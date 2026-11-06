Il provvedimento di erogazione dei fondi anti‑mafia è stato firmato il 3 novembre, ma i comuni dovranno presentare il rendiconto entro le scadenze previste per evitare la restituzione.

Il Direttore Centrale per la Finanza Locale ha pubblicato, in seguito al comunicato del 29 ottobre 2026, una nota ufficiale che conferma l’avanzamento delle risorse destinate al Fondo istituito dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale fondo, creato per sostenere la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali coinvolti in fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, è stato ulteriormente potenziato dal decreto emesso il 26 ottobre 2026.

Il passo decisivo è rappresentato dal decreto dirigenziale del 3 novembre 2026, con il quale le risorse aggiuntive sono state effettivamente erogate. Questa azione conferma l’impegno delle istituzioni nel mettere a disposizione dei comuni gli strumenti finanziari necessari per contrastare le infiltrazioni illecite e garantire la continuità dei lavori infrastrutturali nelle aree più vulnerabili.

Erogazione del contributo e decreto dirigenziale

Il provvedimento del 3 novembre 2026, firmato nella piena autorità del Direttore Centrale, ha attivato il trasferimento dei capitali al Fondo anti-mafia per le opere pubbliche. Il documento specifica che le somme saranno allocate direttamente agli enti locali che hanno dimostrato la necessità di interventi legati a infiltrazioni criminali. L’importo complessivo, sebbene non divulgato nella nota, è stato calcolato sulla base delle richieste presentate entro la scadenza del 29 ottobre 2026, garantendo così una copertura tempestiva dei progetti più urgenti.

Procedura di assegnazione e criteri di elegibilità

Per accedere al contributo, i comuni hanno dovuto presentare una dettagliata relazione che evidenziasse la presenza di fenomeni mafiosi e la necessità di interventi infrastrutturali. La valutazione è stata condotta da una commissione tecnica, che ha verificato la coerenza delle domande con i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 277 della legge 205/2017. Solo le amministrazioni che hanno ottenuto la certificazione di condizionamento mafioso hanno potuto beneficiare delle risorse, assicurando così una distribuzione mirata e trasparente.

Obblighi di rendicontazione per i comuni beneficiari

Una volta ricevuto il contributo finanziario, ogni comune è vincolato alla presentazione del rendiconto entro i termini stabiliti dall’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La scadenza, fissata dal Ministero, rappresenta un limite perentorio: la mancata osservanza comporta l’obbligo di restituzione integrale del finanziamento straordinario.

Conseguenze del mancato rispetto delle scadenze

Il mancato rispetto del termine per il rendiconto è considerato una violazione grave, poiché il fondo è destinato a interventi di carattere pubblico e anti-mafia. In caso di inadempienza, il Ministero provvederà a attivare le procedure di recupero, includendo eventuali sanzioni amministrative. Per questo motivo, le amministrazioni hanno avviato una serie di operazioni interne – dalla raccolta della documentazione contabile alla verifica delle spese sostenute – per garantire il rispetto delle scadenze e la corretta destinazione dei fondi.