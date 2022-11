Bitcoin e vita quotidiana: consigli pratici su come integrarle

Bitcoin è una forma relativamente nuova di valuta, il che significa che i modi in cui può essere utilizzato nella nostra vita quotidiana possono sembrare limitati rispetto alle normali valute legali. Questo articolo evidenzierà alcune tecniche che puoi utilizzare per incorporare bitcoin nella tua routine quotidiana, inclusi i metodi per guadagnare passivamente bitcoin, le opzioni per spendere bitcoin e un elenco di argomenti e risorse consigliati per imparare continuamente su bitcoin.

Guadagnare ricompense



Uno dei modi più semplici per incorporare bitcoin nella tua vita quotidiana prevede la registrazione per i programmi di premi bitcoin. Questi programmi ti consentono di guadagnare passivamente bitcoin mentre conduci regolari acquisti quotidiani.

Lolli è un’estensione che può essere aggiunta a una varietà di browser Internet. Quando ti iscrivi a Lolli ti verrà fornito un portafoglio Lolli. Mentre effettui acquisti online in uno dei loro negozi partner, i tuoi premi bitcoin verranno automaticamente aggiunti al tuo portafoglio.

Lolli ti consente di continuare a fare i tuoi acquisti in valute legali regolari, pur continuando a ricevere premi sotto forma di bitcoin. Se fai qualsiasi quantità di shopping online e stai cercando modi per incorporare bitcoin nella tua vita quotidiana, le estensioni del browser come Lolli sono un ottimo modo per guadagnare bitcoin extra senza nemmeno doverci pensare. Lolli è attualmente disponibile per i clienti statunitensi, ma la società prevede di espandersi a livello internazionale nel prossimo futuro.

Fold è un’applicazione mobile / web che ti fornisce cash-back bitcoin quando effettui acquisti con le tue carte di debito o di credito in uno dei loro negozi partner. Se vuoi spendere bitcoin direttamente, Fold ti consente anche di trasferire bitcoin dal tuo portafoglio in una carta regalo digitale, oppure puoi pagare tramite bitcoin Lightning Network per guadagnare premi extra. Oltre ai premi cash-back sotto forma di bitcoin, l’app Fold ha giochi giornalieri che puoi giocare per vincere bitcoin.

Nota: al momento della stesura di questo articolo, molte delle estensioni del browser e delle applicazioni Web che ti consentono di guadagnare passivamente bitcoin sono focalizzate sui mercati e sui rivenditori statunitensi.

Spendere Bitcoin



Se stai cercando di iniziare a spendere bitcoin al posto delle normali valute legali, hai alcune opzioni. Molte grandi aziende stanno iniziando ad accettare bitcoin, ma si noti che i pagamenti devono essere inviati tramite processori di pagamento. I processori di pagamento addebitano una piccola commissione, di solito come percentuale di ogni transazione, per convertire il bitcoin nella valuta preferita del rivenditore. Puoi anche utilizzare bitcoin per acquistare carte regalo tramite piattaforme come Coincards, Bitrefill e Fold (come menzionato sopra), che possono essere utilizzate per acquisti online o in negozio. Bitcoin è anche a volte un metodo preferito per gli enti di beneficenza per ricevere donazioni, quindi se sei interessato a utilizzare il tuo bitcoin per donare denaro, considera di esaminare quali enti di beneficenza accettano direttamente bitcoin.

Per saperne di più



Sia che tu sia entrato in bitcoin perché sei interessato ai concetti coinvolti o perché vuoi fare soldi, potresti essere alla ricerca di modi per tenerti aggiornato con gli ultimi sviluppi di bitcoin, le tendenze del mercato e le notizie. Ci sono alcuni modi per farlo, tra cui l’iscrizione alle newsletter e l’ascolto di podcast.

Per iniziare, ti consigliamo di ascoltare l’episodio settimanale Rabbit Hole Recap del podcast Tales from the Crypt, che fornisce un riepilogo degli eventi nel mondo bitcoin ogni settimana. Se stai cercando aggiornamenti più frequenti, puoi iscriverti alla newsletter giornaliera di Marty’s Bent, che fornisce agli autori opinioni sugli eventi attuali in bitcoin e altre aree correlate come la privacy, i diritti umani e l’economia.

Conclusioni

Sebbene bitcoin sia una forma relativamente nuova di valuta, c’è stata un’impennata nello sviluppo di app, estensioni e fonti di notizie che ti consentono di incorporare facilmente bitcoin nella tua vita quotidiana.

A seconda del motivo per cui entri in bitcoin, puoi scegliere di utilizzare bitcoin per le transazioni quotidiane, iscriverti a programmi di premi bitcoin o donare il tuo bitcoin direttamente in beneficenza. Inoltre, puoi scegliere di migliorare continuamente la tua comprensione del bitcoin come valuta digitale tenendoti aggiornato con le recenti tendenze del mercato e le notizie.