Un’iniziativa per le scuole secondarie

La Fondazione Ennio Doris ha recentemente lanciato un progetto innovativo dedicato alla diffusione della storia e dei valori di Ennio Doris, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di tutta Italia. Questo programma, che si inserisce nel Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), è stato avviato presso l’ITE LES Riccati-Luzzatti di Treviso, l’istituto dove lo stesso Ennio Doris ha studiato. L’obiettivo è quello di ispirare i giovani, trasmettendo l’eredità umana e professionale di un imprenditore che ha segnato la storia economica italiana.

Collaborazioni strategiche per un impatto positivo

Il progetto è realizzato in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, un polo creativo che promuove l’interazione tra istituzioni e nuove generazioni, e con EducazioneDigitale.it, una piattaforma accreditata dal Ministero dell’Istruzione. Grazie a queste sinergie, la Fondazione offre un PCTO completamente digitale, accessibile a oltre 116.000 docenti iscritti sulla piattaforma Civicamente. Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte potranno così sviluppare competenze fondamentali come la visione imprenditoriale, il lavoro di squadra, la comunicazione efficace e la responsabilità d’impresa.

Un messaggio di valori e responsabilità

“Non è come si lavora, è come si vive” è il motto che guida questo progetto, come affermato da Sara Doris, Presidente della Fondazione. La volontà è quella di portare nelle scuole non solo la storia di Ennio Doris, ma anche i valori che hanno caratterizzato la sua vita: integrità, impegno verso la comunità e fiducia nel potenziale umano. Attraverso questo percorso, la Fondazione spera di ispirare i giovani a vivere secondo questi principi, rendendo la responsabilità e l’impegno verso gli altri una realtà quotidiana.

Formazione e contenuti esclusivi

Il percorso formativo prevede un webinar di un’ora tenuto da Sara Doris, rivolto a docenti e dirigenti scolastici, per fornire una panoramica del programma e suggerimenti per accompagnare gli studenti. Gli studenti avranno accesso a 20 ore di contenuti didattici sulla piattaforma “Educazione Digitale”, con materiali esclusivi tratti dal film “Ennio Doris – C’è anche domani” e discorsi inediti di Ennio Doris e della sua famiglia. Inoltre, sarà disponibile anche la versione integrale del film, arricchendo ulteriormente l’esperienza formativa.

Un impegno per il futuro

La Fondazione Ennio Doris, istituita nel settembre 2022, si propone di continuare l’eredità valoriale di Ennio Doris, sostenendo studenti meritevoli provenienti da contesti socio-culturali meno favorevoli. Attraverso borse di studio e programmi di Community & Mentorship, la Fondazione mira a rilanciare l’ascensore sociale, offrendo opportunità a chi ambisce a percorsi di eccellenza. In linea con i principi di Ennio Doris, la Fondazione si impegna anche in progetti di riabilitazione sociale, dove il lavoro diventa la chiave per il riscatto personale e collettivo.