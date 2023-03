Crediamo che Gala abbia fatto i passi giusti per costruire un modello di gioco duraturo che si basa più sul coinvolgimento dei giocatori che sulla ricompensa. Tuttavia, i token continueranno ad aumentare la domanda se i giochi decollano.

Gala raggiungerà $ 5: quando e come può Gala raggiungere $ 5?

Per raggiungere $ 5, Gala dovrà aumentare di 100 volte. Questo non è né inaudito né irrealistico se Gala può convincere i clienti a impegnarsi e dedicare più tempo ai giochi (oltre la ricompensa). A 100 volte il prezzo attuale, la capitalizzazione di mercato di Gala sarebbe di $ 35 miliardi, che non è davvero una previsione così irrealistica.

Se Gala dovesse crescere a un aggressivo 50%, raggiungerebbe $ 50 in 17 anni. Questo tipo di previsioni a lungo termine sono altamente inaffidabili. Se si suppone che il 50% dei token dovesse essere bruciato, Gala potrebbe forse raggiungere questi livelli entro un decennio.

Alla fine, dipenderebbe da quanto bene i Giochi acquisiti forniranno risultati. L’elevato coinvolgimento e l’utilizzo di token potrebbero spingere Gala a $ 5 molto rapidamente.

Gala raggiungerà i 50 dollari?

Gala raggiungerà $ 50 solo se i giochi di gala aumenteranno in consapevolezza, coinvolgimento e fedeltà. Al momento, queste metriche non sono eccezionali, ma potrebbero migliorare con la recente acquisizione. In secondo luogo, anche se i giochi funzionano bene, il modo in cui gli utenti acquistano e vendono NFT in-game utilizzando i token Gala sarebbe la seconda metrica da monitorare. Se entrambe queste metriche dovessero aumentare significativamente nei prossimi mesi, $ 50 sarebbero abbastanza realistici nei prossimi 10 anni.