Giochi crittografici: sono ancora praticabili nel 2023?

Che cosa è successo a tutti quei giochi NFT e crittografici che sono stati sviluppati negli ultimi anni? I giocatori sono sulla buona strada per fare fortuna attraverso la blockchain?

Ci sono soldi da trovare nel campo dei giochi monetizzati, ma la blockchain sta arrivando per il resto del mercato? Scoprilo qui sotto.

Cosa sono i giochi crittografici?

I giochi crittografici sono un genere di videogiochi che consentono agli utenti di guadagnare criptovaluta giocando. Questo è un fenomeno nuovo nel contesto delle valute basate su blockchain.

Il concetto di guadagnare valuta reale dai videogiochi, tuttavia, non è poi così nuovo. Esempi sono Second Life ed EVE Online. Mentre i linden dollar di Second Life e l’ISK di EVE non sono scambiabili con valuta reale (nel caso di EVE, non ha impedito ai giocatori di farlo anche contro i termini di servizio) i giocatori hanno speso un sacco di valuta del mondo reale su entrambi questi giochi.

L’economia di Second Life è cresciuta a tal punto che è forse il mercato immobiliare digitale più noto fino ad oggi. EVE d’altra parte è un simulatore di combattimento spaziale e fantascienza. La battaglia di B-R5RB, la battaglia più famosa di EVE, ha avuto un costo stimato di $ 300.000 USD e ha coinvolto più di 6000 giocatori.

Ciò che entrambi questi giochi hanno in comune è che sono focalizzati sull’esperienza, guidati dal giocatore e sono iniziati senza monetizzazione. È stato solo dopo che i giocatori hanno investito molto tempo nel gioco per formare comunità e la tecnologia Internet abbastanza avanzata che la finanziarizzazione di questi due giochi ha preso piede e ha avuto successo nel farlo.

CCP Games, gli sviluppatori di EVE Online, riportano un PIL in-game stimato di circa $ 7,4 milioni di dollari e gli sviluppatori di Second Life riferiscono che il mondo virtuale ha un PIL stimato di $ 500 milioni di dollari..

Giochi crittografici nel 2023

Negli ultimi anni, molti sviluppatori hanno tentato di avviare giochi basati su blockchain che consentono ai giocatori di guadagnare criptovalute o token che si convertono in criptovaluta giocando. Alcuni di questi giochi sono iniziati durante la mania NFT tra il 2020 e il 2022 e si sono basati principalmente sulla speculazione e sull’hype per generare fiducia negli investitori.

Inoltre, un certo numero di giochi basati su criptovalute e web3 non considerano l’esperienza del giocatore dei loro giochi, che è il modo in cui i token dovrebbero essere generati.

Ciò ha portato al fallimento di una serie di progetti o alla perdita di investimenti a causa di tabelle di marcia poco chiare dallo sviluppo al lancio. Il mercato dei giochi crittografici si è sviluppato con i tipi sbagliati di incentivi per attirare i giocatori, concentrandosi efficacemente su loop di gioco non molto diversi dalle slot machine e speculazioni sugli immobili in-game che devono ancora avere un sistema di valori comprovato.

In notizie migliori, i VC si stanno allontanando dai modelli basati sull’hype, esaminando i progetti di successo e pianificando gli sviluppi trovati dagli studi di successo.

I VC hanno speso milioni in finanziamenti per studi come Uncaged Studios, Revolving Games e molti altri. Si tratta di investimenti a lungo termine basati su una conoscenza più approfondita dell’industria dei giochi, team che hanno esperienza nella creazione di giochi e fallimenti di precedenti progetti basati su web3.

Mentre i giochi crittografici potrebbero non colpire in grande nel 2023, lo sviluppo di giochi crittografici, che possono attirare sia giocatori che investitori, potrebbe essere in vista tra il 2026 e il 2028.

I giochi che si basavano sui propri token per attirare investimenti non stanno facendo il taglio e quindi sono gli studi che attirano denaro VC che stanno per guadagnare di più dal futuro del mondo dei giochi crittografici.

I modelli che funzionano nel 2023

I successi nel mercato dei giochi crittografici si trovano principalmente nei giochi mobili. Il modello casual di giochi offerti su dispositivi mobili si presta bene all’attuale tecnologia NFT.

Negoziabile In-game

Un esempio di tale modello viene da Sorare, che ha sviluppato un gioco di lega sportiva fantasy basato sulla NFT. I giocatori possono gestire la loro squadra virtuale utilizzando le carte NFT, che sono negoziabili in-game.

Tuttavia, non tutte le carte sono negoziabili. Alcune carte hanno identificatori come l’edizione limitata che le contrassegnano come scarse e scambiabili rendendole una risorsa digitale. Ciò fornisce l’accesso ai giocatori che non sono investiti, nonché incentivi ai giocatori investiti, nell’esperienza sia per giocare che per tentare di acquisire una risorsa digitale che possono mantenere o scambiare per dopo.

Gioco mobile

Man mano che il mercato mobile per i giochi crittografici e web3 si espande, i giocatori e gli aspiranti investitori possono guardare a giochi come Genshin Impact per una guida sugli sviluppi a venire. Il modello di monetizzazione di Genshin si traduce facilmente nello stato attuale del mercato dei giochi crittografici e web3.

Il modello che Genshin segue è conosciuto in Giappone come il modello Gacha (distributore automatico di giocattoli) che si concentra sul fatto che i giocatori spendono la loro valuta del mondo reale su oggetti di gioco. Questo offre la possibilità di guadagnare gli oggetti virtuali desiderati.

I giochi mobili di maggior successo in Giappone seguono questo modello per la maggior parte e questo modello potrebbe essere il modo in cui i giochi crittografici fanno la loro prossima grande svolta nel campo del gioco mobile.

Attualmente questi modelli sono basati sulla scarsità e sul caso, e i critici dicono che assomigliano al gioco d’azzardo. I modelli free-to-play presenti nei giochi non crittografici sono stati a lungo criticati come esclusivi e non incentrati sul giocatore. Se i VC riescono nei loro investimenti, questo potrebbe cambiare la tendenza in ciò che rende un gioco crittografico di successo.

Il Metaverso in crescita

In sintesi, ciò che ci si può aspettare dai giochi crittografici nel 2023 è un sacco di costruzione verso il futuro. I giochi crittografici e web3 sono ancora agli inizi e se ti interessa cogliere l’occasione per scommettere sul futuro dei giochi crittografici, segui i soldi VC.

I giochi crittografici che hanno i modelli di maggior successo nel 2023 si trovano nel mercato casual e mobile. Il gioco crittografico deve ancora prosperare nello stesso modo in cui il gioco normale, tuttavia, potrebbe cambiare dopo che lo sviluppo ha preso il suo tempo per dare i suoi frutti in pochi anni.