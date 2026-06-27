Gilt 3.5% 22ge45, dati di mercato e caratteristiche del bond britannico

Sintesi dei termini principali del Gilt 3.5% 22ge45: prezzo di scambio, rendimento effettivo, scadenza 22/01/2045, ISIN GB00BN65R313 e altre metriche operative rilevanti per investitori e trader.

Il presente articolo offre una ricostruzione dettagliata dei dati di mercato e delle caratteristiche tecniche del Gilt 3.5% 22ge45 un titolo di stato emesso dal Regno Unito e quotato in valuta GBP. L’obiettivo è fornire a investitori e operatori una panoramica completa dei valori negoziali aggiornati al riferimento disponibile, mantenendo chiarezza su termini che influenzano valutazioni e decisioni operative.

Nel testo vengono presentati il prezzo ultimo i volumi scambiati, il rendimento effettivo a scadenza sia lordo che netto, la duration modificata e altre variabili come il rateo e la frequenza di pagamento della cedola. I dati numerici citati si riferiscono alla sessione di negoziazione con termine alle 15:01 del 26/06/2026.

Dati di negoziazione e valori di riferimento del 26/06/2026

Alle 15:01 del 26/06/2026 il prezzo ultimo contratto registrato per il Gilt 3.5% 22ge45 (ISIN GB00BN65R313) è stato di 78,25 sterline. Il prezzo di riferimento utilizzato nella sessione era di 78,49. Il lotto minimo di negoziazione è pari a 1 e la modalità di esecuzione indicata è il book di negoziazione. La quantità del singolo ultimo contratto è stata di 1.600 titoli, mentre il volume giornaliero complessivo è risultato pari a 20.600 unità con un controvalore totale di circa 16.205,8 sterline.

Andamento annuale e orario di mercato

Nel corso dell’ultimo anno il titolo ha oscillato tra un minimo di 74,34 e un massimo di 83,40. L’orario di negoziazione indicato è dalle 9:00 alle 17:30 parametro utile per chi pianifica operazioni intraday o ordini limite su questo strumento.

Caratteristiche finanziarie e parametri di rendimento

Il Gilt ha una cedola annua del 3,50% con pagamento semestrale (frequenza di 6 mesi). La data di scadenza è il 22/01/2045 Il tasso di cedola su base annua rappresenta il flusso di interessi nominale rispetto al valore nominale del titolo, mentre altre metriche misurano il rendimento in relazione al prezzo corrente.

Rendimento effettivo e ratei

Il rendimento effettivo a scadenza lordo risulta pari a 5,41% mentre il rendimento effettivo a scadenza netto è stimato in 4,88%. Questi valori riflettono la relazione tra il prezzo corrente e i flussi futuri attesi (cedole e rimborso a scadenza). Il rateo lordo accumulato è di 1,53729 e il rateo netto è di 1,34513 utili per calcolare l’importo da corrispondere all’acquirente in caso di scambio tra cedole.

Duration e sensibilità al tasso

La duration modificata del titolo è pari a 12,18 indicatore che misura la sensibilità del prezzo del bond a variazioni dei tassi di interesse. Con una duration di questa entità, il valore del titolo mostra una esposizione significativa alle oscillazioni dei rendimenti di mercato, più marcata rispetto a titoli a scadenza più breve.

Informazioni operative e contesto dell’emissione

Il titolo è emesso dal governo del United Kingdom e classificato come titolo di stato non europeo nella piattaforma di negoziazione. La valuta di negoziazione è la GBP e il metodo di quotazione è il corso secco cioè senza aggiustamenti impliciti di tipo accrescitivo automatico nelle quotazioni listate.

Durante la giornata sono stati registrati diversi contratti: il numero totale di contratti indicati nella sessione è stato 5 con un picco di attività che ha visto prezzi oscillare tra 78,80 e 78,25 nelle rilevazioni principali (es. 13:26:44 prezzo 78,80; 14:47:42 prezzo 78,32; 15:01:36 prezzo 78,25). Queste rilevazioni forniscono un quadro dell’andamento intraday utile per chi segue la liquidità del titolo.

Per investitori istituzionali e privati che monitorano posizioni in fixed income, conoscere l’ISIN GB00BN65R313 la data di scadenza, le caratteristiche della cedola e il rendimento effettivo è fondamentale per valutare la collocazione in portafoglio rispetto a rischio tasso, orizzonte temporale e obiettivi di reddito.

Questo riepilogo presenta i parametri operativi e finanziari essenziali del Gilt 3.5% 22ge45 aggiornati al riferimento indicato, fornendo un quadro utile per analisi comparative, pricing e decisioni operative su acquisto, vendita o gestione della duration.