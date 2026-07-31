Fondo Obbligazionario Globale di State Street: Performance e Caratteristiche

Un'analisi dettagliata del fondo obbligazionario globale di State Street, con focus su performance, asset e strategia di investimento.

Nel panorama degli investimenti obbligazionari, il fondo gestito da State Street Global Advisors si distingue per la sua strategia di replica dei mercati globali a tasso fisso. Con un valore netto patrimoniale di €31,94 al 30 luglio 2026, questo fondo offre un’opportunità interessante per gli investitori alla ricerca di esposizione diversificata.

L’obiettivo principale del fondo è riprodurre il rendimento dei mercati obbligazionari mondiali di tipo investment grade ovvero di alta qualità. Questo approccio mira a garantire stabilità e rendimenti costanti nel tempo, adattandosi alle fluttuazioni dei mercati globali.

Strategia di Investimento e Indice di Riferimento

Il fondo utilizza l’indice Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) come benchmark. Questo indice rappresenta una stima precisa del rendimento ottenibile coprendo in euro l’esposizione valutaria del suo indice originario. L’indice è composto da titoli governativi, titoli di stato, obbligazioni corporate, nonché titoli asset-backed, mortgage-backed e commercial mortgage-backed di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti.

La strategia di investimento del fondo si basa su una campionatura stratificata che permette di replicare l’indice di riferimento in modo efficiente. Questo metodo garantisce una diversificazione ottimale e una gestione attenta del rischio.

Caratteristiche Principali del Fondo

Il fondo è stato lanciato il 9 e ha una politica di accumulazione, il che significa che i dividendi vengono reinvestiti automaticamente nel fondo. La valuta della classe di azioni è l’euro, e il fondo è registrato in diversi paesi europei, tra cui Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera.

La società di gestione è State Street Global Advisors Europe Limited con una società di gestione delegata che include State Street Global Advisors Limited e State Street Global Advisors Trust Company. La società emittente è SSGA SPDR ETFs Europe I plc.

Performance e Rendimenti

Al 30 giugno 2026, il fondo ha registrato un rendimento netto del 2,12% dal lancio, con una differenza rispetto all’indice di riferimento di -0,12%. La performance lorda è stata del 2,22% con una differenza di -0,01% rispetto all’indice.

Nel corso del 2026, il fondo ha mostrato un rendimento netto del 0,27% con una differenza di 0,01% rispetto all’indice. La performance lorda è stata del 0,32% con una differenza di 0,06%.

Scomposizione del Fondo

Il fondo è composto da una vasta gamma di titoli, con una duration effettiva di 6,15 anni e un yield to maturity del 3,99%. La scadenza media dei titoli è di 8,03 anni con un prezzo medio di $93,97.

La scomposizione settoriale del fondo al 30 luglio 2026 mostra una predominanza di titoli di stato (53,37%), seguiti da mortgage-backed securities (11,08%) e corporate-industria (9,78%). La scomposizione geografica e per rating offre una visione dettagliata della diversificazione del fondo.

Con un TER del 0,10% il fondo offre un costo di gestione competitivo, rendendolo una scelta attraente per gli investitori che cercano un’esposizione diversificata ai mercati obbligazionari globali.