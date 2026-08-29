Finanziamenti a fondo perduto per nuove imprese: fino a 200mila euro in Irpinia

Resto al Sud 2.0 offre finanziamenti a fondo perduto fino a 50mila euro per giovani under 35 che vogliono avviare nuove imprese in Irpinia.

In un contesto economico complesso, i giovani under 35 dell’Irpinia hanno una nuova opportunità per realizzare i propri sogni imprenditoriali. Grazie a Resto al Sud 2.0 l’iniziativa di Invitalia è possibile ottenere finanziamenti a fondo perduto per avviare nuove attività imprenditoriali, professionali o di lavoro autonomo.

Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti ha sottolineato l’importanza di questa misura per il territorio irpino. “Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per i giovani che vogliono costruire il proprio futuro”, ha dichiarato Marinelli.

Chi può accedere ai finanziamenti

I beneficiari di Resto al Sud 2.0 sono i giovani tra i 18 e i 35 anni non compiuti che si trovano in una condizione di inattività, inoccupazione o disoccupazione. La misura include anche i disoccupati del Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e i cosiddetti lavoratori poveri.

Le agevolazioni sono disponibili per tutti i settori economici, ad eccezione del comparto agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. Questo significa che i giovani possono avviare attività in una vasta gamma di settori, dalla tecnologia alla ristorazione, dall’artigianato al commercio.

Le agevolazioni previste

I finanziamenti a fondo perduto previsti da Resto al Sud 2.0 sono particolarmente generosi. Sono previsti voucher a fondo perduto fino a 40mila euro con la possibilità di elevare l’importo a 50mila euro in determinate condizioni.

Per i programmi di investimento, il contributo a fondo perduto è del 75% per investimenti fino a 120mila euro e del 70% per investimenti compresi tra 120mila e 200mila euro. Questo significa che i giovani possono ottenere un sostegno significativo per coprire le spese iniziali della loro attività.

Spese ammissibili

Tra le spese ammissibili vi sono macchinari, impianti, attrezzature, arredi, software, piattaforme digitali e app, immobilizzazioni immateriali, marchi, consulenze tecnico-specialistiche, opere edili e manutenzione straordinaria fino al 50% (solo per i programmi di investimento).

Questo elenco comprende una vasta gamma di spese che possono essere sostenute per avviare un’attività, rendendo la misura particolarmente flessibile e adatta alle esigenze dei giovani imprenditori.

Come accedere ai finanziamenti

Per ulteriori informazioni ed assistenza, è possibile rivolgersi agli uffici di Confesercenti Avellino telefonando al numero 0825 679256. Gli esperti di Confesercenti possono fornire supporto nella compilazione delle domande e nella gestione delle pratiche necessarie per accedere ai finanziamenti.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i giovani dell’Irpinia che vogliono avviare un’attività imprenditoriale. Grazie ai finanziamenti a fondo perduto, i giovani possono trasformare le proprie idee in realtà, contribuendo allo sviluppo economico del territorio.