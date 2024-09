Fondo Imprese Agricole 2024: Cos’è, Come Funziona e Che Aiuti Spettano

in

Il Fondo Imprese Agricole 2024 è stato rifinanziato con un totale di 47 milioni di euro per sostenere le aziende agricole italiane, migliorare la competitività e far fronte alle difficoltà economiche e climatiche.

Questa guida spiega in dettaglio cos’è il fondo, come funziona e chi può accedere agli aiuti previsti.

Cos’è il Fondo Imprese Agricole 2024?

Il Fondo Imprese Agricole è un’iniziativa governativa che mira a supportare il settore agricolo, aiutando le imprese a superare le crisi economiche, ambientali o di mercato. Si tratta di un finanziamento e di incentivi volti a promuovere la sostenibilità e la competitività delle aziende agricole italiane.

Gli obiettivi del fondo sono:

•Offrire aiuti finanziari per mantenere e migliorare le attività delle imprese agricole.

•Incentivare la produzione delle eccellenze italiane nel settore agricolo.

•Favorire pratiche agricole sostenibili e resilienti alle sfide ambientali.

•Promuovere l’adozione di nuove tecnologie e l’efficienza produttiva.

Il fondo viene periodicamente aggiornato e rifinanziato in base alle esigenze del settore. Per il 2024, è stato incrementato di ulteriori 15 milioni di euro, portando il totale disponibile a 47 milioni di euro.

Cosa Finanzia il Fondo Imprese Agricole 2024?

Il Fondo sostiene una serie di interventi destinati alle filiere agricole, alla pesca e all’acquacoltura. Le principali destinazioni delle risorse includono:

•Supporto alla filiera della pera e del kiwi: Oltre 15 milioni di euro sono destinati a queste produzioni.

•Aiuti per le imprese della pesca e dell’acquacoltura: 10 milioni di euro sono stanziati per contenere gli effetti della crisi economica causata dalla proliferazione del granchio blu.

•Aiuti agli allevamenti ovini e caprini IGP: Sono destinati 2 milioni di euro.

•Sostegno alle produzioni DOP e IGP: 25 milioni di euro sono previsti per promuovere e difendere le produzioni italiane riconosciute a livello internazionale.

•Sostegno alle filiere cerealicole: Inclusi i produttori di grano duro e altre produzioni della filiera cerealicola.

A Chi Si Rivolge il Fondo Imprese Agricole?

Il Fondo si rivolge a vari operatori del settore agricolo e ittico, tra cui:

•Imprese agricole: Che operano nelle filiere frutticole, cerealicole e simili.

•Imprese della pesca e dell’acquacoltura.

•Consorzi e cooperative: Che supportano la produzione agricola, della pesca o acquacoltura, specialmente nelle gestione delle crisi economiche legate a difficoltà ambientali e di mercato.

Come Funziona il Fondo Imprese Agricole 2024?

Il Fondo opera come un sistema di supporto finanziario, aiutando le aziende agricole italiane a far fronte alle difficoltà. Ogni anno, tramite decreti attuativi, vengono stabiliti i criteri per accedere ai finanziamenti.

Ogni iniziativa finanziata dal Fondo prevede un decreto specifico che definisce i requisiti e le modalità di accesso agli aiuti. Le imprese possono presentare domanda per ottenere contributi a fondo perduto o prestiti agevolati, a seconda del progetto e delle esigenze specifiche.

Come Presentare Domanda

Le imprese interessate a ottenere aiuti dal Fondo Imprese Agricole 2024 dovranno attendere l’emanazione dei decreti attuativi per ogni misura specifica. Le domande saranno gestite tramite bandi e regolamenti pubblicati dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF). Le modalità di accesso, i termini e i requisiti verranno dettagliati nei rispettivi bandi.