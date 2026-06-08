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8 Giugno 2026

Fisco e finanza per gli investimenti: convegno a Roma per sostenere la crescita

Un incontro a Roma focalizzato sul ruolo del fisco e della finanza per sostenere gli investimenti aziendali e stimolare innovazione, competitività e crescita. Registrazione obbligatoria sulla piattaforma dedicata.

· · 4 min
Fisco e finanza per gli investimenti: convegno a Roma per sostenere la crescita

L’appuntamento del 17 giugno 2026 alla Sala Pininfarina di Viale dell’Astronomia 30 a Roma è pensato come un momento di confronto diretto tra rappresentanti delle istituzioni, manager d’impresa e operatori finanziari. L’iniziativa è concepita per discutere come le politiche fiscali e gli strumenti finanziari possano concretamente sostenere la crescita delle imprese italiane, favorendo investimenti che aumentino la competitività e l’innovazione.

La giornata, con inizio previsto alle ore 10:00, propone una sequenza di interventi e tavole rotonde in cui saranno affrontati temi quali la patrimonializzazione delle imprese, l’accesso ai mercati dei capitalila semplificazione delle regole fiscali e finanziarie, nonché le modalità per mobilitare il risparmio privato verso l’economia reale. Per partecipare è richiesta la registrazione attraverso la piattaforma eventi dell’organizzazione.

Patrimonializzazione e strumenti per la crescita dimensionale

Tra i punti principali all’ordine del giorno figura la necessità di rafforzare la base patrimoniale delle imprese, tema particolarmente rilevante per le PMI che puntano a espandersi o a internazionalizzarsi. Verranno analizzati strumenti di capitale di rischio, incentivi fiscali e misure di supporto che mirano a ridurre la dipendenza dal debito bancario tradizionale e a favorire l’accesso a forme di equity sostenibili nel medio-lungo periodo. L’obiettivo è esaminare soluzioni concrete che accompagnino le imprese nei percorsi di crescita dimensionale senza compromettere la stabilità finanziaria.

Forme di capitale e incentivi fiscali

Nella discussione saranno approfondite tipologie specifiche di strumenti, come i fondi di investimento privati, gli aumenti di capitale e le piattaforme di equity crowdfundingnonché i possibili interventi fiscali in grado di incentivare tali scelte. Il confronto si concentrerà su come coniugare misure fiscali agevolate con requisiti di trasparenza e governance, per aumentare la fiducia degli investitori e rendere più sostenibili i percorsi di sviluppo aziendale.

Accesso ai mercati dei capitali e mobilitazione del risparmio privato

Un secondo nodo tematico prevede di valutare come migliorare l’accesso delle imprese ai mercati dei capitali, favorendo l’emissione di strumenti finanziari e la quotazione laddove appropriata. Verrà discusso il ruolo degli intermediari, delle borse nazionali e delle piattaforme alternative per facilitare il collegamento tra domanda e offerta di capitale. Parallelamente, l’evento esplorerà strategie per convogliare il risparmio privato verso investimenti produttivi, superando ostacoli informativi e incentivando una maggiore propensione degli investitori retail e istituzionali verso l’economia reale.

Attrattività del sistema Italia

Nel dibattito sull’attrattività del paese sarà posta attenzione alle condizioni che rendono il sistema finanziario italiano più competitivo a livello internazionale, come la certezza delle regole, la semplificazione amministrativa e la qualità delle infrastrutture per il capitale. Si valuteranno anche iniziative che possano rendere più semplice e meno costoso per gli investitori internazionali operare in Italia, incrementando flussi di capitale che supportino progetti di innovazione e sviluppo.

Semplificazione normativa e ruolo del fisco nel promuovere investimenti

Il terzo filone di discussione riguarda l’interazione tra fisco e finanza: in che modo la politica fiscale può essere uno strumento per stimolare gli investimenti privati senza generare distorsioni. L’evento intende mettere a fuoco proposte per semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri amministrativi, con l’obiettivo di rendere più chiari e prevedibili gli incentivi fiscali dedicati all’innovazione e alla crescita. Saranno esaminati esempi di interventi fiscali mirati e i loro possibili effetti sui bilanci aziendali.

Nei vari panel si cercherà di connettere le esigenze operative delle imprese con le possibili risposte delle istituzioni e degli operatori finanziari, per costruire percorsi pragmatici che favoriscano investimenti sostenibili. La giornata rappresenta quindi un’occasione per mettere a sistema istanze e proposte concrete, con l’obiettivo di tradurre il dibattito in azioni che migliorino l’ecosistema produttivo nazionale.

Per partecipare al convegno è necessario registrarsi tramite la piattaforma eventi dedicata e completare l’iscrizione al singolo appuntamento. L’organizzazione ha reso disponibile il programma dei lavori per consultazione prima dell’evento.

Autore

Francesca Galli

Francesca Galli, fiorentina con formazione bancaria, prese la decisione di cambiare carriera dopo un convegno a Palazzo Vecchio: oggi cura analisi di mercati e colonne su risparmio e investimenti. In redazione propone linee editoriali attente alla trasparenza e conserva l'agenda del primo impiego in banca.

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