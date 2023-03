Fallimenti bancari improvvisi per le criptovalute: cosa significano

Proprio quando sembrava che il mercato delle criptovalute avesse iniziato la sua tanto attesa ripresa, è sceso di nuovo lo scorso fine settimana, e duramente. In effetti, è sceso così bruscamente che il suo limite totale nel suo complesso è diminuito del 7% in un giorno e del 13,5% in una settimana, con bitcoin (BTC) che è sceso fino al 16% nei sette giorni fino a venerdì. L’innesco a breve termine è stata la notizia che la Silicon Valley Bank era crollata, appena pochi giorni dopo che la collega banca cripto-amichevole Silvergate aveva annunciato la sua liquidazione volontaria. Tuttavia, la caduta di SVB è solo uno dei tanti fattori che stanno minando il mercato in questo momento, con i continui aumenti dei tassi di interesse e le minacce di una regolamentazione rigorosa che svolgono un ruolo significativo.

Il fatto che Silvergate, la Silicon Valley e ora anche una terza banca – Signature – possano crollare in un così breve lasso di tempo indica quanto l’economia globale sia lontana da una ripresa completa e stabile. In effetti, con le istituzioni finanziarie che hanno suggerito la scorsa settimana che la Federal Reserve potrebbe effettivamente aumentare i suoi rialzi dei tassi quest’anno, è chiaro che il mercato delle criptovalute è lontano dal raggiungere il tipo di solida base economica di cui avrebbe bisogno per un nuovo mercato rialzista.

E con l’amministrazione Biden che delinea una tassa del 30% sul mining di criptovaluta nel suo ultimo bilancio, il mercato potrebbe dover resistere a qualche altro mese dell’inverno cripto dello scorso anno prima di assistere a una vera ripresa. Detto questo, bitcoin (BTC) ha assistito a un grande rally lunedì tra le crescenti preoccupazioni per i titoli bancari, suggerendo che una perdita di fiducia nel sistema finanziario potrebbe effettivamente finire per aiutare le criptovalute (o almeno alcune criptovalute) più di quanto le ostacoli.

Un’altra crisi bancaria

Le rispettive scomparse della Silicon Valley Bank e della Signature Bank erano di natura leggermente diversa da quella della Silvergate Bank, in quanto entrambe sono state effettivamente chiuse dalle autorità di regolamentazione statunitensi (poste in amministrazione controllata). Tuttavia, proprio come Silvergate, SVB ha subito una serie di ritiri, costringendola a vendere vari beni che deteneva con una perdita sostanziale, mentre un tentativo di raccogliere denaro vendendo ulteriori azioni è fallito (così come un tentativo di mettersi in vendita). Allo stesso modo, anche Signature Bank ha subito una grande ondata di prelievi da parte dei clienti, con la sua corsa alimentata dalle preoccupazioni derivanti dai precedenti fallimenti di SVB e Silvergate.

Il divertimento non si ferma qui, però, visto che altre banche si sono trovate in difficoltà negli ultimi giorni. Ciò include First Republic, che ha visto il suo prezzo delle azioni crollare mentre gli investitori diventano sempre più timorosi e avversi al rischio. E in misura significativa, include anche un certo numero di altre banche statunitensi, con anche le più grandi istituzioni finanziarie in America (e in tutto il mondo) che vedono le loro azioni prendere una batosta..

Gran parte del motivo per cui le banche stanno affrontando una crisi in questo momento è che così tante di loro sono sedute su (grandi) perdite non realizzate. Secondo i dati compilati da Bloomberg, sono attualmente bloccati con perdite su obbligazioni di circa $ 600 miliardi, e se più di loro si trovano di fronte a corse, anche loro potrebbero essere costretti a realizzare tali perdite.

E il motivo per cui le obbligazioni (e i titoli garantiti da ipoteca) in loro possesso hanno perso così tanto valore è a causa della Federal Reserve, che è stata in missione negli ultimi 12 mesi circa per aumentare i tassi di interesse. Il fatto è che quando una banca centrale alza i tassi, tende a rendere meno attraente la detenzione di obbligazioni, in particolare se i tassi salgono al di sopra dei rendimenti offerti dalle obbligazioni.

Questo è esattamente ciò che sta accadendo al sistema bancario statunitense (e occidentale) in questo momento, costringendo la Federal Reserve, il Tesoro degli Stati Uniti e altri organismi a intervenire ieri con un pacchetto di misure per aiutare. Ciò include la garanzia di depositi dei clienti superiori a $ 250.000 (cosa che FDIC normalmente non fa) e l’offerta di “finanziamenti aggiuntivi alle istituzioni di deposito idonee” in modo che possano soddisfare le richieste di prelievo.

Tassi, regolamentazione e recupero

A un livello più fondamentale, ciò che la crisi bancaria in corso indica anche la cattiva salute dell’economia globale, che non è riuscita a riprendersi completamente dalla pandemia di Covid-19. L’inflazione rimane elevata in molte nazioni sviluppate, con la Federal Reserve e altre banche centrali che suggeriscono che ulteriori rialzi dei tassi devono ancora arrivare. Ad esempio, i trader hanno scommesso sul fatto che la Fed abbia spinto il suo tasso base fino al 6% quest’anno (da circa il 4,5%), qualcosa che sopprimerà solo l’economia globale più a lungo.

Ciò include il mercato delle criptovalute, che nonostante abbia visto una sorta di mini-rinascita dall’inizio del 2023 non si è avvicinato a riconquistare le vette della fine del 2021. Bitcoin è salito fino a $ 24.972 il 20 febbraio, con un guadagno del 50% dal 1 ° gennaio, ma la sua performance – così come quella del mercato nel suo complesso – è stata seriamente dettagliata dal fallimento di Silvergate Bank, seguito dai crolli di Silicon Valley Bank e Signature Bank.

E anche $ 24,9721 è il 63% in meno rispetto al massimo storico di BTC di $ 69,044, segnalando come le condizioni di mercato siano ancora attenuate. Ciò è anche peggiorato per le criptovalute dalla minaccia di una regolamentazione in arrivo, con l’amministrazione Biden che delinea un bilancio federale per il 2024 che include una tassa del 30% sull’elettricità utilizzata per estrarre criptovalute come Bitcoin (la cui notizia ha contribuito a ridurre i prezzi durante il fine settimana).

Inoltre, i recenti fallimenti bancari e di scambio all’interno delle criptovalute hanno aumentato l’urgenza dei legislatori quando si tratta di introdurre specifiche normative sulla criptovaluta. L’UE ha chiesto la corsia preferenziale delle regole sul capitale di criptovaluta per le banche nelle ultime settimane, mentre gli ultimi mesi hanno visto l’amministrazione Biden rispondere alla bancarotta di FTX e ad altre esplosioni sollecitando il Congresso a introdurre una legislazione completa..

In combinazione con alti tassi di interesse, alta inflazione e incertezza degli investitori, queste aperture normative evidenziano come l’ambiente economico rimanga ancora sfavorevole alla criptovaluta. In tale contesto, gli investitori stanno ancora cercando di ridurre il rischio, il che significa che le criptovalute non possono davvero organizzare un ritorno sostanziale, almeno non ancora.

A parte questa negatività, lunedì ha visto un’interessante reazione del mercato alle varie notizie riguardanti la crisi bancaria in corso. Dopo essere sceso di circa il 16% tra giovedì 9 marzo e venerdì 10 marzo, il bitcoin è salito fino a $ 24.469 lunedì 13 marzo, con un guadagno del 18% in 24 ore. Molti osservatori hanno preso questo come un segno che gli investitori stanno fuggendo verso paradisi più sicuri, con l’oro in rialzo anche sulla scia di questo ultimo dramma bancario..

Mentre le cose rimangono in una situazione molto precaria, è possibile che l’intervento della Fed impedisca una vera crisi bancaria al livello del 2008. Questa almeno è l’opinione degli analisti, che generalmente prevedono che i regolatori stroncheranno le cose sul nascere questa volta.

“A differenza del 2008, il governo è intervenuto presto ed è intervenuto duramente”, ha dichiarato Brad McMillan, Chief Investment Officer per il Commonwealth Financial Network con sede nel Massachusetts. “Mentre possiamo certamente aspettarci turbolenze di mercato – e lo stiamo vedendo questa mattina – gli effetti sistemici saranno limitati. Non siamo pronti per una ripetizione della Grande Crisi Finanziaria”.

Anche se potremmo risparmiarci un altro 2008, questo nuovo pasticcio bancario probabilmente aumenterà la posizione di Bitcoin e di alcune altre criptovalute nel lungo periodo (mentre probabilmente porterà anche la Fed ad abbassare i tassi di interesse). Questo perché Bitcoin ha continuato a funzionare senza interruzioni o interruzioni dal 2009 e, indipendentemente da quante banche cadranno nel dimenticatoio nelle prossime settimane, continuerà a funzionare per molti, molti altri anni a venire.