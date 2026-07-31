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31 Luglio 2026

Crescita PIL Italia a +0,2% nel secondo trimestre 2026, sotto la media UE

Crescita PIL Italia a +0,2% nel secondo trimestre 2026, sotto la media UE di 0,5% secondo Eurostat

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Crescita PIL Italia a +0,2% nel secondo trimestre 2026, sotto la media UE

Il PIL italiano è cresciuto dello 0,2% nel secondo trimestre 2026, secondo i dati diffusi da Eurostat. La crescita è inferiore alla media dell’Unione Europea, che si attesta allo 0,5%, con uno scarto di -0,3 punti.

Rispetto al trimestre precedente, la variazione congiunturale è in calo di 0,1 punti, passando dallo 0,3% al 0,2%. Questo indica un rallentamento della crescita economica rispetto al periodo precedente.

La posizione dell’Italia sotto la media UE riflette un contesto economico meno dinamico rispetto alla media dei paesi dell’Unione. Tuttavia, i dati non forniscono indicazioni su future tendenze o decisioni di politica economica.

Autore

Andrea Innocenti

Andrea Innocenti ha coordinato dall'estero il rientro di una cronista napoletana durante una crisi diplomatica, gestendo contatti con consolati; è corrispondente esteri che definisce linee editoriali sulla geopolitica. Nato a Napoli, parla dialetto locale e mantiene rapporti con ONG partenopee.

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