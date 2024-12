Un riconoscimento importante per Generali

Il Gruppo Generali ha ricevuto un importante riconoscimento per il suo impegno nella sostenibilità, confermato da MSCI, l’indice che valuta la resilienza delle aziende ai rischi legati all’ambiente, alla società e alla governance (ESG). Per il terzo anno consecutivo, Generali ha ottenuto il rating ESG “AAA”, posizionandosi tra le aziende leader nel settore. Questo risultato non solo evidenzia l’efficacia delle strategie adottate dal Gruppo, ma sottolinea anche l’importanza crescente della sostenibilità nel panorama economico globale.

Fattori chiave della valutazione ESG

MSCI ha analizzato oltre 8.500 aziende a livello mondiale, e tra i principali fattori che hanno contribuito al punteggio elevato di Generali vi è l’integrazione di pratiche avanzate nella gestione del rischio climatico. Il Gruppo ha dimostrato di saper valutare l’impatto di diversi scenari climatici sulle proprie attività di sottoscrizione e sul portafoglio investimenti. Inoltre, MSCI ha messo in evidenza la leadership di Generali nella promozione di investimenti sostenibili e nello sviluppo del capitale umano, insieme a pratiche di governance trasparenti e responsabili.

Presenza nei principali indici di sostenibilità

Oltre al riconoscimento da parte di MSCI, Generali è stata confermata nel Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) per il settimo anno consecutivo e nel Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe) per il sesto anno di fila. Questi risultati dimostrano l’approccio distintivo del Gruppo in termini di trasparenza, reporting e gestione delle risorse. La strategia di Generali si concentra anche sulla cybersicurezza e sulla gestione dei cambiamenti climatici, aspetti sempre più cruciali nel contesto attuale.

Le parole di Marco Sesana

Marco Sesana, Group General Manager di Generali, ha espresso il suo orgoglio per i risultati ottenuti, affermando che questi riflettono l’impegno costante del Gruppo nell’integrare la sostenibilità nel proprio core business. Generali si propone di continuare a lavorare per affrontare le sfide globali, in particolare quelle legate al cambiamento climatico, con l’obiettivo di creare valore sostenibile per tutti gli stakeholder. Questo approccio non solo migliora la reputazione dell’azienda, ma contribuisce anche a un futuro più sostenibile per la comunità e l’ambiente.