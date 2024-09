Incentivi per Assunzioni in Sicilia: Domande Entro il 10 Ottobre 2024

Le imprese che operano in Sicilia possono beneficiare di incentivi economici per l’assunzione di lavoratori disoccupati o per la stabilizzazione del personale, con domande aperte fino al 10 ottobre 2024.

Questi incentivi, che possono raggiungere i 30.000 euro per azienda, sono disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

Cosa Sono gli Incentivi per le Assunzioni in Sicilia?

Gli incentivi per le imprese siciliane sono contributi economici che mirano a favorire l’occupazione stabile nella Regione Sicilia attraverso contratti a tempo indeterminato. Ogni azienda può ottenere fino a 30.000 euro in tre tranche annuali da 10.000 euro ciascuna. La misura è stata promossa dall’Assessorato regionale del Lavoro nell’ambito del Programma FSE Plus 2021-2027, con una dotazione finanziaria complessiva di 40 milioni di euro.

Chi Ha Diritto Agli Incentivi?

Gli incentivi sono destinati alle imprese attive in Sicilia che abbiano assunto o che intendono assumere personale a tempo indeterminato nel 2024. Queste imprese devono appartenere ai seguenti settori economici (identificati dai codici ATECO):

•Fabbricazione di macchinari per l’agricoltura, l’industria alimentare e altre produzioni (es. Codice 28.39, 28.93)

•Fornitura di energia, gas, acqua e gestione di rifiuti (Codici 35-39)

•Trasporto marittimo, telecomunicazioni, produzione software (Codici 50, 61-63)

•Alberghi e strutture ricettive, ad esclusione di affittacamere (Codice 55)

•Direzione aziendale, ricerca scientifica e assistenza sociale e sanitaria (Codici 70, 72, 86-88)

Sono escluse le aziende attive nel settore delle lotterie, scommesse e agricoltura.

Requisiti per le Imprese

Per accedere agli incentivi, le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:

•Sede operativa in Sicilia e iscrizione al registro delle imprese con stato attivo.

•Regolarità fiscale e contributiva (DURC in regola) e rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

•Non aver effettuato licenziamenti ingiustificati nei sei mesi precedenti.

•Non trovarsi in situazioni di liquidazione o fallimento e non aver ricevuto revoche di agevolazioni pubbliche negli ultimi tre anni.

Requisiti per i Lavoratori

I lavoratori per i quali si richiede l’incentivo devono essere assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2024. Sono ammissibili anche le stabilizzazioni di contratti a tempo determinato e le assunzioni di tirocinanti. I contratti di apprendistato non sono ammessi. I lavoratori devono inoltre:

•Essere residenti o domiciliati in Sicilia da almeno 6 mesi.

•Avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e, in caso di nuove assunzioni, essere disoccupati.

Come Funzionano gli Incentivi

Gli incentivi vengono erogati in tre tranche da 10.000 euro ciascuna per un massimo di 30.000 euro per azienda. L’importo è proporzionale al numero di lavoratori assunti e al tipo di contratto (a tempo pieno o parziale). Tuttavia, non saranno riconosciuti incentivi per contratti part-time inferiori al 50% del full-time.

Come e Quando Presentare Domanda

Le domande devono essere inviate online entro il 10 ottobre 2024 tramite la piattaforma dedicata della Regione Sicilia. Le imprese dovranno autenticarsi con SPID per completare la procedura di richiesta.

Le domande saranno esaminate in ordine cronologico fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Sicilia Digitale, che gestisce la misura, si occuperà della validazione e dell’assegnazione degli incentivi entro il 25 ottobre 2024.

Assistenza e Contatti

Le imprese che necessitano di assistenza per la compilazione della domanda possono contattare il servizio dedicato all’indirizzo email [email protected].