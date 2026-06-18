Fed conferma tassi tra 3,5% e 3,75%: analisi delle riunioni del FOMC

La Federal Reserve ha confermato i tassi di interesse nell'intervallo tra il 3,5% e il 3,75%. Scopri le ultime decisioni del FOMC e le prospettive per il 2026.

La Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi di interesse nell’intervallo compreso tra il 3,5% e il 3,75%confermando la sua posizione cauta di fronte a un’inflazione ancora elevata. Questa decisione è stata presa durante la riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 17 giugno 2026presieduta da Kevin Warsh.

L’inflazione rimane un punto critico per la banca centrale statunitense, che ha segnalato come gli shock dal lato dell’offertain particolare nel settore energetico, stiano contribuendo a mantenere i prezzi elevati. Nonostante le attese di un possibile taglio dei tassi, il FOMC ha scelto di mantenere lo status quo, sottolineando la necessità di continuare a monitorare attentamente i dati macroeconomici.

Le decisioni del FOMC nel 2026: un’analisi dettagliata

Nel corso del 2026, il FOMC ha tenuto diverse riunioni durante le quali ha confermato la sua politica monetaria. La riunione del 29 aprile 2026 ha visto un voto unanime, ad eccezione di un membro che avrebbe preferito un taglio di 25 punti base. Anche la riunione del 18 marzo 2026 ha seguito uno schema simile, con un voto unanime tranne un membro dissenziente.

Le proiezioni del FOMC indicano che i tassi di interesse potrebbero scendere intorno al 3,5% entro la fine del 2026, con un’ulteriore riduzione prevista. Tuttavia, il tasso di interesse dovrebbe stabilizzarsi al 3% nel lungo termine. Queste proiezioni riflettono la cautela della banca centrale nel gestire l’inflazione e sostenere la crescita economica.

L’impatto del conflitto in Medio Oriente

Il conflitto in Medio Orientein particolare la guerra con l’Iranha avuto un impatto significativo sull’economia statunitense. La crescita è stata descritta come solidanonostante l’elevata incertezza. La produttività e gli investimenti di capitale sono stati definiti robusticon un aumento dell’occupazione che ha tenuto il passo con la forza lavoro.

Le previsioni economiche sono state aggiornate per riflettere l’impatto del conflitto. L’inflazione prevista per il 2026 è salita al 3,6%mentre l’inflazione core è aumentata al 3,3%. La crescita del PIL è stata rivista al ribasso al 2,2%e il tasso di disoccupazione è previsto al 4,3% entro la fine dell’anno.

La Federal Reserve e il suo ruolo nella politica monetaria

Il Federal Reserve Systemnoto anche come Fedè la banca centrale degli Stati Uniti. Tra i suoi compiti principali vi è quello di stabilire la politica monetaria americana attraverso il FOMC e di vigilare sul sistema bancario statunitense.

La struttura della Fed comprende un’agenzia governativa centrale, il Board of Governors of the Federal Reserve Systemformato da 7 governatorie 12 Federal Reserve Bank regionali. Questa organizzazione permette alla Fed di monitorare e rispondere alle esigenze economiche del paese in modo efficace.

La decisione di mantenere i tassi di interesse invariati riflette la complessità del contesto economico attuale. La Fed continua a bilanciare la necessità di controllare l’inflazione con quella di sostenere la crescita economica e l’occupazione. Le prossime riunioni del FOMC saranno cruciali per comprendere l’evoluzione della politica monetaria e le sue implicazioni per l’economia statunitense.