Frase di Trump su Meloni scatena polemiche: reazioni istituzionali e cancellazione della visita in Usa

Trump ha raccontato di aver visto la premier italiana implorare una foto dopo il G7; Giorgia Meloni ha definito le parole «inventate» e numerosi esponenti istituzionali e leader europei hanno espresso solidarietà. Il ministro degli Esteri ha annullato un viaggio negli Stati Uniti.

Un nuovo scambio polemico tra il presidente degli Stati Uniti e la presidente del Consiglio italiana ha riacceso la discussione pubblica e diplomatica. In un intervento radio-televisivo il presidente statunitense ha raccontato di un episodio avvenuto dopo il G7, sostenendo che la premier gli avrebbe «implorato» di scattare una fotografia insieme; parole che la stessa premier ha definito totalmente inventate.

La frase ha prodotto reazioni immediate a Roma e all’estero: dal capo dello Stato a colleghi europei, fino a esponenti del Governo e leader politici di vari schieramenti, si è levato un coro di solidarietà verso la presidente del Consiglio. Nel frattempo il vicepremier e ministro degli Esteri ha annunciato la cancellazione di una visita programmata negli Stati Uniti.

Dichiarazioni del presidente Usa e contenuto dell’attacco

Nel corso dell’intervento il presidente americano ha messo in evidenza la propria versione dell’incontro post-G7, affermando che la premier italiana gli avrebbe chiesto con insistenza una foto e che lui, sentendosi in dovere, l’avrebbe concessa per compassione: una narrazione personale che include anche giudizi sullo stato delle politiche europee su energia e immigrazione. Ha inoltre detto di non essere «obbligato» a parlare con la premier, utilizzando toni sprezzanti che hanno alimentato la rottura diplomatica.

Critiche sul piano politico e tematico

Oltre alla questione della foto, il presidente Usa ha espresso giudizi generali su due temi sensibili: energia e migrazione. Ha definito «errori» le scelte europee in questi ambiti, citando le pale eoliche come esempio di fallimento e descrivendo l’immigrazione come «un disastro». Questi commenti hanno contribuito a intensificare la reazione politica in Europa.

Risposte italiane: smentite, solidarietà e misure diplomatiche

La presidente del Consiglio ha risposto pubblicamente definendo le accuse «allibite» e ribadendo che «l’Italia non implora mai». Il capo dello Stato ha telefonato per esprimere vicinanza istituzionale, mentre il ministro degli Esteri ha giudicato le parole del presidente Usa come gravi e offensivedecidendo di cancellare la trasferta già programmata negli Stati Uniti. Questa scelta ha segnato una reazione concreta sul piano diplomatico.

La solidarietà alla premier è arrivata anche da altri leader europei: il presidente francese si è detto sorpreso e ha annunciato che ne discuterà con la presidente italiana in un prossimo incontro, mentre il capo del governo spagnolo ha espresso sostegno sia in pubblico sia in privato. A livello interno, esponenti del Governo e parlamentari hanno condannato l’aggressione verbale, sottolineando come le offese a un capo dell’esecutivo siano percepite come un affronto all’intera nazione.

Reazioni dei singoli leader e figure politiche

Più voci si sono unite per difendere l’onore delle istituzioni: alcuni membri della maggioranza hanno parlato di parole false e di un tentativo di vendetta politica, altri hanno sottolineato il valore storico dei rapporti transatlantici messi a rischio da affermazioni del genere. Anche leader dell’opposizione hanno condannato la frase, pur declinando la critica in chiave politica diversa.

Nei commenti pubblici si è richiamato il rispetto dovuto ai caduti e al rapporto storico tra i Paesi, e si è ribadito che le questioni di politica estera e di alleanze richiedono dialogo e responsabilità istituzionale.

Impatto diplomatico e clima tra Roma e Washington

La cancellazione di una visita ufficiale da parte del ministro degli Esteri è l’effetto più immediato e tangibile della vicenda: un segnale di protesta che indica come parole pubbliche possano avere conseguenze sulle relazioni bilaterali. L’episodio ha inoltre riaperto il dibattito sull’equilibrio tra rapporti personali tra leader e interessi nazionali degli Stati alleati.

Il confronto ha evidenziato anche una polarizzazione interna: alcuni politici hanno usato l’episodio per rafforzare posizioni già note su alleanze e politiche estere, mentre altri hanno richiamato alla calma per evitare ulteriori screditamenti nei rapporti internazionali. La vicenda rimane sotto osservazione, con possibili sviluppi diplomatici nelle prossime settimane.

In termini pratici, l’episodio ha ribadito che dichiarazioni informali di un capo di Stato possono ripercuotersi rapidamente nella diplomazia ufficiale, generando reazioni istituzionali e misure concrete come annullamenti di visite e telefonate di solidarietà tra capi di Stato.