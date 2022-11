Le migliori carte di credito crittografiche

Le carte di credito crittografiche non sono sicuramente un fenomeno completamente nuovo, ma sono sicuramente entrate in una nuova era di importanza negli ultimi due anni. Sebbene Bitcoin sia stato originariamente pubblicizzato come un modo per rivoluzionare il mondo dei pagamenti online, la realtà è che la maggior parte delle persone utilizza solo le risorse crittografiche come riserve di valore o trading speculativo oggi.

In effetti, ci sono limitazioni di ridimensionamento che sono inerenti alle blockchain pubbliche e decentralizzate, che hanno aperto la porta alle carte di debito di credito per diventare un’opzione popolare ogni volta che un appassionato di criptovalute vuole spendere alcune delle sue partecipazioni nel mondo reale.

La nostra carta di credito crittografica preferita: Gemini

La Gemini Mastercard è una carta di credito basata su criptovalute relativamente semplice che fa molte cose giuste.

La carta offre fino al 3% di rimborso in premi crittografici (3% di ristoranti, 2% di generi alimentari, 1% di tutto il resto). Puoi guadagnare premi in Bitcoin, Ethereum, GUSD o una qualsiasi delle 60+ monete disponibili su Gemini. Inoltre, non addebita alcuna commissione annuale, il che la rende una carta molto facile da consigliare agli appassionati di criptovalute.

Gemelli Mastercard

Ottieni fino al 3% di rimborso in criptovaluta senza commissioni annuali

Disponibile in tutti i 50 stati degli Stati Uniti

La maggior parte delle carte crittografiche sono basate su debito, ma Gemini Mastercard è una vera e propria carta di credito.

Supportato dallo scambio di bitcoin più conforme alle normative al mondo

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE BTC, ETH, SOL e tutte le monete elencate Gemini

PREMI 1-3% di premi cashback denominati in criptovaluta

VISITA GEMINILeggi la recensione

Un’altra grande carta di credito crittografica: BlockFi

La carta BlockFi Visa è un’altra scelta solida quando si tratta di carte di credito crittografiche. È stata una delle prime carte sul mercato e offre un rimborso semplificato dell’1,5% in premi crittografici su ogni acquisto.

Puoi guadagnare premi in BTC, ETH e altre 15 criptovalute. Non vi è alcun canone annuale associato alla carta.

Carta Visa BlockFi

Un modo semplice ma affidabile per guadagnare l’1,5% di cashback in criptovaluta

Supportato da BlockFi, uno dei servizi di prestito crittografico più affidabili

La maggior parte delle carte basate su criptovalute sono limitate all’addebito, ma BlockFi è una carta di credito legittima

I nuovi utenti guadagnano Bitcoin gratis se superano gli importi di spesa stabiliti

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE Bitcoin

PREMI 1.5% premi cashback pagati in bitcoin sul tuo conto di interesse BlockFi

Una grande carta crittografica per i premi: Crypto.com

La Crypto.com Visa Card è leggermente diversa dalle altre carte basate su criptovalute. Prima di tutto, è una carta di debito (non di credito), il che significa che dovrai caricare un saldo prima di iniziare a spendere. Inoltre, la maggior parte delle sue carte richiede una quantità significativa di CRO (il Crypto.com) da puntare sull’app Crypto.com.

D’altra parte, i premi Crypto.com sono significativamente migliori di qualsiasi altra cosa che troverai nel settore. Puoi guadagnare fino al 5% in CRO mentre ottieni l’accesso gratuito a Netflix, Spotify, Amazon Prime e alle lounge aeroportuali.

Se ti senti a tuo agio con una quantità significativa di CRO, i vantaggi della Crypto.com Visa Card sono enormi.

Crypto.com Visa Card

Fino al 5% di cashback crittografico su tutti gli acquisti

Enorme quantità di vantaggi disponibili tra cui Netflix gratuito, Spotify e accesso Airport Lounge

L’esclusivo modello di picchettamento CRO offre cinque diversi livelli di carte

Carte metalliche premium di alta qualità

CRYPTO SUPPORTATO 20+

Premi Fino all’8% in cashback crittografico

Una buona carta di debito crittografica: Coinbase

La carta di debito Coinbase Visa è un’altra solida aggiunta al mercato delle carte crittografiche. È una carta di debito, il che significa che dovrai ricaricarla, ma offre fino al 4% di premi in una selezione rotante di criptovalute.

La carta di debito Coinbase Visa non ha nemmeno una commissione annuale, il che la rende una raccomandazione facile (soprattutto per chiunque abbia già un account Coinbase).

Visto Coinbase

Carta Visa supportata da una delle aziende più affidabili in criptovaluta

Link al tuo account Coinbase

Spendi le tue criptovalute ovunque sia accettata la Visa

Passa da una criptovaluta all’altra al volo

TIPO DI CARTA Visa

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE 9

RICOMPENSE Nessuna

Il Concorso

Ci sono un gran numero di carte di credito crittografiche sul mercato con vari gradi di successo. Alcune carte sono estremamente semplici e ti consentono semplicemente di spendere le tue criptovalute con pochissime ricompense.

Nel frattempo altre carte hanno ricompense significative ma richiedono uno sforzo significativo per sbloccare tali ricompense. Ecco uno sguardo ad alcune delle carte importanti sul mercato:

Nexo Mastercard

Ti consente di spendere mantenendo la tua criptovaluta

Solido cashback del 2% su tutta la linea

Nessun costo

Accettato ovunque sia disponibile Mastercard

TIPO DI CARTA Mastercard

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE 17

PREMI 2% cashback

Club Swan Mastercard

I servizi di portineria sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aiutarti con viaggi, alloggi e altro ancora

La più grande copertura tra qualsiasi fornitore di carte, con oltre 180+ paesi.

Nessuna commissione per il finanziamento della tua carta con fiat

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE BTC, ETH, LTC, BCH, USDT, BAT, PAX, USDC, EOS

SCONTI SUI premi di viaggio, premi in denaro

TIPO DI CARTA: Mastercard Debit

Visto Shakepay

Ottieni fino al 2% di rimborso in Bitcoin

Disponibile per tutti i canadesi

Nessun canone annuale

Tempi di configurazione estremamente rapidi

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE BTC, ETH, Zcash e tutte le monete Gemini

PREMI 1-3% di premi cashback denominati in criptovaluta

Visto Wirex

Guadagna fino all’8% di cryptoback in X-Points

Una delle più antiche società di carte crittografiche

Disponibile in tutti i 50 stati (esclusa New York)

Utilizzabile ovunque sia accettato il visto

TIPO DI CARTA Visa

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE 37+

PREMI fino all’8%

Bitpay Mastercard

Mastercard basata su Bitcoin semplice e facile da usare

Disponibile negli Stati Uniti

La carta costa $ 10 molto ragionevole

Non c’è bisogno di investire in token proprietari

TIPO DI CARTA Mastercard

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE BTC

RICOMPENSE Nessuna

Cos’è una carta di credito di criptovaluta?

Mentre le carte di debito tradizionali sono solitamente collegate a un conto bancario, una carta di debito crittografica consente all’utente di accedere al potere di spesa delle proprie partecipazioni in Bitcoin e altre criptovalute. E sì, ora ci sono anche opzioni di carte di credito crittografiche disponibili per coloro che desiderano prendere in prestito contro le loro risorse di criptovaluta e hanno la possibilità di spenderli ovunque sia accettata Visa o Mastercard.

Diamo un’occhiata più da vicino all’ecosistema delle carte di credito crittografiche per vedere se questa fusione del sistema finanziario legacy e del denaro digitale del futuro potrebbe essere una buona opzione per la tua situazione.

Ho bisogno di una carta bancaria crittografica?

Ci sono una serie di motivi diversi per cui qualcuno deciderebbe di optare per una carta di debito crittografica. E per alcune persone, la realtà è che una carta prepagata crittografica è una delle uniche opzioni disponibili per accedere all’economia globale.

Per la maggior parte delle persone, le carte di debito crittografiche non faranno altro che semplificare il processo di trasformazione delle risorse crittografiche in denaro che può essere speso nel mondo reale. Sì, potresti tenere i tuoi fondi crittografici su uno scambio, vendere quelle partecipazioni e trasferirle sul tuo conto bancario quando hai bisogno di un po ‘di soldi da spendere, ma questo può essere un processo che richiede tempo con un’interfaccia utente difficile da capire che non ha senso nell’era del denaro digitale. Le carte di debito crittografiche ti danno la possibilità di trasformare le tue risorse crittografiche nella tua valuta locale in pochi minuti e sarai in grado di utilizzare quel denaro presso un commerciante che accetta subito Visa o Mastercard. Puoi persino prelevare contanti fisici dagli sportelli automatici con carte prepagate crittografiche.

Mentre trasformare la criptovaluta in denaro freddo è il principale punto di forza delle carte di debito crittografiche, ci sono anche altri vantaggi da considerare, come la possibilità di accedere istantaneamente a un prestito supportato dalle tue partecipazioni di asset crittografici o la possibilità di guadagnare premi cashback denominati in Bitcoin o in un’altra criptovaluta.

Qual è la differenza tra una carta di credito e di debito crittografica?

Prima di andare oltre, è importante distinguere tra carte di credito e carte di debito. Una carta di debito è una carta di un istituto finanziario come Visa o Mastercard che consente a un utente di effettuare pagamenti basati su carta che prelevano denaro da un conto in cui un utente ha già depositato fondi come un conto bancario. Con una carta di credito, l’utente non ha necessariamente bisogno di avere fondi depositati presso una banca o un altro istituto finanziario per iniziare a spendere denaro. L’utente è in grado di spendere fino a un certo limite ogni mese e dovrebbe rimborsare tutti i soldi spesi alla fine del mese.

Mentre le carte di debito crittografiche sono in circolazione da anni, le carte di credito crittografiche sono un fenomeno relativamente nuovo che consente agli utenti di spendere istantaneamente denaro che hanno preso in prestito contro le loro garanzie denominate in cripto. Ci sono anche un certo numero di carte di credito crittografiche che funzionano allo stesso modo delle carte di credito tradizionali, con la differenza fondamentale che i premi cashback vengono pagati in Bitcoin.

Cosa cercare in una carta di credito crittografica

Ci sono nove attributi chiave da cercare in una carta di credito crittografica.

Facilità d’uso

Una carta di credito criptata deve essere facile da usare. Dopotutto, il punto centrale della combinazione di criptovaluta con il sistema finanziario tradizionale è quello di rendere più facile iniziare a utilizzare Bitcoin e altre risorse crittografiche per i pagamenti quotidiani il più rapidamente possibile. Alcune carte di debito crittografiche sono dotate di interessanti programmi di premi e benefici che sono combinati con nuovi esperimenti di criptoeconomia che sono difficili da capire. Per molte persone, trovare una carta che consenta semplicemente la conversione di Bitcoin in una carta Visa prepagata spendibile è tutto ciò che serve.

Sicurezza

Non dovrebbe sorprendere che la sicurezza sia una questione estremamente importante per tutto ciò che riguarda il mondo della criptovaluta. Le risorse crittografiche funzionano in modo diverso dai tradizionali binari di pagamento che la maggior parte delle persone ha utilizzato in passato. Ancora più importante, le transazioni effettuate su Bitcoin e altre criptovalute sono, in generale, irreversibili. Ciò significa che non c’è nessuno a cui puoi chiedere aiuto in una situazione in cui hai perso la password o sei stato violato. Per questo motivo, è della massima importanza scegliere una carta di credito crittografica che ti consenta di conservare la tua criptovaluta in modo sicuro.

Affidabilità

L’affidabilità è un’altra preoccupazione chiave nello spazio delle criptovalute. La capacità di spendere soldi può essere estremamente importante, soprattutto quando si tratta di compiti come l’acquisto di generi alimentari o il pagamento dell’affitto. Devi assicurarti di lavorare con un marchio di fiducia quando scegli una carta di debito crittografica, poiché non vuoi trovarti in una situazione in cui non puoi accedere ai tuoi fondi.

Tasse

Mentre le strutture tariffarie non dovrebbero essere l’unica cosa che consideri quando scegli tra diverse carte di debito crittografiche, non è un segreto che tutti vogliono spendere il meno possibile per cose come le commissioni di elaborazione e il costo del prelievo di contanti da un bancomat. Ci sono una grande varietà di strutture tariffarie utilizzate nello spazio delle carte di debito crittografiche, quindi assicurati di dare un’occhiata ai termini e al servizio prima di prendere una decisione su quale carta ottenere. Se hai trovato difficile trovare le commissioni associate a una particolare carta, allora quel fornitore di carte potrebbe cercare di nascondere il costo reale dell’utilizzo dei loro servizi.

Tratti somatici

Le funzionalità aggiuntive incluse nella maggior parte delle carte di debito crittografiche sono ancora un po ‘limitate in questo momento, poiché la maggior parte dei fornitori di carte crittografiche è interessata a inchiodare il semplice processo di conversione delle risorse crittografiche in valuta fiat detenuta su una carta di debito prima di passare ad altre funzionalità. Detto questo, la maggior parte delle opzioni di carte ha almeno una caratteristica di differenziazione che gli consente di distinguersi dal resto delle opzioni sul mercato. Quando guardi diverse carte di debito crittografiche, pensa alla tua situazione personale e vedi se ci sono carte di debito crittografiche più adatte alle tue esigenze specifiche.

App

Avere un’app associata a una carta di credito crittografica è fondamentalmente un requisito a questo punto. Vuoi essere in grado di tenere traccia del tuo saldo, delle transazioni e di ogni altro aspetto della tua carta di debito crittografica in qualsiasi momento, il che significa che hai bisogno di un’app per gestire tutto mentre sei in viaggio. Una delle funzionalità più vantaggiose che si trovano nelle app per carte di debito crittografiche in questi giorni è la possibilità di congelare istantaneamente la carta in una situazione in cui viene persa o rubata.

Incentivi e premi

Va notato che il livello di incentivi e premi offerti per le carte di credito crittografiche è piuttosto limitato in questo momento. Ci sono alcune carte di debito crittografiche che offrono premi cashback del 5% o più, ma queste offerte sono solitamente confezionate con l’obbligo di acquistare e detenere una grande quantità di un token proprietario (questo comporta una certa quantità di rischio). Altri programmi che consentono premi cashback in Bitcoin continuano a venire online, ma potrebbe avere più senso pensare più profondamente ad altri fattori per ora.

Disponibilità

La disponibilità è un grosso problema nel mondo delle carte di credito crittografiche perché le normative sulle criptovalute stesse sembrano cambiare di settimana in settimana. Non solo le leggi stanno cambiando, ma aziende come Visa e Mastercard cambieranno anche le proprie politiche interne su come i loro partner possono gestire le risorse crittografiche di volta in volta. Trovare una carta disponibile a livello globale è una domanda un po ‘difficile in questo momento, quindi assicurati che la tua carta Bitcoin sia effettivamente disponibile nel tuo paese locale prima di prendere un impegno.

Conversioni tra criptovalute e valute locali

Ci sono diversi fattori da considerare quando si tratta di come sarai in grado di caricare una carta di credito crittografica con la tua criptovaluta preferita. Quali risorse crittografiche sono supportate dalla carta di debito crittografica? Esistono diverse strutture tariffarie che vengono attivate quando vengono utilizzate diverse criptovalute per ricaricare la carta prepagata? Quanto velocemente sono disponibili i fondi dopo che è stato effettuato un deposito? Questi sono i tipi di domande che dovresti porti quando si tratta di andare avanti e indietro tra cripto e fiat tramite una carta di debito.

Come posso finanziare una carta di credito crittografica?

Mentre le carte di credito crittografiche sono ovviamente focalizzate sul rendere le criptovalute più facilmente spendibili su base giornaliera, la realtà è che queste carte hanno spesso una varietà di metodi di finanziamento diversi che possono essere utilizzati. Sì, per la maggior parte, cercherai di convertire il tuo Bitcoin, Ether o altra criptovaluta preferita nella tua valuta locale sulla tua carta di debito Visa o Mastercard, ma non fa male avere anche altre opzioni, come il deposito diretto e i bonifici bancari, a tua disposizione.

Quando ci sono una varietà di metodi diversi per ricaricare la tua carta di debito crittografica, rende più facile che quella carta diventi in qualche modo un sostituto di un conto bancario perché non devi preoccuparti di avere quel conto bancario disponibile per ricevere determinati tipi di pagamenti.

Come si confrontano tutte le carte di credito crittografiche?

Un tempo non c’erano molte carte di credito basate su criptovalute tra cui scegliere, ma in questi giorni ci sono una serie di opzioni diverse con alcuni vantaggi interessanti.