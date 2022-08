eToro Wallet: è sicuro e affidabile?

La piattaforma di trading eToro è conosciuta in tutto il mondo. Questo scambio può supportare gli utenti a scambiare più di 2.000 attività diverse, tra cui più di 20 progetti di valuta digitale. La piattaforma eToro offre anche la possibilità di investire in ETF o acquistare materie prime.

Lo scambio è famoso per la sua funzionalità di copy trading e il suo ampio portafoglio. Inoltre, anche l’ecosistema eToro di molte applicazioni che servono questo scambio svolge un ruolo vitale nel suo successo. Il portafoglio è la soluzione specializzata in cripto.

Descriveremo come aprire il tuo portafoglio o trasferire fondi dalla piattaforma eToro al portafoglio crittografico eToro. Infine, vedremo i principali vantaggi e svantaggi dell’utilizzo di portafogli caldi.

eToro Wallet è sicuro?

In questa sezione, capiremo la sicurezza del portafoglio eToro.

Come tutti gli exchange, eToro presta ottima attenzione alla sua sicurezza per l’intero ecosistema, dalle piattaforme di trading ai crypto wallet. eToro ha ottenuto numerosi certificati da prestigiose organizzazioni quali:

Certificazione ICF (Investor Compensation Fund)

La piattaforma è regolata da CySEC, l’autorità di regolamentazione finanziaria di Cipro

La Conduct Authority (FCA) per le operazioni di eToro nel Regno Unito

ASIC (Australian Securities and Investments Commission) regola le attività di intermediazione online in Australia.

In Europa, una piattaforma regolamentata obbliga eToro a rispettare il protocollo Know Your Customer. Una particolare politica aiuta a proteggere la piattaforma combattendo le frodi o il riciclaggio di denaro.

Sicurezza della chiave privata

Questa è una piattaforma che garantisce la sicurezza delle chiavi private attraverso tecnologie di sicurezza avanzate.

I portafogli EToro ed eToro utilizzano un doppio sistema di autenticazione come molte altre piattaforme. Il protocollo SSL a 256 bit aiuta a crittografare i dati degli utenti, riducendo significativamente il rischio di essere violati.

Ma ciò che è ancora più notevole è che i protocolli di sicurezza operano secondo il principio dell’apprendimento automatico. Questo lascia eToro con aggiornamenti e miglioramenti costanti. Ciò consente ai protocolli di sicurezza di rimanere un passo avanti.

Commissioni e commissioni associate a eToro Wallet

Quando un utente trasferisce tra la piattaforma e il portafoglio, la piattaforma non addebita alcuna commissione. Questo portafoglio addebiterà solo una commissione blockchain. Per le conversioni crittografiche, eToro addebita circa lo 0,1% per transazione. Quando si deposita denaro nel portafoglio, una schermata di riepilogo informerà le commissioni di transazione e l’importo da prelevare.

Gli utenti dovrebbero notare che ci sono massimali per l’invio di criptovalute ai portafogli. Ad esempio, l’importo massimo del deposito è di $ 50.000 per transazione. E $ 200.000 al giorno per criptovaluta. Anche le commissioni per la conversione tra una criptovaluta e l’altra sono regolamentate. Di conseguenza, gli utenti non convertiranno importi inferiori a $ 20 e più significativi di $ 10.000 per transazione.

Qual è il portafoglio fisico che l’utente può utilizzare su eToro?

Il portafoglio eToro consente agli utenti di utilizzare altre soluzioni di archiviazione come i portafogli fisici. Puoi trasferire i tuoi fondi su un dispositivo fisico, come i portafogli forniti da Ledger o Trezor.

Con eToro, puoi anche inviare criptovalute ad altri portafogli caldi. Ad esempio, puoi inviare fondi dal tuo portafoglio eToro al tuo account Binance o a un account di terze parti.

Qual è la differenza tra eToro, eToro Wallet ed eToro X?

Tutte e tre le app fanno parte dell’ecosistema eToro. Ma le loro funzioni sono molto diverse.

Sulla piattaforma eToro, gli utenti possono investire in beni. Pertanto, attraverso questa piattaforma, ogni trader acquisterà azioni e scambierà indici del mercato azionario come il CAC 40. Oppure investi in importanti progetti crittografici come Bitcoin ed Ethereum. Gli utenti possono anche acquistare criptovalute tramite valuta fiat su eToro. Puoi accedere alla piattaforma eToro da siti web o applicazioni mobili.

Per tutte le attività su eToro, il trading con leva finanziaria non ti consente di acquistare beni tangibili. Gli investitori investiranno in CFD quando faranno trading con leva finanziaria. Lo scopo di un CFD è quello di copiare fedelmente il prezzo dell’asset di cui ha bisogno.

Il Portafoglio eToro è una soluzione che consente di memorizzare le criptovalute acquistate sulla piattaforma eToro. I trasferimenti vengono effettuati sistematicamente senza leva. Altrimenti, non trasferirai criptovalute dal portafoglio eToro alla piattaforma. Attraverso il portafoglio eToro, puoi anche acquistare criptovalute con una carta bancaria. Questa è un’applicazione disponibile solo sui telefoni cellulari.

Infine, eToro X ti consente di interagire con il portafoglio eToro. Pertanto, è possibile scambiare una criptovaluta con un’altra tramite eToro X. Non puoi farlo con il portafoglio eToro o la piattaforma eToro. Coloro che vogliono acquistare criptovalute tramite eToro e poi trasferirle su eToro X devono prima essere trasferiti attraverso il portafoglio eToro.