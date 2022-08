Crypto Wallet eToro: cos’è e come funziona

Un portafoglio crittografico è un software utilizzato per archiviare criptovalute. In particolare, i portafogli di criptovaluta mantengono la crittografia delle chiavi pubbliche e private, rendendo possibile per i trader scambiare criptovalute. Il mercato delle criptovalute è in crescita, quindi anche la necessità di sicurezza delle criptovalute è la più preoccupante.

Gli scambi di criptovalute stanno tutti cercando di sviluppare portafogli per i loro clienti e eToro non fa eccezione. Questo articolo ti aiuta a saperne di più sull’e-wallet eToro.

eToro ha un Crypto Wallet?

Sì. eToro crede che tutte le risorse saranno tokenizzate in futuro e le criptovalute sono il primo passo in questo viaggio. Di conseguenza, il team di esperti di eToro crede nelle opportunità delle criptovalute per gli investitori.

Ha istituito l’e-wallet eToro Money per archiviare le criptovalute in modo sicuro.

eToro Money è uno dei portafogli digitali più sicuri disponibili, con molte funzionalità di sicurezza di alto livello contro l’accesso non autorizzato, tra cui funzionalità multi-firma, protezione DDoS e protocolli standardizzati. . Una volta che le monete sono nel portafoglio, vengono memorizzate sulla blockchain (portafoglio caldo).

Con eToro Money, gli utenti idonei possono:

Trasferisci criptovaluta dalla piattaforma di trading eToro.

Invia/ricevi criptovalute da e verso altri portafogli

Scambia criptovalute.

Acquista risorse crittografiche

eToro Money è ora disponibile in molti paesi. I clienti eToro possono scaricare eToro Money sui loro telefoni utilizzando il Play Store su dispositivi Android o iOS.

Quali tipi di asset offre eToro Money?

Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Stellar e XRP sono tutti autorizzati a trasferire, inviare, ricevere, acquistare e convertire.

Tron è autorizzata a trasferire, inviare e ricevere nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Malesia, Norvegia, Portogallo, Romania, Singapore, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti.

Come trasferire criptovalute su eToro Money?

Passo 1. Nella piattaforma di trading, fai clic sulla scheda Portafoglio.

Passo 2. Seleziona la criptovaluta che desideri trasferire.

Passo 3. Vedrai quindi tutte le tue operazioni aperte per quella criptovaluta. Fai clic sul trade specifico che desideri trasferire su eToro Money.

Passo 4. Nella schermata “Modifica trade”, fai clic su “Trasferisci su Wallet”.

Passo 5. Controlla di nuovo i dettagli del trasferimento di denaro. Clicca su “Trasferisci” per continuare.

Nota: può essere necessario fino a un giorno lavorativo per trasferire criptovalute dalla piattaforma di trading eToro a eToro Money.

Passo 6. Completa il trasferimento di denaro. Quindi riceverai una notifica per confermare che la tua richiesta è stata inviata. La riga della transazione mostrerà “Trasferimento di denaro in sospeso”. È possibile annullare la richiesta di trasferimento fino al completamento del trasferimento.

Dopo che la tua criptovaluta è stata trasferita sul portafoglio eToro, puoi convertirla in un’altra criptovaluta o depositarla in un altro portafoglio.

È possibile trasferire denaro da eToro Money a un conto eToro?

No. Il protocollo di sicurezza di eToro consente solo trasferimenti dalla piattaforma eToro a un portafoglio. In altre parole, una volta che la criptovaluta viene trasferita dal portafoglio eToro al loro portafoglio eToro, non è possibile trasferirli nuovamente alla piattaforma di trading eToro.