Graduatoria della carta dedicata a te 2024 del comune di Milano: guida completa

Il comune di Milano ha pubblicato la graduatoria ufficiale della carta dedicata a te 2024, elencando i beneficiari idonei e coloro che non riceveranno il contributo.

In questa guida, vedremo come consultare la graduatoria, come capire se si è idonei e cosa fare per ricevere la carta.

Pubblicazione della graduatoria della carta dedicata a te

Dal 9 settembre 2024, le famiglie idonee riceveranno una comunicazione ufficiale dal comune di Milano con le istruzioni per ritirare la carta Postepay, già precaricata con il contributo una tantum di 500 euro. L’elenco dei beneficiari è stato reso noto nel pieno rispetto della privacy: i nomi e i cognomi non sono stati pubblicati. Al loro posto, l’identificazione avviene tramite il numero di protocollo della DSU ISEE 2024.

Cosa contiene la graduatoria

La graduatoria della carta dedicata a te di Milano elenca:

Beneficiari idonei : coloro che hanno diritto alla carta e riceveranno il contributo di 500 euro.

: coloro che hanno diritto alla carta e riceveranno il contributo di 500 euro. Idonei non selezionati per carenza di fondi: soggetti che soddisfano i requisiti ma non riceveranno la carta per insufficienza di risorse.

I beneficiari sono stati selezionati dall’INPS e l’elenco è stato validato dall’ente. L’ordine della graduatoria favorisce i nuclei familiari più svantaggiati, che riceveranno il contributo per primi.

Come verificare se sei un beneficiario

I residenti del comune di Milano possono verificare se sono beneficiari della carta dedicata a te consultando la graduatoria e cercando il proprio numero di protocollo DSU ISEE 2024. Questo codice alfanumerico, del formato “INPS-ISEE-2024-XXXXXXXXX-00”, si trova in alto a destra sulla DSU. Se non risulti idoneo, non avrai diritto al bonus.

In caso di dubbi o se non hai ricevuto comunicazioni, puoi contattare il comune di Milano per chiarimenti.

Quando arriverà la carta dedicata a te

Il comune ha informato che le lettere con le istruzioni per il ritiro della carta dedicata a te saranno inviate entro la fine di settembre 2024. Le famiglie idonee dovranno recarsi presso l’ufficio postale indicato nella comunicazione per ritirare la carta. La Postepay sarà già attiva e pronta per l’uso. Il comune raccomanda di aggiornare i dati del citofono e della cassetta delle lettere per evitare disguidi nella ricezione della comunicazione.

Come ritirare la carta

Per ottenere la carta, sarà necessario compilare i moduli forniti e presentarsi all’ufficio postale con i documenti richiesti. Una volta ritirata, la carta sarà utilizzabile immediatamente per l’acquisto di beni e servizi, come indicato nelle condizioni del bonus.

Informazioni utili sulla carta dedicata a te

La carta dedicata a te è stata istituita per sostenere i nuclei familiari in difficoltà economiche, con un contributo massimo di 500 euro. La carta può essere utilizzata per l’acquisto di beni di prima necessità e, dal 2024, è stata integrata con il bonus benzina. Non è necessario fare domanda per ottenere la carta: i beneficiari sono selezionati automaticamente sulla base dell’ISEE.

Comunicazione ufficiale del comune di Milano

La graduatoria definitiva della carta dedicata a te è stata pubblicata sul sito istituzionale del comune di Milano. In questo documento è possibile trovare tutte le informazioni necessarie sulla carta risparmio spesa e consultare la lista completa dei beneficiari.

La carta dedicata a te 2024 rappresenta un importante supporto economico per le famiglie in difficoltà. Grazie alla pubblicazione della graduatoria, è possibile sapere se si è beneficiari e seguire le istruzioni per il ritiro della carta presso gli uffici postali. Per chi non risultasse idoneo, è comunque possibile verificare ulteriori aiuti disponibili a livello comunale e nazionale.