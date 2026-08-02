Fondi comuni di investimento e ETF: differenze, vantaggi e svantaggi

Nel vasto panorama degli strumenti finanziari, fondi comuni di investimento ed ETF rappresentano due opzioni popolari per diversificare il proprio portafoglio. La scelta tra questi veicoli dipende da vari fattori, tra cui gli obiettivi di investimento, l’orizzonte temporale e la tolleranza al rischio.
Entrambi gli strumenti permettono di accedere a un’ampia gamma di asset, ma differiscono significativamente nella gestione e nelle strategie adottate. Capire le loro peculiarità è fondamentale per prendere decisioni consapevoli.
Fondi comuni di investimento: come funzionano
I fondi comuni di investimento regolati dal Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (TUF) sono Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Questi strumenti raccolgono capitale da una pluralità di risparmiatori, investendolo in attività finanziarie come se fosse un unico patrimonio.
La gestione del fondo è affidata a una Società di Gestione del Risparmio (SGR) che decide come allocare il capitale raccolto. Il patrimonio della SGR rimane separato da quello del fondo, garantendo agli investitori una quota proporzionale al capitale investito, senza alcuna partecipazione al capitale sociale della SGR.
Esistono due principali tipologie di gestione: attiva e passiva. I fondi a gestione attiva mirano a battere il mercato attraverso scelte mirate, mentre quelli a gestione passiva replicano l’andamento di un indice di riferimento.
ETF: caratteristiche e funzionalità
Gli ETF acronimo di Exchange Traded Funds sono fondi negoziati in borsa come azioni ordinarie. Questi strumenti, generalmente a basse commissioni di gestione, replicano l’andamento di un indice di riferimento o di un insieme di indici, adottando una strategia di gestione passiva.
Il mercato regolamentato di Borsa Italiana dedicato agli ETF è il segmento ETFplus. Tramite l’acquisto di ETF, gli investitori possono esporsi a diverse asset class come azionario, obbligazionario e materie prime, senza diventare soci delle aziende in cui investono.
Oltre agli ETF tradizionali, esistono anche quelli a gestione attiva, gli ETF Smart che selezionano titoli in base a criteri specifici, e gli ETF Short che scommettono sul ribasso dei mercati.
Vantaggi e svantaggi: un confronto dettagliato
Gli ETF offrono elevata liquidità e diversificazione permettendo agli investitori di partecipare alla performance di un paniere di titoli. La replica di un benchmark è la caratteristica principale degli ETF, che possono adottare una replica fisica o sintetica.
La gestione passiva degli ETF comporta costi di gestione inferiori rispetto ai fondi comuni, ma limita la flessibilità e l’obiettivo di battere il mercato. Il tracking error misura la differenza tra il rendimento dell’ETF e quello del benchmark, indicando la fedeltà della replica.
I fondi comuni, invece, puntano a costruire portafogli diversificati attraverso una gestione attiva, che richiede competenze e aggiornamento continuo. Questo approccio può portare a performance superiori al mercato, ma comporta costi mediamente più elevati.
Un’altra differenza tecnica riguarda la negoziazione: gli ETF possono essere scambiati in ogni momento al prezzo di mercato, mentre il valore di un fondo comune viene definito una volta al giorno, alla fine della seduta di borsa.
Gli ETF sono ideali per chi desidera seguire l’andamento del mercato nel lungo periodo con spese ridotte, mentre i fondi comuni a gestione attiva puntano a ottenere rendimenti superiori grazie alle scelte del gestore.
La scelta tra questi strumenti dipende dagli obiettivi dell’investitore, dalla propensione al rischio, dall’orizzonte temporale e dall’importanza attribuita ai costi. Entrambi possono trovare spazio all’interno di una strategia di investimento ben bilanciata.