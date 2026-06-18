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19 Giugno 2026

EUR/USD scende a 1.1461, peggior calo settimanale da marzo

EUR/USD a 1.1461, ribasso settimanale più marcato da marzo. EUR/JPY -0.743%, EUR/GBP +0.202%

· · 1 min
EUR/USD scende a 1.1461, peggior calo settimanale da marzo

La coppia EUR/USD ha chiuso a 1.1461 il 18 giugno, segnando un calo giornaliero di 1.122% e il peggior ribasso settimanale da marzo. La serie recente mostra un trend negativo, con il cambio passato da 1.1537 l’11 giugno a 1.1461 oggi, dopo un picco di 1.1607 il 15 giugno.

EUR/JPY ha registrato un calo di 0.743%, mentre EUR/GBP ha guadagnato 0.202%. La divergenza tra le coppie riflette una pressione più marcata sull’euro contro lo yen, mentre la sterlina mostra una certa resilienza.

Il movimento di oggi segue una settimana di volatilità, con il cambio che ha oscillato tra 1.1537 e 1.1607 prima del calo finale. I dati sono forniti dalla Banca Centrale Europea (via Frankfurter).

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.

Autore

Andrea Innocenti

Andrea Innocenti ha coordinato dall'estero il rientro di una cronista napoletana durante una crisi diplomatica, gestendo contatti con consolati; è corrispondente esteri che definisce linee editoriali sulla geopolitica. Nato a Napoli, parla dialetto locale e mantiene rapporti con ONG partenopee.

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