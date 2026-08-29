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29 Agosto 2026

Finanziamenti a fondo perduto per nuove imprese: fino a 200mila euro in Irpinia

Resto al Sud 2.0 offre finanziamenti a fondo perduto fino a 50mila euro per giovani under 35 che vogliono avviare nuove imprese in Irpinia.

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Finanziamenti a fondo perduto per nuove imprese: fino a 200mila euro in Irpinia

In un contesto economico complesso, i giovani under 35 dell’Irpinia hanno una nuova opportunità per realizzare i propri sogni imprenditoriali. Grazie a Resto al Sud 2.0 l’iniziativa di Invitalia è possibile ottenere finanziamenti a fondo perduto per avviare nuove attività imprenditoriali, professionali o di lavoro autonomo.

Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti ha sottolineato l’importanza di questa misura per il territorio irpino. “Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per i giovani che vogliono costruire il proprio futuro”, ha dichiarato Marinelli.

Chi può accedere ai finanziamenti

I beneficiari di Resto al Sud 2.0 sono i giovani tra i 18 e i 35 anni non compiuti che si trovano in una condizione di inattività, inoccupazione o disoccupazione. La misura include anche i disoccupati del Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e i cosiddetti lavoratori poveri.

Le agevolazioni sono disponibili per tutti i settori economici, ad eccezione del comparto agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. Questo significa che i giovani possono avviare attività in una vasta gamma di settori, dalla tecnologia alla ristorazione, dall’artigianato al commercio.

Le agevolazioni previste

I finanziamenti a fondo perduto previsti da Resto al Sud 2.0 sono particolarmente generosi. Sono previsti voucher a fondo perduto fino a 40mila euro con la possibilità di elevare l’importo a 50mila euro in determinate condizioni.

Per i programmi di investimento, il contributo a fondo perduto è del 75% per investimenti fino a 120mila euro e del 70% per investimenti compresi tra 120mila e 200mila euro. Questo significa che i giovani possono ottenere un sostegno significativo per coprire le spese iniziali della loro attività.

Spese ammissibili

Tra le spese ammissibili vi sono macchinari, impianti, attrezzature, arredi, software, piattaforme digitali e app, immobilizzazioni immateriali, marchi, consulenze tecnico-specialistiche, opere edili e manutenzione straordinaria fino al 50% (solo per i programmi di investimento).

Questo elenco comprende una vasta gamma di spese che possono essere sostenute per avviare un’attività, rendendo la misura particolarmente flessibile e adatta alle esigenze dei giovani imprenditori.

Come accedere ai finanziamenti

Per ulteriori informazioni ed assistenza, è possibile rivolgersi agli uffici di Confesercenti Avellino telefonando al numero 0825 679256. Gli esperti di Confesercenti possono fornire supporto nella compilazione delle domande e nella gestione delle pratiche necessarie per accedere ai finanziamenti.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i giovani dell’Irpinia che vogliono avviare un’attività imprenditoriale. Grazie ai finanziamenti a fondo perduto, i giovani possono trasformare le proprie idee in realtà, contribuendo allo sviluppo economico del territorio.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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