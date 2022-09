Come ricercare la firma su Solflare Wallet

Un ID transazione (TxID), un hash di transazione (Tx Hash) o una firma è una stringa univoca di alfanumerici che funge da identificatore per la transazione sulla blockchain.

Tutte le transazioni sulla blockchain hanno un TxID, un hash Tx o una firma.

Come trovare l’ID transazione (TxID) / Firma sul portafoglio Solflare?

Per trovare l’ID transazione (TxID)/ firma su Solflare Wallet, è necessario fare clic sull’icona “Transazione recente“.

Quindi, fai clic su una delle voci di trasferimento recenti.

In questo modo, è possibile copiare la firma TxID / della particolare transazione blockchain.

Passaggi per trovare l’ID transazione (TxID) / firma sull’applicazione mobile Solflare Wallet

Fai clic sull’icona “Transazione recente“ Fai clic su Trasferimento recente Copia TxID

1. Fare clic sull’icona “Transazione recente“

Apri l’estensione Solflare Wallet e inserisci la password per sbloccarlo.

Per impostazione predefinita, atterrerai sulla dashboard, dove potrai vedere il saldo del tuo portafoglio.

Tuttavia, è necessario fare clic sull’icona “Transazione recente” per visualizzare il TxID.

2. Fare clic su Trasferimento recente

Ora sarai in grado di vedere tutte le tue recenti voci di trasferimento ordinate per tempo.

Fare clic su una delle voci per le quali si desidera visualizzare la firma/ID transazione.

3. Copia TxID

Dopo aver fatto clic sulla voce di trasferimento recente, sarai in grado di vedere i dettagli della transazione, incluso l’ID della transazione (TxID) / firma.

Selezionare l’ID e fare clic con il pulsante destro del mouse per copiare.

Per visualizzare i dettagli sul Solscan, fare clic sull’icona “nuova finestra“.

Passaggi per trovare l’ID transazione (TxID) / firma sull’applicazione mobile Solflare Wallet

Sull’applicazione mobile Solflare Wallet, puoi vedere l’ID / firma della transazione solo subito dopo aver inviato un token.

In alternativa, puoi visitare Solscan e incollare il tuo indirizzo Solflare Wallet per visualizzare firme / TxID per tutti i tuoi trasferimenti.

Conclusione

Su Solflare Wallet, puoi trovare l’ID transazione (TxID) / firma accedendo alle voci di trasferimento recenti.

Un ID transazione (TxID) / firma viene utilizzato per generare un ticket per l’assistenza clienti in caso di transazioni in sospeso. Viene anche utilizzato per controllare lo stato e completare i dettagli delle transazioni blockchain.