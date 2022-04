FTX: cos’è e come funziona

In questa recensione, esamineremo lo scambio di derivati di criptovaluta FTX e vedremo come si comporta. In particolare, la sua piattaforma di trading, le commissioni, la sicurezza, tra una serie di altre importanti funzionalità, saranno esaminate insieme a un tutorial passo-passo per la creazione di un account.

Informazioni su FTX

FTX è una piattaforma di trading di criptovaluta che fornisce prodotti all’avanguardia, tra cui derivati, opzioni, prodotti di volatilità e token con leva finanziaria.

I co-fondatori Sam Bankman-Fried e Gary Wang hanno lanciato la piattaforma nel maggio 2019 e l’hanno incorporata ad Antigua e Barbuda, mentre la sua sede centrale è alle Bahamas.

Innanzitutto, la piattaforma cerca di fornire un’interfaccia che sia abbastanza sofisticata per le attività di trading professionali, ma sia anche abbastanza semplice e intuitiva da utilizzare per i clienti alle prime armi.

FTX offre le seguenti funzionalità chiave, tutte utili ai trader di criptovaluta:

Piattaforma di trading: I trader possono utilizzare il trading spot e futures, così come la leva finanziaria, per costruire strategie di trading sull’interfaccia FTX, che è dotata di una varietà di strumenti di trading avanzati.

La carta FTX: con la carta Visa FTX, puoi spendere le tue partecipazioni in criptovaluta FTX in milioni di sedi commerciali in tutto il mondo senza incorrere in alcuna commissione.

Pagamento FTX: Con il processore di pagamento rapido, sicuro e a basso costo di FTX, puoi accettare pagamenti in crittografia e fiat. FTX Pay è un semplice widget che ti consente di accettare pagamenti in criptovaluta e fiat sul tuo sito web, app o negozio. Token FTX: FTX ha un proprio token nativo chiamato token FTX (FTT) utilizzato sullo scambio di derivati crittografici. Il token FTT offre ai suoi titolari una serie di vantaggi.

Perché i trader utilizzano lo scambio FTX?

FTX è uno scambio di criptovaluta che si sta rapidamente espandendo grazie alle sofisticate opzioni di trading come margine e futures che fornisce.

Sebbene i cittadini degli Stati Uniti non siano in grado di utilizzare la piattaforma a causa di rigide normative, uno scambio sussidiario, FTX. Stati Uniti, è accessibile per i residenti negli Stati Uniti (leggi la nostra recensione FTX US per ulteriori informazioni).

Lo scambio fornisce una varietà di prodotti che possono essere di interesse sia per i nuovi arrivati alla criptovaluta che per i trader esperti, come ad esempio:

Trading di futures: Oltre 250 mercati perpetui e futures;

Trading spot: Più di 100 mercati spot;

Token con leva: Accesso all’esposizione con leva finanziaria tramite token ERC20;

Azioni tokenizzate: Lo stesso scambio FTX offre token sul mercato azionario;

Ricompense di puntata: Guadagna ricompense picchettando criptovalute;

Pagamento FTX: Consente ai commercianti di ricevere pagamenti rapidi e sicuri.

Caratteristiche principali dello scambio FTX

1. Piattaforma di trading

Lo scambio FTX è facile da usare, sia che tu sia un day trader o semplicemente desideri acquistare e detenere criptovalute.

FTX gestisce un motore di margine e rischio unico nel suo genere che è nativamente basato su blockchain, in tempo reale, con margini incrociati e completamente automatizzato. Questo motore a margine è stato sviluppato interamente in-house ed è un elemento integrante del nucleo dello scambio.

Il trading spot è disponibile sulla piattaforma ftX per i nuovi investitori per cimentarsi nel trading, mentre il trading di futures e token con leva è disponibile per i trader più esperti.

All’interno della scheda mercati dell’interfaccia di una coppia di trading, gli utenti possono studiare e aggiornare i grafici, controllare il portafoglio ordini, effettuare operazioni ed eseguire altre attività. Un ruolo separato è fornito da ciascun pannello nella pagina dei mercati, che è progettato per aiutarti a informare ed eseguire le tue decisioni di trading.

Futures

Ci sono oltre 250 mercati di futures perpetui e trimestrali, tra cui BTC, ETH, EOS, XRP e USDT. Ogni moneta contiene tre contratti futures: uno che scade questo trimestre, uno che scade il trimestre successivo e un futuro perpetuo.

Trading a margine spot

Spot+ è un prodotto derivato ai sensi della MiFID II con oltre 100 mercati spot disponibili. Se hai abilitato il trading a margine spot, puoi prestare un token spot per prenderne in prestito un altro; ad esempio, potresti prestare $ 3.000 per prendere in prestito un ETH. Una volta bloccato, l’USD può essere affittato a un altro utente con interessi.

Portafoglio FTX

Oltre al pannello principale, la scheda portafoglio presenta diverse opzioni di menu, tra cui Saldi, Depositi, Prelievi (inclusi quelli in sospeso), Posizioni, Riempimenti e Conversioni.

2. Derivati FTX

Azioni tokenizzate

I futures azionari tokenizzati rispecchiano il mercato spot FTX come indice. Funzioneranno allo stesso modo dei contratti futures su altri prodotti FTX. Oltre alle azioni tokenizzate, FTX può anche fornire token su fondi negoziati in borsa (ETF), futures, valute e altri prodotti di tipo simile.

Lo stesso scambio FTX offre token sul mercato azionario. Ad esempio, ftx.com/trade/TSLA/USD è un mercato in cui possono essere scambiati token che rappresentano azioni Tesla. Questi token spot sono supportati da azioni tesla (NASDAQ: TSLA) detenute da FTX Svizzera.

Spostare i contratti

I contratti MOVE sono simili ai contratti futures; tuttavia, scadono in base all’importo modificato dal prezzo di un token, proprio come con i futures, è possibile utilizzare le garanzie per ottenere contratti MOVE lunghi o corti con leva finanziaria.

Token con leva

Le risorse ERC20 sono disponibili sulla piattaforma che può darti un’esposizione a leva ai mercati delle criptovalute. Ogni token con leva rappresenta una posizione in un contratto futures. Il prezzo del token tenderà a rispecchiare il prezzo delle posizioni sottostanti in cui è investito.

3. Token FTX (FTT)

La piattaforma si riferisce al token FTX (FTT) come “la spina dorsale dell’ecosistema FTX” ed è il token di scambio di FTX.

Ci sono un totale di 350.000.000 di token FTT in circolazione e non verranno emessi ulteriori token. Un totale di 175.000.000 di loro sono token del tesoro, che saranno sbloccati nel corso dei prossimi tre anni.

L’ITF può essere utilizzata come garanzia su FTX e riceverà profitti socializzati dal fondo di liquidità di backstop in borsa.

Inoltre, FTX supporta lo staking di FTT e ci sono riduzioni delle commissioni per i titolari del token, nonché diversi sconti in base all’importo di FTT detenuto.

Nota: FtX Token non è disponibile negli Stati Uniti o in altre giurisdizioni vietate.

FTT Staking

La FTT di picchetta offre i seguenti vantaggi:

Aumento dei tassi di sconto di riferimento: I referenti che partecipano alla TTF ricevono una percentuale maggiore delle commissioni riscosse dai loro arbitri.

Tassa del produttore (override): Gli staker hanno accesso a un nuovo piano tariffario del maker che ha la precedenza sul piano tariffario ordinario. Si impilano con sconti di livello MM.

Voti bonus: Gli staker ottengono voti bonus nei sondaggi FTX (in base al FTT detenuto e al volume degli scambi).

Aumento dei premi airdrop: Gli staker ottengono un aumento degli airdrop SRM.

Commissioni blockchain rinunciate: Gli staker hanno diritto a un certo numero di prelievi gratuiti di ERC20 e ETH ogni giorno.

3. Scheda FTX

La scheda FTX consente agli utenti di criptovalute di spendere i loro saldi crittografici FTX presso milioni di commercianti in tutto il mondo con zero commissioni.

Nessun costo di elaborazione: La carta Visa FTX è completamente gratuita in quanto FTX non addebita alcuna commissione amministrativa o di elaborazione.

Spendi la tua criptovaluta: FTX scambierà immediatamente la quantità esatta di criptovaluta conservata all’interno del tuo account nel punto vendita, consentendoti di preservare la tua criptovaluta.

Sicurezza di alto livello: In FTX, tutti i tuoi fondi sono salvaguardati da misure di sicurezza all’avanguardia.

24 ore al giorno, 365 giorni: Puoi utilizzare la tua carta Visa FTX per trascorrere la tua criptovaluta 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno presso più di un milione di commercianti in tutto il mondo.

Pagamento FTX

FTX Pay è un widget che ti consente di accettare pagamenti sia in criptovaluta che in valuta fiat sul tuo sito web, app o negozio.

4. App mobile FTX Pro

I clienti possono scaricare l’app mobile FTX per iPhone o Android dall’App Store o dal Google Play Store.

La scheda commerciale dell’app FTX Pro offre agli utenti le stesse funzionalità di creazione di grafici ed esecuzione degli ordini dell’interfaccia desktop.

Passare da un mercato all’altro: Gli utenti possono passare rapidamente da un abbinamento di trading all’altro facendo clic sulle tre linee nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.

Calcolatore di posizionamento dell’ordine: Il calcolatore degli ordini offre un’opzione pop-up per effettuare facilmente più ordini.

Grafici: Gli utenti possono personalizzare l’interfaccia del grafico modificando periodi, tipi di candele e aggiungendo indicatori come bande di Bollinger e medie mobili.

Tipi di ordine avanzati: Più tipi di ordini avanzati sono disponibili attraverso l’interfaccia di trading.

Commissioni FTX

Commissioni di trading

FTX offre una struttura tariffaria a più livelli e le commissioni di trading sono determinate dal numero di operazioni eseguite in un periodo di 30 giorni. Tutti i futures e i mercati spot di FTX sono soggetti a una struttura tariffaria a più livelli.

Ci sono anche programmi di riferimento, programmi VIP per trader professionisti e il programma Backstop Liquidity Provider per i market maker disponibili su FTX, tra le altre cose.

Gli sconti per i maker per gli staker FTT possono essere a partire da -0,0030% e costa solo 25 FTT non avere commissioni sui loro conti.

Commissione FTX

Futures: Le commissioni per i futures sono sempre addebitate in USD.

Spot: le commissioni di ordine del produttore vengono detratte nella valuta dei proventi, che è la valuta in cui si ottengono i fondi.

Ti verranno addebitate le commissioni per l’ordine dell’acquirente nella valuta quotata, indipendentemente dal fatto che tu stia acquistando o vendendo una coppia di valute.

Sconto per i titolari di ITF

I titolari del token FTT saranno in grado di guadagnare riduzioni sulle commissioni della loro piattaforma. Di seguito è riportato un elenco degli sconti attualmente disponibili, che dipendono dalle partecipazioni nell’ITF

Depositi e prelievi cripto

Le spese aggiuntive per i clienti FTX includono commissioni di prelievo, commissioni per il trading o la produzione di token con leva finanziaria.

La maggior parte dei depositi e dei prelievi sono gratuiti, ad eccezione dei token ETH, ERC-20 e dei modesti prelievi BTC. Gli utenti FTX saranno responsabili di eventuali commissioni blockchain associate ai token ETH ed ERC20 a meno che non abbiano puntato FTT.

Piccole commissioni di prelievo bitcoin:

I prelievi BTC inferiori a 0,01 BTC sono completamente gratuiti.

I prelievi superiori a 0,01 BTC sono soggetti a una commissione di prelievo una volta esaurita la prima commissione gratuita rinunciata ogni giorno.

Depositi e prelievi fiat

Depositare valuta fiat in FTX comporterà il pagamento di eventuali commissioni note, che ti verranno chiaramente mostrate nelle istruzioni di deposito.

Il mittente o la banca intermedia è responsabile di eventuali commissioni aggiuntive che potresti pagare come conseguenza del trasferimento di fondi sul tuo conto.

Tutti i prelievi fiat superiori a $ 5.000 di valore sono completamente gratuiti.

Un prelievo di valore inferiore a $ 5.000 ogni periodo di sette giorni è completamente gratuito. Se sfidi almeno 25 TTF, sarai in grado di prelevare un ulteriore importo senza incorrere in alcuna commissione.

A meno che l’importo del prelievo non sia superiore a $ 5.000 e non soddisfi i requisiti per un prelievo gratuito, ti verranno addebitate le seguenti commissioni:

FTX è sicuro?

Lo scambio ha messo in atto misure di sicurezza standard del settore, tra cui una tecnologia di portafoglio caldo e freddo personalizzata, il pieno supporto esterno di tutti i fondi del portafoglio caldo, oltre a una partnership con custodi leader del settore.

Sicurezza dell’account personale

Sicurezza della password e requisito 2FA: FTX richiede un’autenticazione a due fattori (2FA) obbligatoria impostata per effettuare transazioni in qualsiasi modo su qualsiasi account creato.

2FA per prelievi e password di prelievo: C’è anche una 2FA opzionale e una password per i prelievi crittografici.

Blocco di prelievo dopo la rimozione 2FA o la modifica della password: Dopo che lo stato dell’account di un utente cambia, ad esempio con una rimozione 2FA o una modifica della password, FTX bloccherà i prelievi sull’account per 24 ore.

Funzionalità per migliorare la sicurezza

Funzioni di accesso al subaccount: FTX ha aggiunto la possibilità di personalizzare i tuoi accessi. Utilizzando questi, puoi fornire l’accesso al tuo account ad altre persone con diversi livelli di accesso.

Whitelisting DEGLI IP: Le autorizzazioni di sicurezza per l’account possono essere specificate durante la creazione delle chiavi API su FTX.

Whitelisting degli indirizzi dei portafogli: Come parte di un indirizzo nella whitelist, i prelievi sono consentiti solo da account specificati. Contattare un amministratore FTX US è l’unico modo per disattivare o ridurre il ritardo nella whitelist.

Il prodotto Chainalysis Know Your Transaction (KYT), la soluzione di conformità antiriciclaggio (AML) in tempo reale per il monitoraggio delle transazioni di criptovaluta, ha recentemente stretto una partnership con FTX per monitorare gli avvisi di transazioni crittografiche sospette.

La combinazione di KYT con un’ispezione umana di depositi e prelievi di grandi dimensioni o discutibili garantisce un ulteriore livello di protezione.

Il FONDO di liquidità FTX Backstop, che è stato stimato utilizzando il prezzo dell’ITF il 24 maggio 2021, ha circa $ 200 milioni di attività.

Assistenza clienti

In caso di domande, è possibile contattare FTX via e-mail all’indirizzo: [email protected].

Inoltre, si consiglia di guardare i loro profili di social media su Twitter, Facebook e Telegram per rimanere aggiornati con gli ultimi sviluppi sulla piattaforma.

Come creare un account su FTX (passo dopo passo)

Fase 1: Innanzitutto, vai a [Registrati] per iniziare il processo di configurazione dell’account.

Fase 2: Inserisci la tua email insieme alla password e leggi attentamente i Termini di servizio, quindi fai clic su [Crea account] o in alternativa fai clic su [Accedi con Google].

Passo 3: Nella schermata successiva, inserisci il tuo nome e cognome legali e la tua data di nascita.

Passo 4: Il passaggio seguente ti richiederà di inserire il tuo “Indirizzo di casa”.

Passo 5: Dopo aver inserito il tuo indirizzo, ti verrà richiesto di inserire il tuo numero di telefono. Fai clic su [Invia codice] per ricevere un codice di verifica SMS a sei cifre sul telefono, inserisci il codice e fai clic su [Invia].

Passo 6: Il tuo account non sarà verificato dopo il passaggio 5; tuttavia, avrai la possibilità di esplorare il sito, ma non sarai in grado di depositare o scambiare. L’intero processo richiede meno di due minuti per essere completato.

Con “Verifica dell’identità di livello 2“, sono abilitati prelievi crittografici illimitati, depositi fiat e prelievi, nonché il trading.

Pro e contro di FTX

Pro

La carta FTX Visa ti consente di effettuare pagamenti crittografici in tutto il mondo senza commissioni;

Lo scambio supporta il trading a margine;

C’è anche l’accesso a futures, spot e fiat;

FTX Pay;

Accesso a oltre 300 criptovalute;

Guadagna ricompense di puntata.

Contro

FTX non fornisce supporto telefonico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, né dispone di chat dal vivo;

I residenti negli Stati Uniti non possono fare trading sulla piattaforma globale di FTX, ma hanno la possibilità di negoziare su FTX US.

Considerazioni finali

Dal suo lancio nel 2019, FTX si è evoluto fino a diventare uno degli scambi di criptovaluta più grandi e popolari sul mercato.

La direzione di FTX ha affermato di essere dedicata a mantenere la conformità ai requisiti normativi, poiché la piattaforma continua a sostenere la conformità con i regolatori di criptovaluta.

Inoltre, FTX offre costi di trading minimi e funzionalità che sono attraenti sia per gli investitori alle prime armi che per i trader esperti, oltre a fornire ai propri clienti l’accesso a oltre 300 criptovalute.

Tutto ciò si combina per rendere FTX un’opzione solida per i trader di criptovaluta alla ricerca di uno scambio credibile con un alto livello di sicurezza in grado di soddisfare le loro esigenze.

Domande frequenti su FTX exchange

Quali sono le commissioni di trading su FTX?

FTX offre commissioni competitive rispetto ai concorrenti; gli utenti possono aspettarsi di pagare commissioni maker / taker tra lo 0,00% e lo 0,07% su oltre 300 criptovalute supportate.

FTX è sicuro?

Sì, FTX è concesso in licenza e regolamentato alle Bahamas. La piattaforma richiede un’autenticazione a due fattori (2FA) obbligatoria impostata per effettuare transazioni in qualsiasi modo su qualsiasi account creato. FTX ha anche collaborato con Chainalysis, uno strumento di conformità AML in tempo reale per il monitoraggio di transazioni sospette di criptovaluta.

Dove ha sede FTX?

Lo scambio di criptovalute è incorporato ad Antigua e Barbuda, mentre la sua sede è alle Bahamas. I residenti negli Stati Uniti non possono fare trading sulla piattaforma mondiale di FTX a causa delle rigide normative che regolano il mercato delle criptovalute negli Stati Uniti; tuttavia, possono essere scambiati su FTX. US, una filiale della società.

Cos’è FTX?

FTX è uno scambio internazionale di criptovaluta in derivati che si separa dai suoi concorrenti offrendo prodotti innovativi come derivati, futures e token a leva. La piattaforma centralizzata supporta anche più di 300 criptovalute, oltre a un widget di pagamento e una propria carta di debito FTX Visa.