Previsione Prezzo Gari Network Token 2022, 2025, 2030, 2050

Gari Network è una piattaforma blockchain per la creazione di brevi video che consente all’utente di caricare brevi video sull’applicazione mobile. Chingari è il nome dell’applicazione disponibile su Android e iOS app store. Chingari attualmente la piattaforma di creatore più popolare dell’India che è considerata un’ottima alternativa a TikTok, Reels e altre piattaforme.

Gari mira a dare l’opportunità di guadagnare perché mostrare la loro creatività realizzando brevi video.

Chingari premiato come il premio più prestigioso in India chiamato Atmanirbhar Bharat Award, che è stato avviato durante la pandemia per fermare gli usi di prodotti a base cinese. Project è stato fondato nel 2020 e da allora la piattaforma condivide quasi il 30% delle entrate con l’influencer e il creatore direttamente attraverso il proprio token centralizzato di utilità.

al momento della scrittura più di 75 + milioni attualmente registrati con l’app Chingari e ogni giorno 50 + milioni di attività quotidiane segnalate. L’app mobile supporta più di 20 lingue insieme a filtri integrati e un’ampia libreria di brani.

La star di Bollywood Salman Khan ha lanciato il token sociale Chingari “Gari” facendo un’apparizione speciale in un evento pubblico ospitato da funzionari. Salman khan cita che l’industria dell’intrattenimento sta crescendo e potenziando la rete del creatore Gari cambierà sicuramente il gioco.

Recentemente, per promuovere il concorso agricolo Chingari, anche Kareena Kapoor e Johnny Lever si sono uniti al consiglio.

Come partecipare alla vendita pubblica di Chingari?

Passaggio 1: richiedi la Whitelist di Gari Network sul sito ufficiale: qui

Passaggio 2: crea un account su: Republic.co

Passo 3: Completa KYC e invia il documento richiesto.

Fase 4: Vendita pubblica che si svolgeil 2 novembre 2021, quindi rivisita la piattaforma.

Passaggio 5: passaporto obbligatorio per i cittadini esterni agli Stati Uniti e ca.

Come ottenere 100 Chingari moneta gratis?

Passaggio 1: scarica l’app Chingari: Link

Passaggio 2: inserisci il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail

Passaggio 3: richiedere OTP e accedere per confermare il numero di cellulare.

Passo 4: guarda almeno 10 video.

Passo 5: controlla la sezione Portafoglio e vedi Gari Token Balance.

Previsione Prezzo Gari Network Token

Programma di vendita pubblica di Gari Tokenil 2 novembre 2020, dove 200 milioni di token saranno distribuiti in vendita pubblica. Tuttavia, il limite inizialmente circolante sarà di circa 300 milioni e il prezzo potrebbe raggiungere un ROI di 20 volte rispetto al prezzo di vendita pubblico.

Panoramica di Gari Network

Nome del progetto Rete Gari Simbolo Ticker Gari Fornitura totale 1,000,000,000 Sito ufficiale Gari.rete Basato su Creatore di video brevi social Anno di lancio 2020 Catena supportata Solana Piattaforma di scambio Na Portafoglio Phantom, Chingari App

Analisi dei token Gari

Gari Token non è altro che valuta in-app e token di governance di Gari Network, ovvero Chingari Application basata sullo standard SPL Token e distribuita su Solana Blockchain. Gari Token ha più casi d’uso che includono premiare influencer e creatori. È stato introdotto anche il programma di puntata in cui ogni utente riceverà una ricompensa in Gari Token stesso. Per il primo investitore Chingari distribuisce 100 token Gari come bonus di benvenuto per i nuovi utenti per il download della loro applicazione. Gari fornisce anche uno strumento di forma breve per i nuovi arrivati per gli utenti principianti.

Panoramica

Piattaforma utilizzata Republic.co, Gari.network Generato da Vendita privata: $ 19 milioni Venture Round: $ 30 milioni Vendita pubblica: NA Data dell’ICO 2 novembre 2021 Prezzo ICO Tba Partner La Q, Koinage Records, Dekko. Investitore Republic Crypto, Solana Capital, Kraken Ventures, Alameda Research, Valor Equity Partner, Blackpine, NGC, Cultur3 Capital Afton Capital, CSP DAO.

Conclusione

Chingari ha colpito la lista di tendenza dopo che il più grande attore di Bollywood Salman Khan ha lanciato il loro token sociale. Chingari continua a stabilire un nuovo record poiché la piattaforma è già diventata la 4a piattaforma di creazione di video social più popolare. recentemente, come da applicazione ufficiale che include sia la piattaforma iOS che Android molto vicina a raggiungere il traguardo dei 100 milioni di download. Tuttavia, essendo l’applicazione indiana e il programma di distribuzione gratuita, è probabile che più persone si uniscano alla piattaforma molto presto. Negli ultimi tempi più di miliardi di persone entrano già in investimenti crittografici e considerando il numero di indiani diventa il più grande paese di adozione di criptovalute.

Sappiamo che la rete Gari sarà il prossimo progetto integrato crittografico di maggior successo dopo Polygon, WazirX e altri. Gari Token sarà il prodotto più prezioso per Chingari, in quanto sarà il principale centro di attrazione per il creatore e l’investitore. sappiamo, i progetti blockchain dei creatori di video hanno ottenuto un enorme interesse da parte degli investitori e hanno anche generato un enorme volume di mercato. Gari con il supporto della comunità raggiungerà la classifica tra i primi 1000 progetti crittografici.