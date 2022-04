Frax Finance: cos’è e previsione prezzi

Frax Finance (FRAX) è una stablecoin algoritmica parzialmente supportata da garanzie. FRAX combina la collateralizzazione con un algoritmo per stabilire un rapporto collaterale, che varia nel tempo. Questo rapporto collaterale definisce quale rapporto di garanzia sostiene 1 FRAX a $ 1. FRAX è supportato in parte da USDC, la seconda più grande stablecoin per capitalizzazione di mercato, e in parte dal suo token di governance FXS.

FRAX funziona in modo simile a come TerraUSD (UST) è supportato da Terra (LUNA). FXS beneficia del signoraggio quando si conia FRAX. Il signoraggio è la differenza tra la produzione di un’unità di FRAX (definita dal rapporto collaterale) e il costo di coniare l’FXS per sostenere la sua quota del rapporto collaterale.

Poiché FXS può essere coniato praticamente a costo zero, accumula valore nel tempo con un’espansione della capitalizzazione di mercato di FRAX.

Un meccanismo molto simile ha portato a un’impennata del prezzo di LUNA come garanzia per UST.

Il token FXS consente inoltre ai titolari di token di partecipare alla governance e allo staking. I possessori di token possono, ad esempio, modificare le regole dei pool di garanzie esistenti, aggiungere nuovi tipi di asset al protocollo o aggiungere nuovi pool. Potrebbero anche cambiare la commissione bonus che viene pagata per incentivare gli arbitraggisti a riportare il prezzo di FRAX in linea quando il peg è rotto.

Gli utenti possono guadagnare FXS come fornitori di liquidità per i pool Frax Finance Uniswap.

Il protocollo Frax è multi-catena, il che significa che gli utenti possono collegare FXS / FRAX canonici (nativi) o FXS / FRAX con bridge da utilizzare su catene come Fantom, Avalanche, Polygon, BSC, Harmony e Moonriver.

Come funziona Frax Finance?

Frax Finance affronta il problema dell’efficienza del capitale delle stablecoin. Le tradizionali stablecoin garantite da garanzie come USDT non sono decentralizzate e un facile bersaglio per i regolatori.

D’altra parte, le scuderie sovracollateralizzate come DAI hanno dimostrato di essere stabili ma sono difficili da scalare perché sono inefficienti dal punto di vista del capitale ($ 150 in garanzia necessarie per coniare 100 DAI).

FRAX funziona con un modello dual-token che utilizza USDC e il suo token di governance FXS per sostenere parzialmente la sua stablecoin con un rapporto collaterale variabile. La stabilità di FRAX si basa sulla corretta incentivazione degli arbitraggisti. Se FRAX rompe il suo ancoraggio su entrambi i lati (su o giù), dovrebbe essere rapidamente ripristinato a causa dei seguenti meccanismi di incentivazione:

FRAX rompe il suo ancoraggio al rialzo e scambia sopra $ 1. Gli arbitraggisti possono depositare garanzie FXS e stablecoin con un valore di $ 1 e coniare FRAX. Successivamente vendono FRAX sul mercato aperto e intascano la differenza fino a quando l’ancoraggio del prezzo non viene ripristinato.

e scambia sopra $ 1. Gli arbitraggisti possono depositare garanzie FXS e stablecoin con un valore di $ 1 e coniare FRAX. Successivamente vendono FRAX sul mercato aperto e intascano la differenza fino a quando l’ancoraggio del prezzo non viene ripristinato. FRAX rompe il suo ancoraggio al ribasso e scambia al di sotto di $ 1. Gli arbitraggisti riscattano meno di $ 1 di garanzia per coniare FRAX. La pressione all’acquisto su FRAX riporta l’ancoraggio del prezzo a $ 1 e gli arbitraggisti possono intascare la differenza.

Il rapporto collaterale di FRAX determina quanto dell’offerta FRAX è supportata da garanzie stablecoin e quanto da FXS. Supponiamo che FRAX abbia un prezzo inferiore a $ 1, il rapporto collaterale di Frax Finance ha perso fiducia e deve migliorare. Ciò innesca la ricollateralizzazione, il che significa che i nuovi FXS vengono coniati e offerti con uno sconto su USDC (0,2% al momento). Questo meccanismo migliora il rapporto collaterale e innesca la pressione all’acquisto su FRAX.

Se, d’altra parte, FRAX supera il suo peg, il nuovo FRAX può essere coniato e utilizzato per acquistare e masterizzare FXS. Ad esempio, con un rapporto di garanzia dell’84% (0,84 USDC per 1 FRAX), il protocollo può coniare $ 1,19 per ogni garanzia in eccesso di $ 1 ($ 1 diviso per 0,84 USDC = $ 1,19). Il surplus collaterale è l’importo dell’equivalente in dollari di FRAX che può essere venduto sul mercato aperto per riportare FRAX a $ 1.

Inoltre, se acquisti FRAX, non hai diritto allo stesso rapporto di garanzie che hai inizialmente depositato. Supponiamo che tu abbia depositato $ 80 di USDC e $ 20 di FXS per coniare 100 FRAX (rapporto collaterale dell’80%). Potresti ricevere una proporzione diversa di attività se il rapporto cambia e desideri riscattare il tuo FRAX.

Caratteristiche uniche di Frax Finance

Diverse caratteristiche distinguono Frax Finance da protocolli stablecoin comparabili.

veFXS

Frax Finance utilizza il sistema di vesting con deposito a garanzia di voto reso popolare da Curve Finance. I possessori di token possono puntare i loro FXS e ricevere veFXS in cambio, rappresentando la loro quota del FXS puntato e il loro potere di voto nelle proposte di governance. Più lungo è il periodo di blocco per FXS, maggiore è il boost agricolo che gli utenti ricevono per puntare i loro token. Ciò incentiva lo staking più lungo e un rapporto inferiore di FXS in circolazione. Il saldo veFXS diminuisce linearmente verso la data di scadenza per incentivare lo staking.

Operazioni di mercato algoritmiche (AMO)

Frax Finance si basa su diversi meccanismi di base, come ad esempio:

Bilanciamento del coefficiente collaterale

Mantenere un sano equilibrio

Valore maturato per FXS

Queste meccaniche sono riassunte come AMO che garantiscono la stabilità e la redditività di Frax Finance. Altri AMO includono:

Utilizzando la tesoreria stablecoin del protocollo per guadagnare rendimento.

Depositare FRAX e USDC per fornire liquidità su Curve Finance e Uniswap.

Copertura contro potenziali cali dei prezzi delle garanzie.

Coniare FRAX nei mercati monetari per consentire l’accesso a FRAX.

Stabilità dei prezzi

Nonostante il suo nuovo e abbastanza non testato modello dual-token, FRAX è stato scambiato all’interno di una banda stabile di 250 punti base per quasi tutta la sua durata. Questo lo distingue da progetti comparabili come Iron Finance e Empty Set Dollar, che hanno cercato (e fallito) di ottenere un ancoraggio stabile con un design algoritmico di stablecoin.

Valore Maturato

Un altro aspetto chiave di FRAX sono le entrate del signoraggio per il suo token di governance FXS. Il meccanismo di riacquisto e ricollateralizzazione mira a mantenere il trading FRAX all’interno di una fascia di prezzo ristretta (finora con successo) e incanala il valore ai detentori di FXS.

Frax Finance Tokenomics

Frax Finance utilizza FXS come token di utilità e governance. I tokenomics sono i seguenti: fornitura totale di 100 milioni di FXS e distribuzione di token di FXS allocati a:

Ricompense agricole (60%): dimezzamento della distribuzione ogni 12 mesi

dimezzamento della distribuzione ogni 12 mesi Tesoreria (5%)

Team e investitori (35%): 20% al team, 3% a consulenti e early contributor, 12% a investitori privati.

L’FXS con deposito a garanzia di voto può essere bloccato per un massimo di quattro anni, con un aumento massimo di 4 volte nel potere di voto e nelle ricompense agricole. È importante sottolineare che veFXS non aumenta l’emissione di premi, ma piuttosto aumenta l’allocazione che un titolare riceve di premi per l’agricoltura di protocollo. Circa il 60% dell’offerta del token è puntato come FXS a garanzia di voto, con un rapporto uguale per blocchi a breve termine (3 settimane), blocchi a medio termine (1-3 mesi) e blocchi a lungo termine (3-4 anni).

Prezzo Frax Finance

FRAX è attualmente scambiato tra $ 0,9992 a $ 1 a partire dal 27 marzo 2022 e ha scambiato tra un massimo di $ 1,0682 a un minimo di $ 0,9642. L’efficacia di una stablecoin è determinata da quanto bene mantiene il suo ancoraggio. Il suo volume di scambi di 24 ore su 24 in borsa è di circa $ 24 milioni e la sua capitalizzazione di mercato è di circa $ 2,8 miliardi.

FXS è attualmente scambiato intorno a $ 20,93 al 27 marzo 2022, in calo rispetto al suo massimo storico di $ 42 fissato a gennaio 2022. Il suo volume di scambi di 24 ore su 24 sulle borse è di circa $ 40 milioni e la sua capitalizzazione di mercato completamente diluita è di circa $ 2 miliardi.

Frax Finance Price Prediction e Future Outlook

FRAX è stato finora un esperimento di successo nel crescente mercato delle stablecoin. La sua quota assoluta e relativa della capitalizzazione di mercato delle stablecoin è in crescita, sebbene il protocollo abbia visto stagnare la capitalizzazione di mercato di FRAX nel primo trimestre del 2022. Sebbene non abbia lo stesso successo del suo concorrente più vicino – UST, FRAX è stato scambiato all’interno di una fascia di prezzo ristretta, supportata da un solido design economico.

Se FRAX può continuare a stringere partnership con altri protocolli che espandono la sua applicazione come garanzia nella finanza decentralizzata, la sua capitalizzazione di mercato continuerà a crescere. Di conseguenza, anche il prezzo del token FXS sottostante crescerebbe. A condizione che la comunità di Frax Finance gestisca saldamente la sua tesoreria, FXS potrebbe benissimo vedere un ritorno ai massimi storici in futuro.