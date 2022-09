Firma su Phantom Wallet: come cercare il Transaction Id (TxID)

Una firma nell’ecosistema Solana è un identificatore univoco per ogni transazione che avviene sulla blockchain Solana.

Una firma è composta da una stringa di alfanumerici. L’ID della transazione (TxID), l’hash della transazione (Tx Hash) e la firma sono tutti uguali.

In Ethereum e in altre blockchain compatibili con EVM, l’identificatore è noto come ID transazione (TxID) / hash della transazione (Tx Hash). Nella blockchain di Solana, è noto come la firma.

Una firma rivela i dettagli di una particolare transazione blockchain che include blocco, timestamp, risultato, firmatario, commissione, azioni principali, hash di blocco precedente e altro ancora.

Come trovare la transazione (TxID) / Firma su Phantom Wallet?

Per trovare l’ID transazione (TxID)/ firma su Phantom Wallet, fai clic sulla voce di trasferimento recente.

Quindi, fai clic su “Visualizza su Solscan“.

In questo modo, puoi copiare la firma della particolare transazione blockchain.

In questo articolo, puoi trovare le semplici istruzioni dettagliate per trovare l’ID transazione (TxID) / Firma sia sull’estensione Phantom Wallet che sull’applicazione mobile.

Passaggi per trovare l’ID transazione (TxID) / firma su Phantom Wallet

Passaggi per trovare l’ID transazione (TxID) / firma sull’applicazione mobile Phantom Wallet

Passaggi per trovare l’ID transazione (TxID) / firma su Phantom Wallet

Fai clic sull’icona “Thunder“ Fai clic su Trasferimento recente Fai clic su “Visualizza su Solscan“ Copia firma

1. Fare clic sull’icona “Thunder“

Apri l’estensione Phantom Wallet e digita la password per sbloccarla.

Per impostazione predefinita, sarai sulla prima pagina del portafoglio, dove potrai vedere il tuo saldo.

Tuttavia, devi andare alla pagina delle attività recenti. Per fare ciò, fai clic su “Icona tuono”.

2. Fare clic su Trasferimento recente

Ora puoi vedere le tue voci di trasferimento recenti.

È necessario fare clic sulla voce per la quale si desidera visualizzare la firma / TxID.

3. Fai clic su “Visualizza su Solscan“

Dopo aver fatto clic su una qualsiasi delle voci di trasferimento recenti, vedrai alcuni dettagli della transazione.

Basta scorrere un po ‘per vedere l’opzione “Visualizza su Solscan“. Fare clic su di esso.

4. Copia la firma

Ora atterrerai sull’esploratore blockchain Solscan.

Lì, puoi vedere i dettagli completi della transazione, inclusa la firma.

Per copiare la firma, fai clic sull’icona “copia“.

Passaggi per trovare l’ID transazione (TxID) / firma sull’applicazione mobile Phantom Wallet

Tocca l’icona “Thunder“ Tocca Trasferimenti recenti Copia la firma

1. Tocca l’icona “Thunder“

Apri l’applicazione mobile Phantom Wallet.

Una volta che sei all’interno dell’applicazione wallet, noterai alcune icone nella parte inferiore dello schermo del dispositivo.

Tocca l’icona “Tuono“.

2. Tocca Trasferimenti recenti

Dopo aver toccato l’icona “Thunder”, puoi vedere i tuoi trasferimenti recenti.

Tocca una delle voci di trasferimento recenti per trovare la firma.

3. Copia la firma

Toccando il recente trasferimento verrai indirizzato a Solscan, l’esploratore blockchain di Solana.

Questa pagina visualizza tutti i dettagli della transazione, inclusa la firma.

Tocca l’icona “copia” accanto alla firma.

Ecco come puoi trovare la firma di una particolare transazione sull’applicazione mobile Phantom Wallet.

Conclusione

Avrai bisogno della firma / TxID per generare un ticket per l’assistenza clienti per quanto riguarda le transazioni in sospeso e controllare lo stato e altri dettagli delle transazioni blockchain.

Su Phantom Wallet, puoi trovare l’ID transazione (TxID) / firma accedendo alle voci di trasferimento recenti.

In alternativa, puoi andare su Solscan e incollare il tuo indirizzo Phantom Wallet per visualizzare le firme per tutti i tuoi trasferimenti.