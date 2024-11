Amazon e la sfida ai leader del mercato

Amazon, il gigante dell’e-commerce, sta per lanciare una nuova linea di chip di intelligenza artificiale, secondo quanto riportato da Bloomberg. Questa mossa rappresenta un passo significativo per l’azienda, che mira a ridurre la sua dipendenza da Nvidia, attualmente leader nel mercato dei semiconduttori per AI. Con investimenti plurimiliardari nel settore, Amazon sta cercando di ottenere ritorni tangibili e migliorare l’efficienza dei suoi servizi di cloud computing.

Investimenti strategici in semiconduttori

La divisione di cloud computing di Amazon, nota come Amazon Web Services (AWS), sta investendo in chip personalizzati attraverso Annapurna Labs, una start-up acquisita nel 2015. Questo investimento ha come obiettivo principale quello di ottimizzare i costi operativi sia per Amazon che per i suoi clienti. I nuovi chip, tra cui Trainium 2, saranno presentati il mese prossimo e sono progettati per l’addestramento di modelli AI di grandi dimensioni, un settore in rapida crescita.

Il futuro dell’intelligenza artificiale con Amazon

Amazon ha già dimostrato il potenziale dei suoi chip con Inferentia, che offre un risparmio del 40% nei costi di gestione rispetto ai modelli tradizionali. Questa innovazione non solo rappresenta un vantaggio competitivo per Amazon, ma potrebbe anche cambiare le dinamiche del mercato dei semiconduttori. Con l’annuncio della disponibilità su larga scala dei nuovi chip, Amazon si prepara a competere direttamente con Nvidia, che attualmente detiene una quota di mercato significativa nel settore dell’AI.