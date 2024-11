Un incremento preoccupante dell’inflazione

Nel mese di ottobre, l’inflazione in Italia ha registrato un incremento significativo, con l’indice dei prezzi al consumo che è salito allo 0,9%, rispetto allo 0,7% del mese precedente. Questo rialzo è principalmente attribuibile al settore alimentare, dove i prezzi hanno mostrato una dinamica tendenziale in accelerazione, passando da +1,1% a +2,4%. L’Istat ha evidenziato come questo aumento si rifletta sul carrello della spesa, che ha visto un incremento del 2% rispetto all’1% di settembre.

Le conseguenze per le famiglie italiane

Le associazioni dei consumatori, come il Codacons e l’Unione Nazionale dei Consumatori (Unc), hanno espresso preoccupazione per l’impatto di questi aumenti sui bilanci familiari. Secondo i calcoli effettuati, una famiglia con due figli potrebbe affrontare un aggravio di spesa di circa 228 euro all’anno solo per l’acquisto di cibi e bevande. Questo aumento è considerato una vera e propria stangata per le famiglie italiane, già provate da un contesto economico difficile.

Il carrello della spesa e i beni essenziali

Il presidente dell’Unc, Massimiliano Dona, ha sottolineato come l’aumento dei prezzi non sia solo un fenomeno temporaneo, ma una preoccupante accelerazione che colpisce in particolare i beni alimentari. I dati mostrano che il carrello della spesa è passato da un incremento del 1% a un 2% in un mese, con i prodotti alimentari che hanno visto un balzo da +1,2% a +2,5%. Questo scenario mette in evidenza come i costi per le famiglie stiano aumentando in modo significativo, con un impatto diretto sulla loro capacità di spesa.

Le preoccupazioni per il futuro

Gabriel Debach, market analyst di eToro, ha avvertito che, sebbene l’inflazione generale rimanga relativamente bassa rispetto ad altri paesi europei, i rincari sui beni essenziali rappresentano un segnale di tensione che non può essere ignorato. Con l’inverno alle porte e un’economia in rallentamento, il rischio è che il potere d’acquisto delle famiglie diminuisca ulteriormente. Gli esperti avvertono che i prossimi mesi saranno cruciali per valutare se saranno necessarie misure di sostegno per proteggere i cittadini più vulnerabili.