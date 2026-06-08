Fisco e finanza per gli investimenti: convegno a Roma per sostenere la crescita

Un incontro a Roma focalizzato sul ruolo del fisco e della finanza per sostenere gli investimenti aziendali e stimolare innovazione, competitività e crescita. Registrazione obbligatoria sulla piattaforma dedicata.

L’appuntamento del 17 giugno 2026 alla Sala Pininfarina di Viale dell’Astronomia 30 a Roma è pensato come un momento di confronto diretto tra rappresentanti delle istituzioni, manager d’impresa e operatori finanziari. L’iniziativa è concepita per discutere come le politiche fiscali e gli strumenti finanziari possano concretamente sostenere la crescita delle imprese italiane, favorendo investimenti che aumentino la competitività e l’innovazione.

La giornata, con inizio previsto alle ore 10:00, propone una sequenza di interventi e tavole rotonde in cui saranno affrontati temi quali la patrimonializzazione delle imprese, l’accesso ai mercati dei capitalila semplificazione delle regole fiscali e finanziarie, nonché le modalità per mobilitare il risparmio privato verso l’economia reale. Per partecipare è richiesta la registrazione attraverso la piattaforma eventi dell’organizzazione.

Patrimonializzazione e strumenti per la crescita dimensionale

Tra i punti principali all’ordine del giorno figura la necessità di rafforzare la base patrimoniale delle imprese, tema particolarmente rilevante per le PMI che puntano a espandersi o a internazionalizzarsi. Verranno analizzati strumenti di capitale di rischio, incentivi fiscali e misure di supporto che mirano a ridurre la dipendenza dal debito bancario tradizionale e a favorire l’accesso a forme di equity sostenibili nel medio-lungo periodo. L’obiettivo è esaminare soluzioni concrete che accompagnino le imprese nei percorsi di crescita dimensionale senza compromettere la stabilità finanziaria.

Forme di capitale e incentivi fiscali

Nella discussione saranno approfondite tipologie specifiche di strumenti, come i fondi di investimento privati, gli aumenti di capitale e le piattaforme di equity crowdfundingnonché i possibili interventi fiscali in grado di incentivare tali scelte. Il confronto si concentrerà su come coniugare misure fiscali agevolate con requisiti di trasparenza e governance, per aumentare la fiducia degli investitori e rendere più sostenibili i percorsi di sviluppo aziendale.

Accesso ai mercati dei capitali e mobilitazione del risparmio privato

Un secondo nodo tematico prevede di valutare come migliorare l’accesso delle imprese ai mercati dei capitali, favorendo l’emissione di strumenti finanziari e la quotazione laddove appropriata. Verrà discusso il ruolo degli intermediari, delle borse nazionali e delle piattaforme alternative per facilitare il collegamento tra domanda e offerta di capitale. Parallelamente, l’evento esplorerà strategie per convogliare il risparmio privato verso investimenti produttivi, superando ostacoli informativi e incentivando una maggiore propensione degli investitori retail e istituzionali verso l’economia reale.

Attrattività del sistema Italia

Nel dibattito sull’attrattività del paese sarà posta attenzione alle condizioni che rendono il sistema finanziario italiano più competitivo a livello internazionale, come la certezza delle regole, la semplificazione amministrativa e la qualità delle infrastrutture per il capitale. Si valuteranno anche iniziative che possano rendere più semplice e meno costoso per gli investitori internazionali operare in Italia, incrementando flussi di capitale che supportino progetti di innovazione e sviluppo.

Semplificazione normativa e ruolo del fisco nel promuovere investimenti

Il terzo filone di discussione riguarda l’interazione tra fisco e finanza: in che modo la politica fiscale può essere uno strumento per stimolare gli investimenti privati senza generare distorsioni. L’evento intende mettere a fuoco proposte per semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri amministrativi, con l’obiettivo di rendere più chiari e prevedibili gli incentivi fiscali dedicati all’innovazione e alla crescita. Saranno esaminati esempi di interventi fiscali mirati e i loro possibili effetti sui bilanci aziendali.

Nei vari panel si cercherà di connettere le esigenze operative delle imprese con le possibili risposte delle istituzioni e degli operatori finanziari, per costruire percorsi pragmatici che favoriscano investimenti sostenibili. La giornata rappresenta quindi un’occasione per mettere a sistema istanze e proposte concrete, con l’obiettivo di tradurre il dibattito in azioni che migliorino l’ecosistema produttivo nazionale.

Per partecipare al convegno è necessario registrarsi tramite la piattaforma eventi dedicata e completare l’iscrizione al singolo appuntamento. L’organizzazione ha reso disponibile il programma dei lavori per consultazione prima dell’evento.