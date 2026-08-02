L’associazione sangiorgese punta all’inclusione con nuovi investimenti e successi sportivi

Liberi nel Vento, associazione di riferimento per la vela paralimpica, festeggia successi sportivi e nuovi investimenti per migliorare l'accessibilità della sua base nautica

L’associazione Liberi nel Vento di San Giorgio continua a fare la differenza nel mondo della vela paralimpica. Con un bilancio che riflette un anno ricco di successi sportivi e progetti inclusivi, l’organizzazione sta trasformando la sua base nautica in un punto di riferimento per l’accessibilità e l’innovazione.

La stagione 2026 è stata particolarmente intensa per Liberi nel Vento, con due importanti appuntamenti nazionali organizzati al porto turistico di Porto San Giorgio. Questi eventi, dedicati alle classi Hansa 303 e 2.4mR hanno combinato competizioni di alto livello con corsi di vela e iniziative promozionali rivolte a studenti e cittadini.

Successi sportivi e competizioni nazionali

Gli atleti di Liberi nel Vento hanno ottenuto risultati notevoli in varie regate nazionali, tra cui quelle di BrindisiRiminiLa Spezia e Dervio. Questi successi testimoniano l’impegno costante dell’associazione nel promuovere la vela paralimpica e nel formare atleti di talento.

Oltre alle competizioni, Liberi nel Vento ha organizzato giornate promozionali e corsi di vela per coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Questi eventi hanno permesso di sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’inclusione e dell’accessibilità nello sport.

Nuovi investimenti per una base nautica accessibile

Per rendere la base nautica ancora più accessibile, Liberi nel Vento ha ricevuto nuovi investimenti che hanno permesso l’acquisto di attrezzature innovative. Tra queste, un magazzinopontili galleggianti una gruetta per il trasferimento delle persone con disabilità e una nuova imbarcazione Hansa 303.

Questi miglioramenti strutturali rappresentano un passo significativo verso l’obiettivo di creare un ambiente nautico completamente accessibile. La gruetta, in particolare, è un’innovazione che facilita il trasferimento delle persone con disabilità, rendendo l’esperienza della vela più inclusiva e sicura.

L’importanza dell’accessibilità nella vela paralimpica

L’accessibilità è un tema centrale per Liberi nel Vento, che mira a garantire a tutti la possibilità di praticare la vela in condizioni di sicurezza e comfort. Le nuove attrezzature acquistate con i recenti investimenti sono un esempio concreto di come l’associazione stia lavorando per superare le barriere fisiche e promuovere l’inclusione.

La nuova imbarcazione Hansa 303 ad esempio, è progettata per essere utilizzata da persone con diverse abilità, offrendo un’esperienza di navigazione sicura e piacevole. Questo tipo di imbarcazione è particolarmente adatto per le persone con disabilità motorie, permettendo loro di partecipare attivamente alle regate e alle attività di vela.

Il futuro di Liberi nel Vento

Con i nuovi investimenti e i successi sportivi, Liberi nel Vento guarda al futuro con ottimismo. L’associazione continua a lavorare per ampliare le sue attività e coinvolgere sempre più persone nella pratica della vela paralimpica.

In un’epoca in cui l’inclusione e l’accessibilità sono temi sempre più rilevanti, Liberi nel Vento rappresenta un modello di eccellenza. Grazie al suo impegno costante, l’associazione sta contribuendo a cambiare il volto della vela paralimpica, rendendola uno sport accessibile a tutti.