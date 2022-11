GUADAGNI AZIONARI: cosa sono e come ottenerli

Gli utili rappresentano l’utile netto o l’utile netto generato da una società in un determinato periodo. Si trova deducendo tutti i tipi di spese sostenute dall’azienda durante un periodo dalle entrate o dalle vendite generate durante il periodo.

Ad esempio, se le entrate o le vendite di un’azienda ammontavano a 100 milioni di dollari in un anno, mentre le sue spese cumulative ammontavano a 50 milioni di dollari in un anno, l’utile netto o gli utili dell’azienda per l’anno sarebbero di 50 milioni di dollari.

COSA SONO GLI UTILI AZIONARI?

Gli analisti cercano di stimare gli utili di molte aziende popolari per determinare la direzione futura delle loro azioni e fare un caso di investimento.

I guadagni sono riportati in varie forme, come il reddito lordo, il reddito netto e gli utili per azione.

Il reddito lordo di una società è calcolato sottraendo il costo dei beni venduti dai ricavi. Il reddito netto è calcolato deducendo le spese operative e le imposte dal suo utile lordo. Tuttavia, se i ricavi della società non sono sufficienti a coprire le sue spese, riporterebbe una perdita lorda e netta.

L’utile per azione o EPS di una società è calcolato dividendo il suo reddito netto per il numero totale di azioni ordinarie in circolazione.

Ad esempio, se il reddito netto di una società per un periodo era di 10 milioni di dollari, mentre il suo numero medio di azioni ordinarie in circolazione durante il periodo era di 5 milioni, l’utile per azione o EPS sarebbe di 2 dollari per il periodo.

IN CHE MODO I GUADAGNI INFLUENZANO IL PREZZO DELLE AZIONI?

Gli investitori analizzano varie metriche finanziarie, come entrate, utili, guadagni per azione (EPS), tasso di crescita EPS e una serie di altre misure per determinare la salute finanziaria di un’azienda.

Il tasso di crescita dell’EPS indica che la società sta aumentando i suoi guadagni nel corso di un periodo, che di solito aumenta il suo prezzo delle azioni sul mercato azionario. Se il tasso di crescita degli utili batte le stime degli analisti, il titolo di solito aumenta sensibilmente con il prezzo degli investitori in nuove informazioni nel prezzo delle sue azioni.

A volte, quando una società pubblica i suoi rapporti sugli utili durante la notte o dopo la chiusura del mercato, a seconda dell’interpretazione del mercato dei risultati, i suoi spazi di prezzo delle azioni sono aumentati o in calo all’inizio del giorno di negoziazione successivo.

Ad esempio, se una società riporta utili ottimisti e risultati finanziari complessivi sani, le sue azioni di solito si bloccano il giorno di negoziazione successivo, il che significa che gli investitori sono disposti ad acquistare le sue azioni a un premio. Allo stesso modo, se un’azienda riporta guadagni e risultati deludenti, le sue azioni di solito subiscono un pestaggio e precipitano. Tuttavia, questo non sempre accade in questo modo e molti investitori sono spesso confusi dalla reazione contraria agli utili.

COME CALCOLARE I POTENZIALI GUADAGNI AZIONARI?

Investitori e analisti esperti analizzano da vicino i rendiconti finanziari di una società e seguono gli sviluppi relativi all’azienda nelle notizie per stimare i suoi potenziali guadagni per il prossimo periodo.

Alcune società forniscono anche una guida agli utili futuri insieme ai loro risultati finanziari che può essere un punto di riferimento ragionevole per prevedere i loro potenziali guadagni azionari. In poche parole, è necessario consumare tutte le informazioni pubblicamente disponibili sul settore e sull’azienda per fare un’ipotesi competente sui suoi potenziali guadagni per il prossimo periodo.

Suggeriamo di lasciarlo ai professionisti. Dopo tutto, il prezzo del titolo sarà l’arbitro finale indipendentemente dal rapporto o dalla stima degli utili.