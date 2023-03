Previsione Prezzo Lido Dao 2023-30

in

Lido DAO è una comunità che ha sviluppato un servizio di staking liquido per Ethereum, consentendo agli utenti di guadagnare premi di staking senza dover bloccare le risorse o mantenere l’infrastruttura di picchettamento. Il protocollo di staking liquido Lido risolve il problema del congelamento delle risorse di picchettamento durante le prime fasi di Ethereum 2.0 consentendo agli utenti di depositare ether nei contratti intelligenti Lido e ricevere in cambio una versione tokenizzata di staked ether (stETH). Il token stETH è liberamente trasferibile e può essere scambiato in qualsiasi momento, a differenza dell’etere puntato. La soluzione di picchettamento Lido è più flessibile dell’autopicchettamento e richiede un importo di deposito inferiore. Il sistema applica una commissione del 10% sui premi di puntata che viene suddivisa tra gli operatori dei nodi, il DAO e un fondo assicurativo di taglio, rendendolo più redditizio dello scambio e fornendo allo stesso tempo piena trasparenza e udibilità.

Prendere in prestito risorse digitali contro le loro garanzie. Oltre a fornire liquidità a vari protocolli DeFi, Lido DAO fornisce anche un DEX, simile a DYDX in cui gli utenti possono scambiare una varietà di risorse digitali in un ambiente decentralizzato sicuro.

Lido Dao è il numero di piattaforma DeFi secondo DeFi Llama

Lido Token

Lido Token può essere utilizzato per lo Staking Ethereum senza restrizioni come depositi minimi e nessun blocco.

Lido DAO governa una serie di protocolli di picchettamento liquido con Lido su Ethereum tra questi. Il Lido DAO decide i parametri chiave del Lido (ad esempio, le commissioni) ed esegue gli aggiornamenti del Lido.

I membri di Lido DAO governano Lido utilizzando il token di governance, LDO. Il peso del voto LDO è proporzionale alla quantità di LDO che un elettore mette in gioco nel contratto di voto.

Nel complesso, Lido Dao è un buon caso per gli investimenti

Lido Dao Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030