Il 26 ottobre 2026 il Fondo di Solidarietà è stato liquidato verso migliaia di comuni, con un versamento totale di oltre 1,8 miliardi di euro.

Il Fondo di Solidarietà per l’anno 2026 è stato regolarmente chiuso il 26 ottobre, data in cui è stato dispostoche il pagamento finale a tutti gli enti locali aventi diritto. L’intervento, gestito dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale, rappresenta la fase conclusiva di un iter di erogazione iniziato all’inizio dell’anno. L’obiettivo di tale fondo è sostenere i comuni nella gestione delle proprie spese correnti, garantendo una maggiore capacità di risposta alle esigenze dei cittadini.

Il versamento è stato effettuato attraverso un meccanismo di saldo di mandato, che consente la trasmissione rapida e tracciabile dei fondi direttamente ai conti degli enti beneficiari. L’operazione è stata realizzata tramite il sistema di pagamento della Corte dei Conti, assicurando la massima trasparenza e controllabilità dei flussi finanziari. L’adozione di questa procedura è fondamentale per ridurre i tempi di incasso e per garantire che tutte le amministrazioni possano accedere tempestivamente alle risorse stanziate.

Enti beneficiari: 5.233 comuni e altre amministrazioni

Il Fondo di Solidarietà 2026 è stato distribuito a un totale di 5.233 enti locali, comprendenti comuni, province e un piccolo numero di forme associative di aggregazione territoriale. L’importo complessivo erogato ammonta a 1.868.583.863,48 euro, una cifra che supera di gran lunga le precedenti annualità. Questo ammontare è stato calcolato sulla base di criteri di capacità finanziaria, indicatore di vulnerabilità economica e necessità di investimento in servizi di prossimità.

La distribuzione del fondo è stata elaborata tenendo conto di parametri statistici, quali il Prodotto Interno Lordo per abitante e le spese correnti in percentuale rispetto al bilancio complessivo. Pertanto, le amministrazioni con maggiori difficoltà strutturali hanno ricevuto una quota più consistente, garantendo un equilibrio tra le diverse realtà territoriali del Paese.

Stato dei mandati di pagamento

Al momento della chiusura del saldo, sono stati generati 5.231 mandati di pagamento, tutti attualmente in fase di validazione. Questa fase di verifica è necessaria per confermare l’esattezza dei dati bancari degli enti e la corretta imputazione delle somme. La validazione è condotta dal Servizio di Controllo dei Pagamenti, che verifica ogni mandato per evitare errori di bonifico e garantire la corretta attribuzione delle risorse.

Il processo di validazione è previsto per essere completato entro il prossimo trimestre, dopodiché i pagamenti saranno definitivamente accreditati sui Conti correnti di ciascun ente. Una volta conclusa questa operazione, le amministrazioni potranno disporre dei fondi per finanziare spese operative, progetti di emergenza e iniziative di miglioramento della qualità della vita dei cittadini.