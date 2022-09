Previsione prezzo Solanium (SLIM) 2023, 2025, 2030, 2050

Solanium è una piattaforma decentralizzata basata sulla blockchain Solana che consente di raccogliere fondi per progetti di alto livello. Il progetto mira a costruire una piattaforma incentrata sull’interferenza e l’esperienza degli utenti per rendere Solana più accessibile a tutti.

La versione più recente di Solanium consente al proprietario del progetto di ospitare IDO, NFT, IGO e altri tipi di vendita pubblica di progetti blockchain

Platform voleva creare una soluzione all-in-one per Solana che includesse prodotti come DEX, gestione delle transazioni, Wallet e altro ancora. Solanium lavora su un sistema di livelli per offrire allocazione agli investitori per investire in progetti imminenti. Solanium ha 5 diversi livelli che nominano GEB, KHEPRI, RA, Horus e Khonsu, poiché il livello 5 e il livello 4 otterranno un’allocazione garantita.

tuttavia, l’investitore deve puntare il proprio token per applicare la whitelist per ottenere l’allocazione. Attualmente, sono attivi più di 12k staker unici, che hanno puntato più di $ 78 milioni di token.

Solanium ha ospitato con successo più di 10 progetti e in media la maggior parte del progetto ha fatto 10 volte il ritorno sull’investimento. Solanium ha ospitato IDO ha iniziato a ottenere il riconoscimento da parte degli investitori grazie al quale il conteggio della comunità raggiunge il marchio 100k.

Previsione prezzo Solanium

Mese & Anno SLIM Prezzo Previsione settembre 2022 US$ 0,27 ottobre 2022 US$ 0,41 settembre 2022 US$ 0,45 dicembre 2022 US$ 0,48 gennaio 2023 US$ 0,53 febbraio 2023 US$ 0,68 aprile 2023 US$ 0,73 aprile 2023 US$ 1,06 maggio 2023 US$ 1,23 giugno 2023 US$ 1,42 settembre 2023 US$ 1,53 dicembre 2023 US$ 1,63 aprile 2024 US$ 1,74 luglio 2024 US$ 1,93 ottobre 2024 US$ 1,56 gennaio 2025 US$ 1,84 febbraio 2025 US$ 2,16 aprile 2025 US$ 1,95 aprile 2025 US$ 4,02 maggio 2025 US$ 4,32 giugno 2025 US$ 4,63 luglio 2025 US$ 4,24 luglio 2025 US$ 4,54 settembre 2025 US$ 4,03 ottobre 2025 US$ 4,65 ottobre 2025 US$ 4,91 Dicembre 2025 US$ 5,05 gennaio 2030 US$ 8,87 aprile 2030 US$ 9,09 maggio 2030 US$ 10,19 luglio 2030 US$ 10,58 settembre 2030 US$ 9,97 dicembre 2030 US$ 11,01

Introduzione Solanium

Nome del progetto Solanio Simbolo Ticker SNELLO Fornitura totale 100,000,000 Sito ufficiale solanium.io Basato su IDO Launchpad Anno di lancio 2021 Rete supportata Solana Piattaforma di scambio MEXC, Gate, Raydium, Kucoin, ZT Portafoglio Sollet ·

Analisi dei prezzi SLIM

SLIM è il principale token di utilità dell’ecosistema Solanium basato sullo standard SPL Token sulla blockchain Solana. come accennato sistema di livelli che dipendono da quanto utente staking SLIM Token. L’utente di token di picchettamento otterrà molteplici vantaggi che includono il biglietto della lotteria per IDO, APY, voto di governance e altro ancora. Solanium ha ospitato il pubblico a maggio 2021, dove il token è andato esaurito al prezzo di $ 0,20 USD e con un numero crescente di prezzi di IDO raggiunge il nuovo massimo storico nell’ottobre 2021. La domanda di SLIM aumenta e durante la corsa al rialzo di Solana, Solanium è stato nel progetto crittografico più ricercato per quasi 1 settimana. l’attuale resistenza del token SLIM è compresa tra $ 2,80 e $ 2,90 e raggiunge tutti i tempi di record raggiungendo il prezzo di $ 5,70.

Panoramica

Piattaforma utilizzata Solanio Generato da $6.000.000 USD Data dell’ICO 22 di maggio 2021 Prezzo ICO US$ 0,20 USD Partner MEXC, Rarestone Capital, Genblock Capital, Serum, TRGC, Skyvision Capital, Minted Lab, Petrock Capital, Bigcoin Capital, in Square Ventures, Sneaky.vc

Conclusione

Solanium è il più grande IDO Launchpad della3a più grande rete blockchain. i primi investitori hanno già quasi recuperato i loro fondi investiti, poiché da tutti i tempi il basso prezzo del token SLIP è aumentato di 45 volte. Le prestazioni della blockchain di Solana sono molto buone in termini di numero di transazioni al secondo e velocità di transazione. l’aggiunta di Solanium nel tuo portafoglio sbloccherà molte opportunità per aumentare il ritorno dell’investimento per esplorare diversi progetti. La capitalizzazione di mercato diluita del progetto supera il valore di $ 1 miliardo e persino il progetto una volta entrato nella lista dei primi 300 progetti.