Manovra finanziaria 2026: Valle d’Aosta stanzia 273 milioni per sviluppo

La Valle d'Aosta ha approvato una manovra finanziaria da 273 milioni di euro per investimenti strategici nel 2026, con risorse destinate a vari settori chiave.

La Valle d’Aosta ha compiuto un passo significativo verso lo sviluppo territoriale con l’approvazione di una manovra finanziaria da 273 milioni di euro. Questo provvedimento, approvato dal Consiglio Valle, rappresenta un’importante opportunità per rafforzare le infrastrutture e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La manovra, che fa parte del disegno di legge di assestamento al bilancio di previsione per il 2026 e della seconda variazione per il triennio 2026-2028, è stata approvata con 20 voti favorevoli e 14 astensioni. Le risorse, accertate con il rendiconto generale di giugno, saranno interamente destinate a spese di investimento.

Destinazione delle risorse: un piano articolato per lo sviluppo

Le risorse stanziate saranno distribuite tra vari settori strategici. Un’importante quota, pari a 63 milioni di euro, è destinata al turismo, allo sport e agli impianti a fune. Questo include 740.560 euro per la manutenzione straordinaria della funivia Buisson-Chamois e 1,5 milioni di euro per l’adeguamento dei rifugi alpini.

Un’altra parte significativa delle risorse, pari a 59 milioni di euro, è destinata alla finanza locale, con 12,5 milioni specificamente dedicati all’edilizia residenziale pubblica. Questo finanziamento mira a rafforzare la capacità di investimento degli enti locali e a sostenere la realizzazione di opere attese dalle comunità.

Sanità e difesa del suolo: priorità per la comunità

La sanità riceverà 25,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per il ripiano del disavanzo dell’Usl e il resto per il piano di investimenti aziendali. La difesa del suolo e la Protezione Civile beneficeranno di 23,7 milioni di euro, un investimento cruciale per la prevenzione del rischio idrogeologico.

L’agricoltura non è stata dimenticata, con 29 milioni di euro destinati a sostenere le imprese e i Consorzi di miglioramento fondiario. Inoltre, 15,2 milioni di euro sono stati stanziati per i beni culturali e 9 milioni per l’edilizia scolastica, dimostrando l’impegno della Regione verso la cultura e l’istruzione.

Trasporti, ambiente e terzo settore: un approccio integrato

I trasporti e la viabilità riceveranno 9,2 milioni di euro, mentre 9 milioni sono destinati a mutui agevolati per la prima casa e al miglioramento dei centri storici. L’ambiente beneficerà di 5,7 milioni di euro per i contributi alla mobilità elettrica.

Il terzo settore non è stato trascurato, con 5,8 milioni di euro destinati alla riqualificazione di Casa Berton ad Aosta, che diventerà la nuova sede del Coordinamento solidarietà Valle d’Aosta. Questo investimento riflette l’attenzione della Regione verso le esigenze sociali e la coesione comunitaria.

L’approvazione di questa manovra rappresenta un passo fondamentale per la Valle d’Aosta. Le risorse stanziate non solo rafforzeranno le infrastrutture e i servizi, ma contribuiranno anche a creare nuove opportunità per i cittadini. La sfida ora è trasformare questi investimenti in risultati tangibili, migliorando la qualità della vita e sostenendo lo sviluppo economico del territorio.