FS Italiane: strategie finanziarie e sostenibilità ambientale

Ferrovie dello Stato Italiane combina innovazione finanziaria e sostenibilità ambientale attraverso strumenti come il Green Bond Framework e il programma EMTN

Ferrovie dello Stato Italiane non è solo un colosso della mobilità, ma anche un attore di rilievo nei mercati finanziari. Con una strategia mirata, il gruppo sta ridefinendo il concetto di investimento sostenibile unendo innovazione finanziaria e responsabilità ambientale.

La presenza di FS Italiane sui mercati finanziari è caratterizzata da una visione lungimirante che abbraccia sia strumenti tradizionali che soluzioni innovative per il futuro della mobilità.

Il programma EMTN e la quotazione a Dublino

Nel 2013, FS Italiane ha avviato un programma di emissioni obbligazionarie a medio-lungo termine (EMTN), quotato presso l’Euronext di Dublino. Questo strumento finanziario rappresenta un pilastro della strategia del gruppo per attrarre investitori e finanziare progetti infrastrutturali di vasta scala.

La scelta di Dublino come sede di quotazione riflette una strategia internazionale volta a diversificare le fonti di finanziamento e a rafforzare la presenza del gruppo nei mercati europei. Il programma EMTN permette a FS Italiane di emettere obbligazioni con scadenze e condizioni variabili, offrendo flessibilità e opportunità agli investitori.

Il Green Bond Framework e l’impegno per l’ambiente

Nel 2017, FS Italiane ha compiuto un passo significativo verso la sostenibilità con l’istituzione di un Green Bond Framework allineato ai Green Bond Principles dell’ICMA (International Capital Market Association). Questo framework rappresenta un impegno concreto verso la riduzione dell’impatto ambientale e il finanziamento di progetti ecologicamente sostenibili.

Attraverso i Green Bond, FS Italiane finanzia iniziative legate a infrastrutture verdi, efficienza energetica e mobilità sostenibile. Questo approccio non solo risponde alle esigenze del mercato, ma contribuisce anche a costruire un futuro più verde per l’Italia e l’Europa.

Euro-Commercial Paper: un ulteriore strumento finanziario

Nel 2026, FS Italiane ha ampliato il proprio ventaglio di strumenti finanziari con l’introduzione del programma di Euro-Commercial Paper. Questo strumento, a breve termine, offre un’alternativa flessibile per il finanziamento delle attività operative del gruppo.

L’Euro-Commercial Paper è particolarmente utile per coprire esigenze di liquidità a breve termine, garantendo al contempo una gestione efficiente delle risorse finanziarie. La sua introduzione riflette la capacità di adattamento di FS Italiane alle esigenze del mercato e alle dinamiche economiche.

Il Credit Rating e la fiducia degli investitori

La solidità finanziaria di FS Italiane è testimoniata dal Credit Rating assegnato da due delle principali agenzie di credito specializzate. Questo rating è un indicatore chiave della affidabilità del gruppo e della sua capacità di onorare gli impegni finanziari.

Un rating elevato non solo attrae investitori, ma rafforza anche la posizione di FS Italiane nei mercati finanziari. La trasparenza e la gestione rigorosa delle finanze sono elementi fondamentali per mantenere la fiducia degli stakeholder e garantire la stabilità del gruppo.