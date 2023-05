Flare (FLR) raggiungerà $1?

in

Flare è una blockchain di livello 1 basata su EVM che offre agli sviluppatori un accesso decentralizzato a dati ad alta integrità da altre catene e Internet. Ha due protocolli di interoperabilità nativi per facilitare l’acquisizione decentralizzata on-chain di blockchain, ad esempio serie temporali e dati API Web2.

Flare è unico perché consente alle dapp di servire più catene attraverso un’unica distribuzione.

Vantaggi di Flare Network

Flare consente agli sviluppatori di accedere a dati ad alta integrità da altre catene e Internet in modo decentralizzato, consentendo nuovi casi d’uso e modelli di monetizzazione.

I protocolli di interoperabilità nativi di Flare facilitano l’acquisizione decentralizzata on-chain di dati blockchain, serie temporali e API Web2.

Il protocollo è protetto dalla rete stessa, con fornitori di dati decentralizzati e indipendenti incentivati a fornire dati accurati. Questo aiuta Flare a ridurre al minimo i rischi per utenti e sviluppatori.

Flare è progettato per essere altamente scalabile, consentendo alle dapp di servire più catene attraverso un’unica distribuzione.

Flare utilizza un meccanismo di consenso unico che riduce le commissioni di transazione e consente tempi di conferma rapidi.

La rete Flare si integra con XRP Ledger ed è progettata per essere compatibile con la macchina virtuale Ethereum. Tuttavia, essendo una piattaforma blockchain L1, Flare affronta la concorrenza diretta con piattaforme esistenti come Ethereum, Polkadot, Cardano ecc.

FLR è il token nativo della blockchain di Flare. Di seguito sono riportati i casi d’uso principali dei token FLR:

FLR può essere utilizzato per i pagamenti all’interno dell’ecosistema Flare.

FLR viene utilizzato per pagare la commissione di transazione della rete Flare.

FLR può essere puntato nei nodi di convalida per aiutare a proteggere la rete e guadagnare premi.

I token WFLR, che sono una variante di FLR, possono essere utilizzati per la governance sulla rete Flare.

I token WFLR possono essere delegati ai fornitori di dati FTSO per contribuire a garantire la fornitura decentralizzata dei dati sui prezzi alla rete.

Pertanto, considerando i casi d’uso e le prestazioni passate di Flare, FLR non è un buon caso per gli investimenti.

Flare (FLR) Prezzo Previsione: FLR raggiungerà $1?

Il token FLR deve crescere di quasi 29,41 volte il suo attuale prezzo di mercato per raggiungere un livello di prezzo di $ 1.

Inoltre, dopo il suo lancio, FLR ha raggiunto il suo prezzo più alto di $ 0,05 nel gennaio 2023, crescendo di quasi 1,42 volte in meno di un mese (cioè, dal prezzo più basso di $ 0,035).

Pertanto, considerando la sua crescita di 1,42 volte in un mese, possiamo dire che il token FLR richiederà quasi 20,71 mesi (meno di 2 anni) per raggiungere un livello di prezzo di $ 1. Tuttavia, non è affatto pratico considerando le prestazioni passate del token Flare.

Pertanto, non è possibile che FLR raggiunga $ 1 nel tempo calcolato.

Flare (FLR) Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

Flare (FLR) Prezzo Previsione 2023 è $0.0647

Flare (FLR) Prezzo Previsione 2025 è $0.12

Flare (FLR) Prezzo Previsione 2030 è $0.51

Dove posso acquistare i token FLR?

I token FLR possono essere acquistati da alcuni scambi centralizzati come Kucoin, Bithumb, Kraken, ByBit e Bitfinex.