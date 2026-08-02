Guida completa alle obbligazioni: tipologie, rischi e opportunità

Scopri come investire in obbligazioni con Fineco. Una guida completa per comprendere le diverse tipologie, i rischi e le opportunità offerte da questo strumento finanziario.

Investire in obbligazioni rappresenta una scelta strategica per molti risparmiatori che cercano di diversificare il proprio portafoglio. Le obbligazioni, o bond sono titoli che offrono il diritto di ricevere una remunerazione periodica, chiamata cedola e il rimborso del capitale alla scadenza. Con Fineco, puoi accedere a un’ampia gamma di obbligazioni, con commissioni competitive e strumenti avanzati per monitorare i mercati.

Tipologie di obbligazioni disponibili

Le obbligazioni si differenziano in base al soggetto emittente e alla struttura della cedola. Tra le principali tipologie troviamo:

Titoli di Stato

Emessi da Stati o enti pubblici per finanziare il debito pubblico e le attività istituzionali. Esempi includono i BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), i BTP (Buoni del Tesoro Poliennali) e i CCT (Certificati di Credito del Tesoro).

Corporate Bond

Emessi da grandi società private per finanziare investimenti futuri, come l’apertura di nuovi impianti. Questi titoli offrono rendimenti variabili in base al rischio dell’emittente.

Supranational Bond

Emessi da organizzazioni internazionali come la Banca Centrale Europea o il Fondo Monetario Internazionale. Questi titoli sono generalmente considerati meno rischiosi rispetto alle obbligazioni corporate.

Cedola a tasso fisso o variabile?

Le obbligazioni possono avere una cedola a tasso fisso o variabile. La cedola a tasso fisso offre una remunerazione periodica stabilita in anticipo, mentre quella a tasso variabile dipende da indici finanziari come il Libor o l’Euribor.

Titoli di Stato: quali scegliere?

Con Fineco puoi acquistare una vasta gamma di titoli di Stato, tra cui:

BOT – Buoni Ordinari del Tesoro

Titoli a breve termine con scadenza inferiore a un anno. La remunerazione è determinata dallo scarto di emissione.

CTZ – Certificati del Tesoro Zero-Coupon

Titoli senza cedola, con durata di 24 mesi, emessi per finanziare il debito pubblico italiano.

BTP – Buoni del Tesoro Poliennali

Titoli a medio-lungo termine con cedola fissa pagata semestralmente, con scadenze fino a 50 anni.

BTP Italia – Buoni del Tesoro Poliennali Italia

Titoli indicizzati all’inflazione italiana, pensati per proteggere gli investitori dall’aumento dei prezzi.

BTP Futura – Buoni del Tesoro Poliennali Italia Step Up

Titoli con cedole semestrali crescenti nel tempo, legate alla crescita del PIL italiano.

CCT – Certificati di Credito del Tesoro

Titoli a tasso variabile con durata di 7 anni, con cedole semestrali indicizzate al rendimento dei BOT semestrali.

Rischi e considerazioni

Investire in obbligazioni comporta rischi specifici, tra cui il rischio di credito (l’emittente non è in grado di pagare cedole o rimborso), il rischio tasso di interesse (variazioni dei tassi che influenzano il valore), il rischio liquidità (difficoltà a vendere prima della scadenza) e il rischio di cambio nel caso di obbligazioni in valuta estera.

È importante valutare questi fattori e controllare la durata, la cedola e il rating dell’emittente prima di investire.

Con Fineco, puoi partecipare alle aste dei titoli di Stato direttamente dall’area riservata, con un investimento minimo di 1.000 euro. Se un’obbligazione viene mantenuta fino alla scadenza, l’investitore riceve il rimborso del capitale nominale e, se previsto, le cedole intermedie o finali.

Gli interessi e le plusvalenze sulle obbligazioni sono tassati secondo la normativa vigente. Con Fineco Bank, se operi in regime amministrato, le imposte sui redditi diversi vengono calcolate e applicate automaticamente.