Gas Tracker: quali sono i migliori?

I prezzi del gas di Ethereum sono saliti alle stelle ultimamente, data la crescente popolarità degli NFT e il boom della DeFi. Con i rapporti di alcune persone che pagano fino a $ 150 per transazione al culmine della volatilità di Ethereum, non c’è da meravigliarsi che le persone stiano cercando modi per monitorare i prezzi del gas per risparmiare denaro.

Dopotutto, non tutti gli utenti possono permettersi di pagare prezzi così alti per le loro transazioni, e sarebbe ingiusto cancellare Ethereum per il suo alto costo di utilizzo. Pertanto, l’approccio migliore è attendere un momento ideale in cui la rete non è congestionata e i prezzi del gas sono bassi.

Fortunatamente, ci sono diversi tracker di gas ETH disponibili online che possono aiutare gli utenti a tenere d’occhio gli attuali prezzi del gas.

Questi strumenti possono essere molto utili per coloro che vogliono evitare di pagare commissioni esorbitanti per le loro transazioni.

Cos’è il gas per quanto riguarda Ethereum?

Nella rete Ethereum, il gas viene utilizzato per pagare le commissioni di transazione. Ogni transazione che viene effettuata sulla rete Ethereum richiede una certa quantità di gas. Vedrai spesso gas denominato in Gwei, che è un’unità di Ether (la moneta di Ethereum).

La quantità di gas richiesta per una transazione dipende dalla complessità della transazione.

Cos’è un Gas Tracker?

Un tracker del gas è uno strumento che aiuta gli utenti a monitorare gli attuali prezzi del gas sulla rete Ethereum.

I prezzi del gas possono fluttuare abbastanza frequentemente e quindi gli utenti devono avere un modo affidabile di monitorare i prezzi. I tracker del gas di solito offrono anche altre funzionalità come la cronologia dei prezzi del gas o un calcolatore dei prezzi del gas.

Generalmente i localizzatori di gas non possono essere installati in un browser, ma sono disponibili anche come app mobili standalone. Ci sono alcuni portafogli o scambi che hanno tracker di gas integrati nel loro software.

Cos’è il miglior ETH Gas Tracker?

Non esiste una risposta definitiva a questa domanda in quanto sono disponibili diversi inseguitori di gas e ognuno ha il proprio set di funzionalità.

Ecco una rapida occhiata ad alcune delle app più popolari attualmente disponibili:

Tracker di gas EtherScan

Il gas tracker di EtherScan è uno degli strumenti più popolari per monitorare i prezzi del gas ETH. Lo strumento fornisce agli utenti dati in tempo reale sui prezzi attuali del gas. Inoltre, offre anche una cronologia dei prezzi passati del gas in modo che gli utenti possano vedere come i prezzi hanno fluttuato nel tempo.

Su questo sito, puoi trovare grafici e grafici dei prezzi del gas per conferma del blocco negli ultimi 1000 blocchi che possono aiutare a prevedere i prezzi futuri del gas. L’interfaccia EtherScan offre inoltre agli utenti una visione chiara del costo stimato delle transazioni tra le popolari dApp (applicazioni decentralizzate) come OpenSea e Uniswap.

UseWeb3

UseWeb3 è un vero e proprio inseguitore di gas ETH che fornisce anche agli utenti una serie di altre funzionalità. Oltre a monitorare i prezzi del gas, UseWeb3 consente anche agli utenti di confrontare i prezzi del gas tra diversi portafogli ETH.

Questo può essere utile per coloro che vogliono trovare l’opzione più economica per le loro esigenze. Gli utenti hanno anche una visione chiara dei costi medi di transazione su più dApp e DeX nell’ecosistema Ethereum. Il sito include anche un calcolatore del prezzo del gas in modo che gli utenti possano stimare il costo delle singole transazioni. UseWeb3 fornisce inoltre agli utenti una serie di altre utili risorse relative all’ETH, come un grafico dei prezzi ETH, un’accademia Ethereum e un esploratore di blocchi ETH, per citarne alcuni.

Blocknative Gas Estimator

Blocknative gas stimatore è un altro popolare tracker di gas che offre alcune caratteristiche diverse. Oltre a monitorare i prezzi del gas, Blocknative Gas Estimator offre anche agli utenti una chiara visualizzazione del gas che pagherebbero in base alla probabilità di dare priorità alla loro transazione sulla rete Ethereum.

Con Blocknative Gas Estimator, gli utenti possono pagare per ricevere aggiornamenti sul gas ogni secondo, minuto o ora. Questa è una grande caratteristica per coloro che vogliono essere sicuri di ottenere le informazioni più aggiornate sui prezzi del gas. Il sito include anche una cronologia dei prezzi del gas in modo che gli utenti possano vedere come i prezzi hanno fluttuato nel tempo.

GasGas

GasGas è un semplice inseguitore di gas ETH costruito in modo simile a un sostituto plug-and-play per l’API di GasNow.

Con una semplice interfaccia minimalista, puoi visualizzare le tariffe del gas in tempo reale in base al grado di priorità che sei disposto a pagare. Ad esempio, è possibile visualizzare la categoria di priorità “Lento” con il suo prezzo del gas impostato che confermerà la transazione in ~ 10 minuti l’85% delle volte. Se sei disposto a pagare una commissione più alta, puoi anche visualizzare la categoria di prezzo del gas “Rapid”, che è il prezzo del gas che confermerà la tua transazione in ~ 15 minuti il 50% delle volte.

GasPrice.io

GasPrice.io dotato di un’interfaccia utente intuitiva con grafici e diagrammi chiari che mostrano quanto valore del gas in USD dovresti pagare per transazioni istantanee, veloci ed ECO.

Il gas tracker ETH include anche una cronologia dei prezzi del gas in modo che gli utenti possano vedere come i prezzi hanno fluttuato nel tempo. Inoltre, il sito fornisce agli utenti una serie di altre risorse utili come strumenti di analisi approfondita del pool di transazioni, visualizzazione in tempo reale del pool di transazioni e un calcolatore del prezzo del gas ETH.

Conclusione: essere sempre consapevoli del costo del gas

Scegliere il miglior inseguitore di gas ETH per le tue esigenze è importante. I prezzi del gas possono fluttuare, quindi è importante rimanere aggiornati sugli ultimi prezzi. I rilevatori di gas ETH che abbiamo elencato sopra sono le nostre migliori scelte per i migliori inseguitori di gas ETH.

Man mano che la rete Ethereum continua a crescere e scalare, aumenterà anche la necessità di strumenti di monitoraggio del gas ETH accurati e aggiornati. Questi strumenti sono vitali per coloro che vogliono evitare di pagare commissioni esorbitanti per le loro transazioni. Con l’aiuto di questi tracker del gas, gli utenti possono essere sicuri di pagare sempre i prezzi del gas più bassi possibili. Ognuno di questi inseguitori di gas ETH ha le sue caratteristiche e vantaggi unici. Ci auguriamo che questo elenco ti aiuti a trovare il miglior tracker di gas ETH per le tue esigenze.