Finanziamenti per l’Agricoltura 2024: Il Bando ISMEA Più Impresa per Giovani e Donne

Dal 5 settembre 2024, è aperto il bando ISMEA Più Impresa 2024, dedicato a giovani e donne che desiderano investire nel settore agricolo.

Questo bando offre finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per sostenere l’ampliamento, l’ammodernamento e la competitività delle imprese agricole.

Cosa prevede il bando ISMEA Più Impresa 2024

Il bando Più Impresa 2024, promosso dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), prevede due tipi di agevolazioni per investimenti fino a 1,5 milioni di euro (IVA esclusa):

Mutuo agevolato a tasso zero: copre fino al 60% delle spese ammissibili, con una durata massima di 15 anni. Contributo a fondo perduto: copre fino al 35% delle spese ammissibili.

Con una dotazione di 60 milioni di euro, la misura mira a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a migliorare le condizioni delle aziende esistenti gestite da giovani o donne.

Scadenze e procedura di domanda

Le domande per accedere ai finanziamenti devono essere presentate dalle ore 12:00 del 5 settembre 2024 fino alle ore 18:00 del 30 settembre 2024. La procedura di domanda è suddivisa in due fasi:

Preconvalida: deve essere effettuata entro il 30 settembre 2024 alle ore 12:00. Convalida: può essere effettuata dal 5 settembre 2024 fino al 30 settembre 2024 alle ore 18:00.

Le domande possono essere presentate tramite il portale ISMEA nei giorni feriali, dalle 9:00 alle 18:00. Le richieste saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione.

Come presentare la domanda

Per accedere al bando, è necessario registrarsi al portale ISMEA. Una volta effettuata la registrazione o l’accesso con le proprie credenziali, si devono seguire questi passaggi:

Compilare e preconvalidare la domanda durante il periodo di preconvalida. Convalidare la domanda durante il periodo di presentazione.

È importante notare che una domanda non preconvalidata non può essere successivamente convalidata e presentata. Le domande verranno esaminate secondo l’ordine di invio.

A chi sono destinate le agevolazioni

Le agevolazioni del bando ISMEA Più Impresa 2024 sono destinate a micro, piccole e medie imprese agricole che soddisfano i seguenti requisiti:

Gestione aziendale da giovani o donne : le imprese devono essere costituite da persone di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti oppure da donne.

: le imprese devono essere costituite da persone di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti oppure da donne. Subentro e ampliamento: per le operazioni di subentro, l’impresa cedente deve essere attiva da almeno due anni e quella beneficiaria costituita da non oltre sei mesi. Per l’ampliamento, l’impresa deve essere attiva da almeno due anni.

Inoltre, le imprese devono esercitare esclusivamente attività agricola, con la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle connesse, e devono essere amministrate da giovani o donne iscritti alla gestione previdenziale agricola come imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti.

Finalità dei progetti ammissibili

I progetti che possono essere ammessi alle agevolazioni devono avere un costo complessivo non superiore a 1,5 milioni di euro (IVA esclusa) e devono raggiungere almeno uno dei seguenti obiettivi:

Migliorare il rendimento e la sostenibilità dell’azienda agricola.

Migliorare le condizioni ambientali, di igiene o benessere animale.

Realizzare o migliorare infrastrutture per l’agricoltura, inclusa l’efficienza energetica.

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla promozione dell’energia sostenibile.

Favorire una gestione sostenibile delle risorse naturali e ridurre la dipendenza da prodotti chimici.

Salvaguardare la biodiversità e migliorare i servizi ecosistemici.

I progetti vengono valutati in base a criteri tecnici specificati nel bando e, se approvati, consentono alle imprese di accedere al mutuo agevolato o al contributo a fondo perduto.

Importo degli aiuti previsti

Le agevolazioni variano a seconda del tipo di aiuto richiesto:

Mutuo agevolato : tasso zero per un importo fino al 60% delle spese ammissibili, con una durata massima di 15 anni.

: tasso zero per un importo fino al 60% delle spese ammissibili, con una durata massima di 15 anni. Contributo a fondo perduto: copertura fino al 35% delle spese ammissibili.

Le imprese beneficiarie del mutuo agevolato devono fornire garanzie per il 100% del valore del mutuo, tramite ipoteca o fideiussione bancaria o assicurativa.

Assistenza per la domanda

Per coloro che hanno bisogno di assistenza nella compilazione della domanda, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di ISMEA è a disposizione per fornire supporto. È possibile contattare l’URP via telefono o email per ricevere informazioni e assistenza.

Conclusioni

Il bando ISMEA Più Impresa 2024 rappresenta un’opportunità significativa per giovani e donne che vogliono investire nel settore agricolo. Con agevolazioni finanziarie pensate per migliorare la competitività delle imprese agricole, questo bando facilita il ricambio generazionale e la crescita delle aziende del settore.