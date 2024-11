Un tributo ai professionisti della consulenza

Fideuram ISPB ha recentemente organizzato una serie di eventi esclusivi per rendere omaggio ai consulenti finanziari che hanno raggiunto traguardi significativi nella loro carriera, con 25, 30 e 40 anni di esperienza nelle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments. Questi eventi hanno avuto luogo in prestigiose location italiane, sottolineando l’importanza della professionalità e della dedizione nel settore della consulenza finanziaria.

Eventi di prestigio in location storiche

La celebrazione si è svolta attraverso sette eventi che hanno avuto inizio a Roma il 14 ottobre e si sono conclusi a Firenze l’8 novembre, passando per Milano e Torino. Le sedi scelte per questi incontri, come la Galleria del Cardinale di Palazzo Colonna a Roma e il Teatro Gerolamo a Milano, hanno offerto un contesto di grande valore storico e artistico, ideale per valorizzare l’impegno e l’eccellenza professionale dei consulenti. Circa 300 manager e professionisti della consulenza sono stati celebrati, con la partecipazione di ospiti di spicco provenienti dai settori sportivo e finanziario.

Riconoscimenti e celebrazioni

L’Amministratore Delegato di Fideuram ISPB, Lino Mainolfi, ha aperto i festeggiamenti, affiancato dal Condirettore Generale Fabio Cubelli e dal Responsabile della Rete e Coordinamento Commerciale Andrea Ghidoni. Durante gli eventi, sono stati riconosciuti i risultati professionali e l’impegno dei consulenti, sotto la conduzione di Stefano Gallizioli, Responsabile del Coordinamento delle Reti. Mainolfi ha sottolineato l’importanza di questi incontri per esprimere apprezzamento verso i consulenti che, con dedizione e competenza, hanno contribuito al successo di Fideuram.

“Celebrando la loro esperienza, guardiamo con fiducia al futuro, continuando a costruire relazioni solide con i nostri clienti”, ha dichiarato Mainolfi. Ogni tappa del tour ha rappresentato un’opportunità unica per rafforzare i legami all’interno della rete e celebrare un patrimonio di esperienza che continua a essere il pilastro del successo di Fideuram ISPB.