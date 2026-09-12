Generale Putzu saluta Bolzano: collaborazione tra Guardia di Finanza e Comune

Un incontro istituzionale a Bolzano ha celebrato la collaborazione tra la Guardia di Finanza e il Comune, in occasione del trasferimento del generale Putzu a Roma.

Il 9 settembre 2026, il Municipio di Bolzano ha ospitato un incontro significativo tra il sindaco Claudio Corrarati e il generale di Divisione Gavino Putzu, comandante regionale della Guardia di Finanza. Questo incontro ha segnato un momento di commiato per il generale, che sta per lasciare Bolzano per un nuovo incarico a Roma.

La visita ha rappresentato un’opportunità per riflettere sulla collaborazione instaurata tra la Guardia di Finanza e l’amministrazione comunale negli ultimi anni. Un rapporto che ha dimostrato di essere fondamentale per il monitoraggio e la prevenzione sul territorio bolzanino.

Una collaborazione fruttuosa e reciproca

Durante il colloquio, il generale Putzu ha sottolineato come il rapporto tra la Guardia di Finanza e il Comune di Bolzano sia stato caratterizzato da una massima disponibilità reciproca. Questo ha permesso di sviluppare un’attività di monitoraggio e prevenzione particolarmente efficace. Il sindaco Corrarati ha espresso il proprio ringraziamento per l’impegno profuso dal generale a favore della città.

Il sindaco ha ribadito l’importanza strategica della collaborazione tra le istituzioni locali nel contrasto ai fenomeni di illegalità. Questo rapporto ha permesso di rafforzare la sicurezza e la legalità in città, garantendo un ambiente più sicuro per i cittadini.

Un saluto cordiale e un nuovo inizio

L’incontro si è concluso con uno scambio di ringraziamenti e un saluto cordiale tra le due autorità. Il generale Putzu ha espresso la sua gratitudine per l’accoglienza ricevuta e per la collaborazione instaurata. Il sindaco Corrarati ha augurato ogni successo al generale per il suo nuovo incarico a Roma.

Questo incontro ha rappresentato non solo un momento di commiato, ma anche una celebrazione della collaborazione istituzionale che ha portato benefici concreti alla comunità di Bolzano. Un esempio di come il lavoro congiunto tra le istituzioni possa fare la differenza nella lotta all’illegalità e nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini.