Ripresa delle operazioni di Saipem in Brasile

Saipem e la sua controllata Saipem do Brasil hanno ricevuto una notizia positiva che segna un cambiamento significativo nel loro operato nel mercato brasiliano. Il Tribunale del Distretto Federale di Brasilia ha stabilito che l’annullamento del provvedimento della CGU, che vietava a queste società di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di due anni, ha effetto immediato. Questa decisione consente a Saipem di tornare a operare senza restrizioni, anche mentre si attende l’esito di un procedimento di appello.

Implicazioni per il settore oil & gas

La ripresa dell’operatività di Saipem è particolarmente rilevante per il settore oil & gas, dove il Brasile rappresenta un’area strategica per lo sviluppo di progetti offshore. Secondo Equita, una società di analisi finanziaria, questa decisione elimina un elemento di incertezza riguardo all’operatività con Petrobras, l’azienda statale di petrolio, di cui il governo brasiliano è azionista di maggioranza. Con un rating ‘Hold’ e un prezzo obiettivo fissato a 2,4 euro, gli analisti vedono un potenziale di crescita per Saipem in questo contesto.

Inwit e l’indice Euronext Mib Esg

In un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità, Inwit ha raggiunto un traguardo significativo entrando per la prima volta nell’indice Euronext Mib Esg, il primo indice dedicato alle blue-chip italiane con focus sulla sostenibilità. Questo riconoscimento riflette i progressi dell’azienda nel suo piano di sostenibilità, che include la validazione del target Net Zero 2040 e il contributo al Piano Italia 5G. La crescente importanza della sostenibilità nel mondo degli affari è evidente e aziende come Inwit stanno dimostrando un impegno serio in questo ambito.

Generali e il rating ESG

Un altro esempio di impegno verso la sostenibilità è rappresentato da Generali, che ha ricevuto il rating ESG ‘AAA’ da MSCI per il terzo anno consecutivo. Questo riconoscimento posiziona Generali tra le aziende leader nella resilienza ai rischi ESG, un aspetto sempre più cruciale per gli investitori. L’analisi di MSCI, che coinvolge oltre 8.500 aziende a livello globale, evidenzia come le aziende che adottano pratiche sostenibili possano beneficiare di una reputazione migliore e di una maggiore fiducia da parte degli investitori.

Andamento economico in Spagna e Borsa di Tokyo

Nel terzo trimestre del 2024, la Spagna ha registrato un incremento del prodotto interno lordo (PIL) dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, con una crescita annua del 3,3%. Questo risultato è stato sostenuto da una domanda interna ed estera robusta, segnalando una ripresa economica. D’altro canto, la Borsa di Tokyo ha mostrato un rimbalzo, con il Nikkei in aumento dell’1,19%, incoraggiato dall’andamento dell’inflazione negli Stati Uniti, che ha superato le aspettative. Gli investitori sono in attesa di un importante accordo tra Nissan e Honda, che potrebbe influenzare ulteriormente il mercato.