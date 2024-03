Glencore Investe US$75 Milioni in Li-Cycle per Riciclo Batterie

In un passo verso rendere la produzione di batterie più sostenibile, il conglomerato minerario svizzero Glencore ha annunciato un investimento di US$75 milioni in Li-Cycle Holdings.

Il Contesto dell’Investimento

L’investimento sottolinea l’impegno di Glencore nel promuovere la circolarità nello spazio dei materiali delle batterie e rafforza ulteriormente il suo partenariato con Li-Cycle, un’azienda di recupero delle risorse delle batterie al litio.

Dettagli dell’Accordo

Glencore ha effettuato un investimento iniziale di US$200 milioni in Li-Cycle nel giugno 2022, designando l’azienda come uno dei suoi partner di riciclaggio preferiti e gettando le basi per un partenariato a lungo termine. Questo accordo modifica il titolo convertibile che Glencore ha acquistato da Li-Cycle in quel momento.

Secondo il nuovo accordo, Glencore acquisterà un titolo convertibile garantito senior da Li-Cycle con un importo principale aggregato di US$75 milioni. È strutturato per scadere il quinto anniversario della data di chiusura ed è convertibile in azioni ordinarie di Li-Cycle ad un prezzo di conversione iniziale di US$0,53 per azione.

Il Contesto di Li-Cycle

L’injectio di liquidità da parte di Glencore arriva dopo che Li-Cycle ha interrotto la costruzione del suo progetto Rochester Hub nell’ottobre 2023. A causa dei costi in aumento, l’azienda ha deciso di prendere una pausa per rivalutare il suo approccio.

La Dichiarazione del CEO

Nell’annuncio di martedì (12 marzo), il CEO di Li-Cycle Ajay Kochhar ha dichiarato che l’investimento di Glencore supporterà la revisione in corso di Rochester e ha confermato che l’azienda continua a comunicare con il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE).

Impatto e Reazione sul Mercato

Il prezzo delle azioni di Li-Cycle è schizzato in alto dopo la notizia, raggiungendo un massimo di US$0,85 giovedì (14 marzo).

Conclusioni

Il riciclo delle batterie svolge un ruolo cruciale nel mitigare l’impatto ambientale e ridurre la dipendenza dall’estrazione di risorse primarie. Con la crescente domanda di batterie per veicoli elettrici, le iniziative di riciclo diventano sempre più cruciali nel minimizzare i rifiuti e conservare risorse preziose.