molto.

Non è richiesta alcuna registrazione, anche se è possibile creare un account se lo si desidera, e tutte le informazioni sono gratuite. Mentre Etherscan non è l’unico esploratore blockchain (ci sono esploratori blockchain per Solana, Cosmos, Cardano, Binance, Cronos, ecc.), Sarà al centro di questa guida.

Cosa puoi fare con Etherscan

Sebbene Etherscan non sia un portafoglio Ethereum, è un potente strumento per gli utenti di Ethereum. Ci sono una varietà di modi in cui è possibile utilizzare Etherscan a proprio vantaggio.

Sia che tu stia cercando di tenere traccia dell’attività del tuo portafoglio, dell’attività di un portafoglio balena, delle commissioni sul gas o persino di specifiche distribuzioni e transazioni di token, Etherscan può aiutarti. Per utilizzare Etherscan, puoi semplicemente incollare un indirizzo di portafoglio, un hash della transazione, un ID blocco o un nome di token nella barra di ricerca e vedere tutte le informazioni pertinenti.

Continua a leggere per scoprire altri modi in cui puoi usare Etherscan:

Monitoraggio account/indirizzo

Anche se non è necessario creare un account su Etherscan, può essere utile farlo. Gli account registrati possono impostare notifiche per quando si verificano transazioni per un indirizzo specifico (ad esempio il proprio), una risorsa specifica e possono aggiungere indirizzi a una lista di controllo per monitorare i propri investimenti o quelli di un’altra persona.

Puoi ricevere un’e-mail ogni volta che si verifica una nuova transazione per il tuo portafoglio. L’e-mail conterrà informazioni come l’indirizzo di invio, ciò che è incluso, i costi del gas, l’hash della transazione e altro ancora.

Ethereum Gas Tracker

Etherscan fornisce un modo conveniente per controllare i prezzi correnti del gas sulla rete Ethereum. Puoi vedere la quantità di gas che dovresti pagare per l’elaborazione delle transazioni a bassa, media e alta priorità. Puoi anche vedere i costi stimati di alcune transazioni come uno swap su Uniswap o la vendita di un NFT su OpenSea. C’è anche un grafico che mostra il tempo di conferma rispetto al prezzo del gas. Sotto queste informazioni puoi vedere i primi 50 divoratori e spender di gas.

Verifica del contratto intelligente

Ci sono un paio di modi utili per utilizzare Etherscan con contratti intelligenti. Il primo modo è verificare che un contratto intelligente abbia il codice sorgente corretto ed è effettivamente ciò che afferma.

Per fare ciò, puoi semplicemente copiare e incollare l’indirizzo del contratto intelligente da una transazione che stai per effettuare in Etherscan per verificare rapidamente che stia effettivamente vendendo un asset su OpenSea e non facendo qualcos’altro. Ciò consente di evitare situazioni in cui un’applicazione decentralizzata è stata compromessa.

In concomitanza con questo, gli utenti possono collegare il proprio portafoglio Ethereum con Etherscan e impostare le autorizzazioni per i contratti intelligenti. Possono scegliere di revocare le autorizzazioni per determinati contratti e anche vedere tutte le autorizzazioni che hanno approvato per il loro portafoglio.

Informazioni e analisi dei token ERC-20

Con Etherscan, puoi semplicemente digitare qualsiasi nome di token Ethereum nella barra di ricerca, come SHIB, ENS o UNI. Puoi quindi vedere l’importo di quel token in circolazione, il prezzo corrente, la capitalizzazione di mercato, il numero di titolari, il numero di trasferimenti, il contratto e ogni singola transazione che coinvolge quel token.

L’utilizzo di Etherscan durante la ricerca di un nuovo asset di interesse è utile in quanto è possibile vedere facilmente la distribuzione dei token osservando i titolari, che possono aiutare a decidere se un asset viene manipolato dalle balene o è distribuito in modo non uniforme.

Questa è una forma di analisi difficile da fare senza un esploratore di blocchi. Siti come CoinMarketCap e CoinGecko possono mostrarti la capitalizzazione di mercato e il prezzo di un token, ma non puoi analizzare il token senza Etherscan.

È possibile determinare la distribuzione dei token, vedere quali portafogli stanno acquistando o vendendo di più, quanto detiene ciascun portafoglio e, in alcuni casi, l’identità generale del titolare, come uno scambio.

Perché Etherscan e Block Explorers sono strumenti potenti

Come abbiamo visto in questa guida, ci sono una serie di modi utili in cui è possibile utilizzare un esploratore di blocchi come Etherscan per aiutare nella ricerca e nel monitoraggio delle criptovalute.

La parte migliore è che si tratta di un servizio gratuito a cui puoi accedere in qualsiasi momento senza restrizioni come visualizzatore anonimo. Se ti registri puoi accedere a informazioni più personalizzate, ma è una tua scelta. Inoltre, come accennato in precedenza, Etherscan non è l’unico esploratore di blocchi là fuori.

Se usi Cardano, Solana, Binance o qualsiasi altra rete blockchain, ci sono esploratori per loro e dovresti considerare di usarli.