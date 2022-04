Il miglior EVM: Telos vs Cardano

Ethereum Virtual Machine (EVM) ha cambiato il mondo della tecnologia blockchain. Sono l’applicazione più versatile dell’ecosistema blockchain di ethereum. Inoltre, con ogni aggiornamento che passa, gli EVM stanno diventando più veloci, più versatili, hanno una maggiore capacità e sono migliori nella governance.

Telos Corporation ha recentemente lanciato la sua nuova Ethereum Virtual Machine, probabilmente la più forte di sempre. Ancora un altro potente EVM è quello di The Cardano Blockchain. In questo articolo, misureremo entrambi in termini di velocità, capacità, decentralizzazione, versatilità e governance. Se investi in criptovalute, questa è la tua migliore guida su entrambi, e quindi, ecco un breve confronto Telos vs Cardano:

Sommario

Caratteristica Telos Cardano · Velocità 0,5 secondi Da 5 a 10 minuti Capacità 10000T/s 257 T/s Decentramento Prova di puntata delegata Prova del palo Versatilità Solidità, Vyper, C++ Solidità, Marlowe, Bagliore Governance 2/3 Consenso Consenso della maggioranza Consumo energetico 0,000001 kWh 0,0007 kWh Tasse 1-25 centesimi (USD) 3-40 centesimi (USD)

Aggiorniamo alcuni concetti.

Cosa sono gli Smart Contracts? Come funzionano?

Gli EVM vengono utilizzati per eseguire contratti intelligenti. Gli Smart Contract sono pezzi di codice che verificano se una determinata condizione è soddisfatta. Ad esempio, in un’asta decentralizzata, verificherebbero se l’offerta attuale è la più alta o meno. Smart Contracts, essendo i programmi hanno bisogno di alcuni computer per funzionare. Questi computer virtuali sono chiamati Ethereum Virtual Machines.

Cosa sono gli EVM? Come funzionano?

Le macchine virtuali Ethereum sono i motori di calcolo che funzionano come computer decentralizzati.

Questi EVM sono installati in ogni nodo (CPU) della rete ethereum. Tu dai loro un comando e loro lo eseguono. La differenza è che ascoltano solo il loro master (il programmatore che li creerà). Sono installati in ogni nodo e sono interconnessi attraverso la rete Ethereum (per questo articolo, Telos e Cardano).

Tuffiamoci ora nel nostro confronto.

Telos vs Cardano: TELOS EVM

Con il rilascio di Telos EVM, la società ha rilasciato una delle macchine virtuali ethereum più potenti fino ad oggi. Telos EVM può eseguire contratti intelligenti a molte volte la velocità di Ethereum. È anche più economico, ha una governance migliore e ha una capacità molto più elevata di quella che Ethereum 2.0 sta persino cercando di raggiungere.

Il Telos EVM non è un fork sul codice Go Ethereum originale, ma è stato sviluppato da zero. Ciò si traduce in prestazioni molto più elevate rispetto ad altre alternative ethereum. Telos ha una soluzione altamente scalabile e offre anche parità di funzionalità con Ethereum Blockchain.

Telos vs Cardano: Cardano EVM

Il Cardano EVM è stato lanciato dalla Cardano Foundation, fondata dal co-fondatore di Ethereum Charles Hoskinson. Cardano è la prova della blockchain di puntata con ADA come moneta. Il Cardano EVM può eseguire applicazioni decentralizzate meglio del suo concorrente originale Ethereum. È più veloce ha una dimensione più piccola per i nodi e mira o un milione di transazioni al secondo.

Anche questo EVM è stato progettato con gli stessi principi in mente. Questo per superare i limiti di Ethereum come capacità, velocità, governance, energia, facilità di transazione, ecc. Gli EVM Cardano sono chiamati KEVM dove K significa software ufficialmente verificato.

I nostri criteri:

Abbiamo deciso di misurare sia Telos che Cardano in base alle caratteristiche che possono essere considerate come la loro spina dorsale. Crediamo di vincere in un mercato altamente competitivo, performare bene su queste caratteristiche sia d’obbligo. Li confronteremo in base a:

Velocità

Capacità

Decentramento

Versatilità

Governance

Consumo energetico

Tasse

Telos vs Cardano: Velocità

L’aspetto principale del confronto nelle piattaforme di criptovaluta è la velocità. Ethereum è stato un importante aggiornamento di Bitcoin e attualmente ha una velocità di transazione di 14 secondi. Rispetto a questo, Telos ha una velocità di soli 0,5 secondi. Cardano d’altra parte può effettuare una transazione in 5-10 minuti, che è significativamente più lunga.

Telos vs Cardano: Capacità

Telos ha una capacità di oltre 10.000 transazioni al secondo, come affermato da Jesse Schulman di CalEOS. Sono il team che ha sviluppato Telos. Cardano è in grado di gestire 257 transazioni al secondo. Entrambi sono molto più veloci dell’attuale capacità di Ethereum, che è di 30 transazioni al secondo.

Telos vs Cardano: Decentralizzazione

Telos lavora su una prova di puntata delegata, il che significa che gli utenti hanno delegato il lavoro per la verifica delle transazioni a qualcun altro. Telos ha delegato al Rex Resource Exchange. Cardano d’altra parte ha un meccanismo di prova della puntata per verificare le transazioni chiamato Ouroboros.

Telos vs Cardano: versatilità

Telos può generare blocchi per oltre il 95% delle dapp (applicazioni decentralizzate) basate su c ++, solidità e vyper. Cardano può eseguire blocchi Solidity / Ethereum attualmente e anche su Marlowe per contratti finanziari intelligenti e Glow per lo sviluppo di dapp.

Telos vs Cardano: Governance

Telos:

Giurisdizione – Isole Vergini Britanniche

Unità nativa (moneta) -TLOS Token

Produttori (Transaction Verifier) – Attualmente 21 candidati produttori di blocchi secondo la prova di partecipazione delegata, altri 30 candidati

Membri – Qualsiasi utente Telos

Modifica del consenso Blockchain – 2/3 dei membri

Cardano:

Giurisdizione – Svizzera

Modello – On-Chain Governance

Unità nativa (moneta) -Token ADA

Produttori (Transaction Verifier) – Proof of Stake Mechanism

Membri- Qualsiasi titolare di ADA

Modifica del consenso Blockchain – Consenso della maggioranza

Telos vs Cardano: consumo energetico

Una critica primaria alla criptovaluta è stata la troppa potenza richiesta nel mining. Con la prova del meccanismo di palo, l’uso del potere si è ridotto drasticamente.

Having a delegated proof of mechanism Telos has reduced power consumption even further. It needs 0.000001 kWh per transaction while Cardano needs 0.0007 kWh per transaction(700 times more than Telos).

Telos vs Cardano: Commissioni

Questo è forse il secondo aspetto importante di qualsiasi criptovaluta oltre alla velocità. La rivoluzione delle criptovalute ha avuto successo grazie ai suoi bassi requisiti di commissione e all’alta velocità.

Telos has an average fee requirement of 1 cent(USD). Telos fees are fixed and do not vary with its coin price. Even the bulkiest transactions need 25 cents. Cardano needs 3 cents to max 40 cents gas fees, significantly higher than that of Telos and also vary with Coin Prices. Hence, buying Cardano makes less sense when you can do better with Telos.

Conclusione:

Sia Telos che Cardano hanno ottenuto ottimi guadagni rispetto al loro principale concorrente Ethereum. Telos è un passo avanti rispetto a Cardano in termini di commissioni sul gas, capacità di transazione, velocità, consumo energetico e versatilità. Mentre Cardano è rimasto indietro rispetto ad altri, si comporta meglio nella governance essendo un vero ecosistema decentralizzato e proof of stake. Inoltre, Cardano mira a 1 milione di transazioni al secondo, il che lo spingerebbe a nuove altezze.