Il contesto dell’istruttoria

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente concluso la verifica riguardante gli impegni assunti da Groupe PSA Italia e Citroën Automobiles. Questa istruttoria era stata avviata a causa di un problema significativo legato al malfunzionamento del serbatoio dell’urea, un componente essenziale che utilizza l’additivo AdBlue, presente in alcuni modelli di Citroën e Peugeot. Tale malfunzionamento ha comportato per molti automobilisti costi imprevisti per la sostituzione del serbatoio, spesso al di fuori della garanzia, creando disagi e insoddisfazione tra i consumatori.

Le misure adottate

Grazie agli impegni resi vincolanti dall’Autorità, a partire da dicembre 2023, i consumatori e le imprese hanno potuto beneficiare di significative agevolazioni economiche. In particolare, il programma di assistenza alla clientela, noto come Special Coverage “4UA+4UB”, è stato potenziato, permettendo a molti di effettuare riparazioni e sostituzioni presso la rete autorizzata Citroën e Peugeot. Questo intervento ha garantito sconti e contributi per un valore complessivo superiore ai 6 milioni di euro, alleviando così il peso economico sui clienti colpiti dal problema.

Rimborsi e ristori per i consumatori

Oltre alle agevolazioni economiche, sono stati previsti anche ristori per i consumatori e le imprese che avevano già affrontato le spese per la riparazione o sostituzione del serbatoio AdBlue prima dell’apertura dell’istruttoria. Questi rimborsi, che ammontano a circa 700.000 euro, sono stati erogati sotto forma di voucher o rimborsi diretti, riconoscendo così le difficoltà affrontate da chi si era trovato in una situazione meno favorevole rispetto al nuovo programma di assistenza. Tali misure rappresentano un passo importante verso la tutela dei diritti dei consumatori e la responsabilità delle aziende nei confronti dei propri clienti.